সাবিনার হ্যাটট্রিকে বড় জয়, আজই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে বাংলাদেশ

জয়ের ধারা বজায় রেখ নারী সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপার আরও কাছে চলে গেল বাংলাদেশ। আজ পাকিস্তানকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সাঈদ খোদারাহমির দল। হ্যাটট্রিকসহ ৪ গোল করেছেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। জোড়া গোল আসে কৃষ্ণা রানী ও নওশন জাহানের কাছ থেকে।
বড় জয়ে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। শিরোপা নিশ্চিত হতে পারে আজই। যদি ভারত ও ভুটানের মধ্যকার ম্যাচ ড্র হয়। আজকের ম্যাচের আগে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ভারত। এক পয়েন্ট কম নিয়ে টেবিলের তিনে ভুটান। ড্র হলে ভারতের ১০ ও ভুটানের ৯ পয়েন্ট। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি হেরে যায় শেষ ম্যাচে তবু চ্যাম্পিয়ন হবে। শেষ ম্যাচে ভারত জিতলে বাংলাদেশের সমান ১৩ পয়েন্ট হবে। সাফের বাইলজ অনুযায়ী, দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে হেড টু হেড লড়াইয়ে যে এগিয়ে থাকবে সেই দল চ্যাম্পিয়ন হবে। ভারতকে আগেই হারানোর ফলে পয়েন্ট সমান থাকলে চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ।
থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে ম্যাচের শুরু থেকেই পাকিস্তানকে কোনো সুযোগ দেননি সাবিনা-কৃষ্ণারা। প্রথমার্ধেই ছয় গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। গোল উৎসবের সূচনা করেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে মাতসুশিমা সুমাইয়ার পাস থেকে নিখুঁত ট্যাপে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। এর ঠিক পরেই সাবিনার পাসে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নিলুফা ইয়াসমিন নীলা। ১০ ও ১২ মিনিটে নওশন জাহান পরপর দুই গোল করলে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় পাকিস্তান। বিরতির আগে কৃষ্ণা ও সাবিনা আরও একটি করে গোল করলে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৬-০।
দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ খেলার গতি কিছুটা কমিয়ে দিলেও গোল করা থামায়নি। ৩২ মিনিটে কৃষ্ণা তার দ্বিতীয় গোলটি করেন। পাকিস্তানের হয়ে আনমোল হিরা একটি গোল শোধ দিলেও তা ব্যবধান কমানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। শেষ দিকে সাবিনা খাতুন আরও দুই গোল করে নিজের ‘হালি’ পূর্ণ করেন এবং দলের ৯-১ গোলের বড় জয় নিশ্চিত করেন।
এখন পর্যন্ত অপরাজিত থাকা বাংলাদেশের পরবর্তী প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ। আগামী রোববার রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে তারা। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী সাত দলের মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী দলই হবে চ্যাম্পিয়ন।
এ যেন শেষ হয়েও হলো না শেষ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আইসিসিকে বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিল আইসিসি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি।২ ঘণ্টা আগে
নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে কোনো নড়চড় করেনি বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের মাটিতে দল পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এবার বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান জানালেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ।৩ ঘণ্টা আগে
সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। দেখতে দেখতেই শেষ হয়েছে ৩৩টি ম্যাচ। এবার অপেক্ষা ফাইনালের। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজশাহী।৪ ঘণ্টা আগে