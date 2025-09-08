Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

নেপালে কারফিউ, স্থগিত বাংলাদেশের অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৫
দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে দুই দলের অধিনায়ক ও কোচ। ছবি: বাফুফে
দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে দুই দলের অধিনায়ক ও কোচ। ছবি: বাফুফে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করায় ও সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ সোমবার রাজপথে নেমেছে নেপালের তরুণেরা। কাঠমান্ডুর নয়া বানেশ্বর বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি ও সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১৪ জন। শুধু তা-ই নয়, শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় জারি হয়েছে কারফিউ। এমন পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনুশীলন।

নয়া বানেশ্বর থেকে দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামের দুরত্ব প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার। দুপুর ৩টা থেকে সেখানেই অনুশীলন করার কথা ছিল। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে হোটেল ছেড়ে বের হতে পারেননি জামাল-তপুরা।

কাল দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি রুদ্ধদ্বারে আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। ম্যাচের আগে বাংলাদেশ আদৌ অনুশীলন করতে পারবে কি না, তা অনিশ্চিত।

৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে জয় নিয়েই দেশে ফিরতে চান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। আজ দুপুরে টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘প্রথম ম্যাচ ড্র করেছি, কিন্তু আমরা জয়ের স্বাদ নিয়ে ফিরতে চাই। সেটি আমাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে অন্তত আগের পারফরম্যান্স ধরে রাখা, কারণ ম্যাচটি আমাদের জন্য খুবই কার্যকর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। তবে অবশ্যই আমরা জয়ের জন্যই নামব। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আগামীকাল জেতার জন্য।’

একই সুর অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার কণ্ঠেও, ‘একই দলের বিপক্ষে কয়েক দিনের মধ্যে আবার খেললে, তখন অবশ্যই ভাবতে হয় কোথায় আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া যায়, কোথায় উন্নতি করা যায়, প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা কোথায়—এসব বিষয় আলোচনা করা যায় হয়। তাই আজকের মধ্যে আমাদের সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, আগামী ম্যাচে কীভাবে আরও ভালো করা যায়। যদিও এগুলো প্রস্তুতি ম্যাচ, কিন্তু আমরা সবাই জিততে চাই।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফুটবলনেপাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

নেপালে জেন-জিদের পার্লামেন্ট দখল, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

নেপালে কারফিউ, স্থগিত বাংলাদেশের অনুশীলন

নেপালে কারফিউ, স্থগিত বাংলাদেশের অনুশীলন

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের মুকুল

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের মুকুল

‘পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলে ভারতকে শাস্তি দিত আইসিসি’

‘পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলে ভারতকে শাস্তি দিত আইসিসি’

ইউএস ওপেনের ফাইনাল দেখতে গিয়ে তোপের মুখে ট্রাম্প

ইউএস ওপেনের ফাইনাল দেখতে গিয়ে তোপের মুখে ট্রাম্প