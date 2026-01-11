বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

জিও সুপারের খবর
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। তার আগে বৈশ্বিক মঞ্চটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা খেললেও কোন ভেন্যুতে খেলবেন সেটা এখনো নিশ্চিত হয়নি। মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেটার সমাধান আসেনি এখনো।
এরই মধ্যে নতুন খবর দিল জিও সুপার। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে চায় পাকিস্তান। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে জিও সুপার।
মোস্তাফিজ আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত থেকে নিজেদের ম্যাচ সরিয়ে নিতে আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বে লিটনদের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে। বাকি ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। বাংলাদেশ নিজেদের সিদ্ধান্তে এতটাই অনড় যে, ভেন্যু বদলালেও ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায় না দলটি। গতকাল নিজেদের এই অবস্থানের কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ভারতে না খেললে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর বিকল্প ভেন্যু হবে শ্রীলঙ্কা। শেষ পর্যন্ত সেটাও না হলে লিটনদের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান। জিও সুপারকে এমনটাই জানিয়েছে পিসিবির সূত্র। বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের জন্য করাচি, রাওয়ালপিন্ডিসহ অন্যান্য ভেন্যুগুলোও প্রস্তুত আছে বলে দাবি করেছে ওই সূত্র।
যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জন্য বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে সরে গেলে সহ আয়োজক হিসেবে ম্যাচগুলো কেবল শ্রীলঙ্কাকেই আয়োজন করা সম্ভব।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। তার আগে বৈশ্বিক মঞ্চটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা খেললেও কোন ভেন্যুতে খেলবেন সেটা এখনো নিশ্চিত হয়নি। মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেটার সমাধান আসেনি এখনো।
এরই মধ্যে নতুন খবর দিল জিও সুপার। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে চায় পাকিস্তান। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে জিও সুপার।
মোস্তাফিজ আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত থেকে নিজেদের ম্যাচ সরিয়ে নিতে আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বে লিটনদের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে। বাকি ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। বাংলাদেশ নিজেদের সিদ্ধান্তে এতটাই অনড় যে, ভেন্যু বদলালেও ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায় না দলটি। গতকাল নিজেদের এই অবস্থানের কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ভারতে না খেললে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর বিকল্প ভেন্যু হবে শ্রীলঙ্কা। শেষ পর্যন্ত সেটাও না হলে লিটনদের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান। জিও সুপারকে এমনটাই জানিয়েছে পিসিবির সূত্র। বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের জন্য করাচি, রাওয়ালপিন্ডিসহ অন্যান্য ভেন্যুগুলোও প্রস্তুত আছে বলে দাবি করেছে ওই সূত্র।
যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জন্য বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে সরে গেলে সহ আয়োজক হিসেবে ম্যাচগুলো কেবল শ্রীলঙ্কাকেই আয়োজন করা সম্ভব।
ইনিংসের শুরু থেকেই রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বোলারদের বিপক্ষে আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট চালিয়ে গেছেন তাওহীদ হৃদয়। সেঞ্চুরির খুব কাছেই ছিলেন। কিন্তু আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ম্যাজিক্যাল ফিগার ছোঁয়া হয়নি এই ব্যাটারের। ৩ রানের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
জেমিমা রদ্রিগেজের আসল কাজটা বাইশ গজে; ব্যাট হাতে। ভারত নারী দলে আরও আগেই নিজের জায়গা পাকা করেছেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি গিটার হাতেও দারুণ তিনি। এর আগেও গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনায় এসেছেন। আরও একবার আলোচনায় এলেন ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার।২ ঘণ্টা আগে
এই বিপিএলই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির টুর্নামেন্ট। ৩৪ ম্যাচের চলতি বিপিএলে এরই মধ্যেই হয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি, ২০টি ম্যাচ। তো এ পর্যায়ে এসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দলে থাকা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতিটা কেমন হলো?৩ ঘণ্টা আগে
রিশাদ হোসেনের মতো তাঁর দল হোবার্ট হারিকেন্সও বিগ ব্যাশে দারুণ সময় পার করছে। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। তবে নবম ম্যাচে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। অপয়া বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিডনি স্ট্রাইকার্সের সঙ্গে হোবার্টের ম্যাচটি।৩ ঘণ্টা আগে