Ajker Patrika
ক্রিকেট

জিও সুপারের খবর

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৮
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশকে নিয়ে অনিশ্চয়তা আইসিসি। ছবি: ক্রিকইনফো
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশকে নিয়ে অনিশ্চয়তা আইসিসি। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। তার আগে বৈশ্বিক মঞ্চটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা খেললেও কোন ভেন্যুতে খেলবেন সেটা এখনো নিশ্চিত হয়নি। মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেটার সমাধান আসেনি এখনো।

এরই মধ্যে নতুন খবর দিল জিও সুপার। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে চায় পাকিস্তান। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে জিও সুপার।

মোস্তাফিজ আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত থেকে নিজেদের ম্যাচ সরিয়ে নিতে আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বে লিটনদের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে। বাকি ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। বাংলাদেশ নিজেদের সিদ্ধান্তে এতটাই অনড় যে, ভেন্যু বদলালেও ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায় না দলটি। গতকাল নিজেদের এই অবস্থানের কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ভারতে না খেললে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর বিকল্প ভেন্যু হবে শ্রীলঙ্কা। শেষ পর্যন্ত সেটাও না হলে লিটনদের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান। জিও সুপারকে এমনটাই জানিয়েছে পিসিবির সূত্র। বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের জন্য করাচি, রাওয়ালপিন্ডিসহ অন্যান্য ভেন্যুগুলোও প্রস্তুত আছে বলে দাবি করেছে ওই সূত্র।

যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জন্য বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে সরে গেলে সহ আয়োজক হিসেবে ম্যাচগুলো কেবল শ্রীলঙ্কাকেই আয়োজন করা সম্ভব।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

বাংলাদেশ আমাদের জন্য সতর্কবার্তা: যোগী আদিত্যনাথ

পুতিনকে রাশিয়া থেকে ধরে নিয়ে যেতে চান ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

তাওহীদ হৃদয়ের ৩ রানের আক্ষেপ

তাওহীদ হৃদয়ের ৩ রানের আক্ষেপ

জেমিমাকে উপহার দিলেন গাভাস্কার, রাখলেন প্রতিশ্রুতি

জেমিমাকে উপহার দিলেন গাভাস্কার, রাখলেন প্রতিশ্রুতি

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে লিটনদের

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে লিটনদের