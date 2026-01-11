শান্ত-ওয়াসিম ঝড়ে জয়ে ফিরল রাজশাহী

ক্রীড়া ডেস্ক
তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ইনিংস বাঁচাতে পারল না রংপুর রাইডার্সকে। এই ব্যাটারের ৯৭ রানের ইনিংস বৃথা করে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ত্রাতা বনে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। তাঁদের দুজনের ব্যাটে চড়ে বিপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুরকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৭৮ রানের পুঁজি পায় রংপুর। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে রাজশাহী। গত ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে নাটকীয়তার পর ২ উইকেটে হেরেছিল তারা। এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরল দলটি।
রংপুরের এটা টানা দ্বিতীয় হার। আগের ম্যাচে টেবিলের তলানীতে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে ৯ রানে হেরেছিল নুরুল হাসান সোহানের দল। টানা ২ ম্যাচ হেরে তিনে নেমে গেছে রংপুর। ৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। রংপুরকে হারিয়ে চার থেকে দুইয়ে উঠে এসেছে রাজশাহী। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
রান তাড়ায় শুরুতেই হোঁচট খায় রাজশাহী। দলীয় ১৩ রানে তানজিদ হাসান তামিমকে হারায় তারা। চলতি বিপিএলে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা এই ব্যাটার করেন ৩ রান। রাজশাহীর ইনিংসে শুরুর এই ধাক্কা ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি নেই রংপুরের বোলারদের। বাকি গল্পটা শান্ত ও ওয়াসিমের। দ্বিতীয় উইকেটে ১৪২ রান এনে দেন তাঁরা।
১৬ তম ওভারের শেষ বলে শান্তকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন মোস্তাফিজুর রহমান। ততক্ষণে ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেছে রংপুরের। প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৪২ বলে ৭৬ রান করেন শান্ত। এক ওভারের ব্যবধানে জেমস নিশাকে হারায় রাজশাহী। তাঁদের দুজনের বিদায়ে বিপদে পড়তে হয়নি দলটিকে। রায়ান বার্লকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন ওয়াসিম। ৫৯ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৭ রান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গী বার্ল ৭ রানে অপরাজিত থাকেন। রংপুরের হয়ে ৪৩ রানে ২ উইকেট নেন আকিফ জাভেদ।
এর আগে রংপুরের হয়ে হৃদয় ছাড়া বলার মতো রান করতে পেরেছেন কেবল খুশদিল শাহ। ২৯ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। লিটনের ব্যাট থেকে আসে ১১ রান। রাজশাহীর হয়ে সন্দীপ লামিচানে, তানজিম হাসান সাকিব, রিপন মন্ডল ও জেমস নিশাম একটি করে উইকেট নেন। রান খরচায় সবচেয়ে হিসেবি ছিলেন লামিচানে। ৪ ওভারে ২১ রান দেন এই লেগস্পিনার। তবে উদার হাতে রান বিলিয়েছেন রিপন। ১৪ ইকোনমি রেটে এই পেসারের খরচ ৫৬ রান।
তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ইনিংস বাঁচাতে পারল না রংপুর রাইডার্সকে। এই ব্যাটারের ৯৭ রানের ইনিংস বৃথা করে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ত্রাতা বনে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। তাঁদের দুজনের ব্যাটে চড়ে বিপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুরকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৭৮ রানের পুঁজি পায় রংপুর। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে রাজশাহী। গত ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে নাটকীয়তার পর ২ উইকেটে হেরেছিল তারা। এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরল দলটি।
রংপুরের এটা টানা দ্বিতীয় হার। আগের ম্যাচে টেবিলের তলানীতে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে ৯ রানে হেরেছিল নুরুল হাসান সোহানের দল। টানা ২ ম্যাচ হেরে তিনে নেমে গেছে রংপুর। ৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। রংপুরকে হারিয়ে চার থেকে দুইয়ে উঠে এসেছে রাজশাহী। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
রান তাড়ায় শুরুতেই হোঁচট খায় রাজশাহী। দলীয় ১৩ রানে তানজিদ হাসান তামিমকে হারায় তারা। চলতি বিপিএলে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা এই ব্যাটার করেন ৩ রান। রাজশাহীর ইনিংসে শুরুর এই ধাক্কা ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি নেই রংপুরের বোলারদের। বাকি গল্পটা শান্ত ও ওয়াসিমের। দ্বিতীয় উইকেটে ১৪২ রান এনে দেন তাঁরা।
১৬ তম ওভারের শেষ বলে শান্তকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন মোস্তাফিজুর রহমান। ততক্ষণে ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেছে রংপুরের। প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৪২ বলে ৭৬ রান করেন শান্ত। এক ওভারের ব্যবধানে জেমস নিশাকে হারায় রাজশাহী। তাঁদের দুজনের বিদায়ে বিপদে পড়তে হয়নি দলটিকে। রায়ান বার্লকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন ওয়াসিম। ৫৯ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৭ রান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গী বার্ল ৭ রানে অপরাজিত থাকেন। রংপুরের হয়ে ৪৩ রানে ২ উইকেট নেন আকিফ জাভেদ।
এর আগে রংপুরের হয়ে হৃদয় ছাড়া বলার মতো রান করতে পেরেছেন কেবল খুশদিল শাহ। ২৯ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। লিটনের ব্যাট থেকে আসে ১১ রান। রাজশাহীর হয়ে সন্দীপ লামিচানে, তানজিম হাসান সাকিব, রিপন মন্ডল ও জেমস নিশাম একটি করে উইকেট নেন। রান খরচায় সবচেয়ে হিসেবি ছিলেন লামিচানে। ৪ ওভারে ২১ রান দেন এই লেগস্পিনার। তবে উদার হাতে রান বিলিয়েছেন রিপন। ১৪ ইকোনমি রেটে এই পেসারের খরচ ৫৬ রান।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ-ভারত ক্রিকেটীয় সম্পর্কে। নিরাপত্তা শঙ্কার কারণ দেখিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারতে না খেলতে আইসিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। যদিও আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে এর মধ্যেই ক্রিকেটীয় কারণে ভারতে গিয়েছেন বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফ২২ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। তার আগে বৈশ্বিক মঞ্চটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা খেললেও কোন ভেন্যুতে খেলবেন, সেটা এখনো নিশ্চিত হয়নি। মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেটার সমাধান আসেনি এখনো।১ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের শুরু থেকেই রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বোলারদের বিপক্ষে আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট চালিয়ে গেছেন তাওহীদ হৃদয়। সেঞ্চুরির খুব কাছেই ছিলেন। কিন্তু আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ম্যাজিক্যাল ফিগার ছোঁয়া হয়নি এই ব্যাটারের। ৩ রানের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
জেমিমা রদ্রিগেজের আসল কাজটা বাইশ গজে; ব্যাট হাতে। ভারত নারী দলে আরও আগেই নিজের জায়গা পাকা করেছেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি গিটার হাতেও দারুণ তিনি। এর আগেও গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনায় এসেছেন। আরও একবার আলোচনায় এলেন ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার।৩ ঘণ্টা আগে