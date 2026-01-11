Ajker Patrika
ক্রিকেট

শান্ত-ওয়াসিম ঝড়ে জয়ে ফিরল রাজশাহী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ১৩
দুজনই ফিফটি করেছেন। ছবি: বিসিবি
দুজনই ফিফটি করেছেন। ছবি: বিসিবি

তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ইনিংস বাঁচাতে পারল না রংপুর রাইডার্সকে। এই ব্যাটারের ৯৭ রানের ইনিংস বৃথা করে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ত্রাতা বনে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। তাঁদের দুজনের ব্যাটে চড়ে বিপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুরকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৭৮ রানের পুঁজি পায় রংপুর। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে রাজশাহী। গত ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে নাটকীয়তার পর ২ উইকেটে হেরেছিল তারা। এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরল দলটি।

রংপুরের এটা টানা দ্বিতীয় হার। আগের ম্যাচে টেবিলের তলানীতে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে ৯ রানে হেরেছিল নুরুল হাসান সোহানের দল। টানা ২ ম্যাচ হেরে তিনে নেমে গেছে রংপুর। ৭ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। রংপুরকে হারিয়ে চার থেকে দুইয়ে উঠে এসেছে রাজশাহী। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।

রান তাড়ায় শুরুতেই হোঁচট খায় রাজশাহী। দলীয় ১৩ রানে তানজিদ হাসান তামিমকে হারায় তারা। চলতি বিপিএলে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা এই ব্যাটার করেন ৩ রান। রাজশাহীর ইনিংসে শুরুর এই ধাক্কা ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি নেই রংপুরের বোলারদের। বাকি গল্পটা শান্ত ও ওয়াসিমের। দ্বিতীয় উইকেটে ১৪২ রান এনে দেন তাঁরা।

১৬ তম ওভারের শেষ বলে শান্তকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন মোস্তাফিজুর রহমান। ততক্ষণে ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেছে রংপুরের। প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৪২ বলে ৭৬ রান করেন শান্ত। এক ওভারের ব্যবধানে জেমস নিশাকে হারায় রাজশাহী। তাঁদের দুজনের বিদায়ে বিপদে পড়তে হয়নি দলটিকে। রায়ান বার্লকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন ওয়াসিম। ৫৯ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৭ রান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গী বার্ল ৭ রানে অপরাজিত থাকেন। রংপুরের হয়ে ৪৩ রানে ২ উইকেট নেন আকিফ জাভেদ।

এর আগে রংপুরের হয়ে হৃদয় ছাড়া বলার মতো রান করতে পেরেছেন কেবল খুশদিল শাহ। ২৯ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। লিটনের ব্যাট থেকে আসে ১১ রান। রাজশাহীর হয়ে সন্দীপ লামিচানে, তানজিম হাসান সাকিব, রিপন মন্ডল ও জেমস নিশাম একটি করে উইকেট নেন। রান খরচায় সবচেয়ে হিসেবি ছিলেন লামিচানে। ৪ ওভারে ২১ রান দেন এই লেগস্পিনার। তবে উদার হাতে রান বিলিয়েছেন রিপন। ১৪ ইকোনমি রেটে এই পেসারের খরচ ৫৬ রান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

বাংলাদেশ আমাদের জন্য সতর্কবার্তা: যোগী আদিত্যনাথ

পুতিনকে রাশিয়া থেকে ধরে নিয়ে যেতে চান ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

সম্পর্কিত

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

শান্ত-ওয়াসিম ঝড়ে জয়ে ফিরল রাজশাহী

শান্ত-ওয়াসিম ঝড়ে জয়ে ফিরল রাজশাহী

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

তাওহীদ হৃদয়ের ৩ রানের আক্ষেপ

তাওহীদ হৃদয়ের ৩ রানের আক্ষেপ