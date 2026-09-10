জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিরতে পারে ঘরোয়া ফুটবল

জাতীয় স্টেডিয়ামে ঘরোয়া ফুটবল ফিরবে—এখনো এমন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। তবে দীর্ঘ বিরতির পর দেশের ঐতিহ্যবাহী এই মাঠে লিগ কিংবা ফেডারেশন কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে তারা। নভেম্বরে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হওয়ার পর সেই সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে সর্বশেষ ঘরোয়া ফুটবল হয়েছিল ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। সেদিন আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংসের ম্যাচের পর সংস্কারকাজের জন্য বন্ধ হয়ে যায় মাঠটি। সংস্কার শেষে আন্তর্জাতিক ফুটবল সেখানে ফিরলেও ঘরোয়া প্রতিযোগিতার ম্যাচ আর আয়োজন করা হয়নি।
এবার সেই ধারায় পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে বাফুফে। আজ ফেডারেশন ভবনে কম্পিটিশন কমিটি, প্রকিউরমেন্ট কমিটি ও গ্রাউন্ডস কমিটির যৌথ সভায় দেশের বিভিন্ন ভেন্যুর বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সভা শেষে জাতীয় স্টেডিয়ামকে ঘরোয়া ফুটবলের জন্য ব্যবহারের পরিকল্পনার কথা জানান বাফুফে সদস্য ও গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন।
তিনি বলেন, ‘সাফের পর ঘরোয়া ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো আমরা ঢাকা স্টেডিয়ামে আয়োজনের চিন্তাভাবনা করছি। সেটা হতে পারে ফেডারেশন কাপ ফাইনাল বা লিগের কিছু বড় ম্যাচ।’
আগামী ৪ থেকে ১৭ নভেম্বর ঢাকায় হবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। টুর্নামেন্টের জন্য এখন জাতীয় স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা হচ্ছে। সাফ শেষ হওয়ার পর মাঠটি ঘরোয়া ফুটবলের জন্য ব্যবহারের সুযোগ হতে পারে। জাতীয় স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ঘরোয়া ফুটবলের ভেন্যুর তালিকাও বড় করার চেষ্টা চলছে। প্রথমবার ঘরোয়া ফুটবলের ভেন্যু হিসেবে যুক্ত হতে যাওয়া চাঁদপুর স্টেডিয়ামে পিচ তুলে ঘাস লাগানোর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। ১৫ সেপ্টেম্বর মাঠটি পরিদর্শনে যাবে বাফুফের প্রতিনিধিদল।
গাজীপুর, বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা, কুমিল্লা ও মুন্সিগঞ্জের ভেন্যুগুলোও ঘরোয়া ম্যাচ আয়োজনের উপযোগী বলে জানিয়েছে বাফুফের কম্পিটিশন কমিটি। ফলে আসন্ন মৌসুমে একাধিক মাঠে ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ থাকছে।
তবে ভেন্যুর প্রস্তুতির পাশাপাশি লিগ শুরুর সময় নিয়েও এখনো কিছু অনিশ্চয়তা আছে। সূচি অনুযায়ী ১৮ ও ২২ সেপ্টেম্বর লিগ ও ফেডারেশন কাপের ম্যাচ শুরুর প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার ১০টি ক্লাব ছয় দফা দাবি জানিয়ে বাফুফেকে চিঠি দিয়েছে। লিগ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি সরাসরি না থাকলেও অনেক ক্লাবের অবস্থানে সূচি নিয়ে আপত্তির বিষয়টি স্পষ্ট।
ক্লাবগুলোর সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে বাফুফের লিগ কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান জাকির হোসেন বলেন, ‘ক্লাব এবং ফুটবল ফেডারেশন একে অপরের পরিপূরক। ক্লাবকে বাদ দিয়ে তো আমরা খেলতে পারব না। ক্লাব যদি না খেলতে চায়, আমাদের ইসি কমিটি বসে সিদ্ধান্ত নেব। আপাতত আগের সূচি অনুযায়ীই লিগ শুরু হবে।’
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকার দল ৬-২ গোলে বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি ও বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৭ নারী জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে এশিয়া মহাদেশ থেকে মূলত চারটি দল অংশ নেবে, তবে এশিয়ার কোনো দেশ আয়োজক হলে মোট পাঁচটি দল খেলার সুযোগ পাবে। আরিফ রয়েছেন সেই আশায়, ‘সাধারণত চারটি দল থাকে। তবে এশিয়ায় কোনো দেশ স্বাগতিক হলে আমরা একটি অতিরিক্ত জায়গা পেতে পারি। কিন্তু এখনো স্বাগতিক ঠিক হয়নি। স্বাগতিক নিশ্চি৪ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথমবার খেলতে নেমেই কাঁপিয়ে দেন হাসান মাহমুদ। তাঁর আগুনে বোলিংয়েই গত মাসে ডারউইনে বাংলাদেশ গড়ে ইতিহাস। দুর্দান্ত বোলিংয়ে এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সেরাদের তালিকায় উঠে এসেছে তাঁর নাম।৪ ঘণ্টা আগে