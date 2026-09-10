বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চায় নেপাল

বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি ও বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
সম্প্রতি নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সময়মতো সহায়তা দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রদূত ভান্ডারি।
দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে ভান্ডারি দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক চমৎকার। তবে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ক্রীড়ার মাধ্যমে আরও অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে।’
নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট সিরিজ আয়োজনেরও প্রস্তাব দেন রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়নি। আমাদের জনগণ, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দুর্যোগ থেকে ঘুরে দাঁড়ানো মানুষদের অনুপ্রেরণা প্রয়োজন। আমরা বাংলাদেশকে একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজনের অনুরোধ করছি। আমাদের দল বাংলাদেশে সফরের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। অথবা আমরা বাংলাদেশকে নেপালে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।’
নেপালের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে ক্রীড়া কূটনীতির ওপর বাংলাদেশের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ক্রীড়া কূটনীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং বিভিন্ন খেলায় সহযোগিতা বাড়াতে ইতিমধ্যে কাজ করছি।’ আনুষ্ঠানিকভাবে আগ্রহপত্র দিতে নেপালের রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন তিনি। সেই চিঠির ভিত্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
এ ছাড়া নেপালের ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি ক্রীড়াবিদদের জন্য পর্বতারোহণের সুযোগ বাড়ানোর বিষয়েও নেপালের সহযোগিতা চান আমিনুল হক।
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