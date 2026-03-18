রিয়াল পেরেছে, বার্সা পারবে তো

শেষ ষোলর দুই লেগেই ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এবার বার্সেলোনা কী করে সেটাই দেখার পালা। কাতালানদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। সেন্ট জেমস পার্কে গিয়ে প্রথম লেগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা। দ্বিতীয় পর্বে আজ রাতে ক্যাম্প ন্যুতে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিকে আতিথেয়তা দেবে বার্সা। শেষ আটে যেতে হলে আজ জিততেই হবে তাদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
নারী এশিয়ান কাপ
দক্ষিণ কোরিয়া-জাপান
বেলা ৩টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
শেষ ষোলো: দ্বিতীয় লেগ
বার্সেলোনা-নিউক্যাসল
রাত ১১টা ৪৫ মি., সরাসরি
লিভারপুল-গ্যালাতাসারাই
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ২
বায়ার্ন-আতালান্তা
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
টটেনহাম-আতলেতিকো
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ১
