বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪ নম্বরে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ১০
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। ছবি: বাফুফে
মেয়েদের ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় সুখবর পেল বাংলাদেশ। ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪ নম্বরে উঠে এসেছেন আফঈদা-তহুরা খাতুনরা। আজ প্রকাশিত মেয়েদের সবশেষ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করা দল বাংলাদেশই।

বাছাই পর্ব পেরিয়ে মেয়েদের এশিয়ান কাপের মূল পর্বে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। এই সাফল্যের সুবাদেই র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ নারী দলের অভূতপূর্ব উন্নতি।

মেয়েদের এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ হারিয়েছিল বাহরাইন, মিয়ানমার ও তুর্কমেনিস্তানকে। এর মধ্যে শুধু তুর্কমেনিস্তানের র‍্যাঙ্কিংই ছিল বাংলাদেশের পেছনে। বাকি দু্ই দল বাহরাইন ও মিয়ানমার ছিল বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু তিন ম্যাচেই দুর্দান্ত খেলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। নিজেদের গোলপোস্ট অক্ষত রেখে বাংলাদেশের মেয়েরা বাহরাইন ও তুর্কমেনিস্তানের জালে দেন ৭ গোল। মিয়ানমারের বিপক্ষে জেতেন ২-১ গোলে।

ধারাবাহিক এই সাফল্যের প্রতিফলন র‍্যাঙ্কিংয়ে। ১২৮ নম্বর অবস্থান থেকে ১০৪ নম্বর অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। র‍্যাঙ্কিং ও অবস্থান—দুই ক্ষেত্রে বড় লাফ দিয়েছে বাংলাদেশ। আগের ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৯৯.৩৬ পয়েন্ট। এখন সেটি বেড়ে হয়েছে ১১৭৯.৮৭ পয়েন্ট। অর্থাৎ উন্নতি করেছে ৮০.৫১ পয়েন্ট। সবচেয়ে বেশি ২৪ ধাপ উন্নতি করা বাংলাদেশের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ ধাপ উন্নতি করেছে ভানুয়াতু। ১০০ তম অবস্থান তাদের।

মেয়েদের ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানেও এসেছে পরিবর্তন। যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছে স্পেন। তিন ধাপ এগিয়ে তিনে জায়গা করে নিয়েছে সুইডেন। মেয়েদের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা ইংল্যান্ড এক ধাপ এগিয়ে আছে চার নম্বরে। দুই ধাপ পিছিয়ে সেরা পাঁচে জায়গা হয়েছে জার্মানির।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবল
