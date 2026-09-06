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ফুটবল

শুনানিতে হাজির হলেন না সালাহ

ক্রীড়া ডেস্ক    
শুনানিতে হাজির হলেন না সালাহ
মোহামেদ সালাহ। ছবি: সংগৃহীত

আইনি ও প্রশাসনিক কাজের পারিশ্রমিক নিয়ে করা মামলায় নির্ধারিত শুনানিতে আদালতে হাজির হলেন না মোহামেদ সালাহ। রোববার নিউ কায়রো কোর্ট অব ফার্স্ট ইন্সট্যান্সে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত শপথ নেওয়ার কথা ছিল মিসরীয় এই তারকার।

সালাহ শুনানিতে উপস্থিত না থাকায় মামলার কার্যক্রম নতুন জটিলতায় পড়েছে।

সালাহর বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন আইনজীবী আমর ফারাগ আল্লাহ। কায়রো ২৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন আইনি ও প্রশাসনিক কাজ, মামলা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং আইনি পরামর্শের জন্য সালাহর কাছে পারিশ্রমিক দাবি করেছেন তিনি। একই সঙ্গে এসব কাজের কারণে আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির জন্যও ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন আইনজীবী।

দুই পক্ষের মধ্যে পাওনা পারিশ্রমিক নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালাহকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হয়ে শপথ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতই শপথের ভাষা নির্ধারণ করে দেয়।

নির্ধারিত চূড়ান্ত শপথে সালাহকে অস্বীকার করতে হতো যে, আইনজীবী মামলায় উল্লেখ করা বিতর্কিত আইনি ও প্রশাসনিক কাজগুলো করেছেন। পাশাপাশি এসব কাজের জন্য আইনজীবীর কোনো অর্থ বা পারিশ্রমিক তার কাছে পাওনা নেই—এ কথাও শপথ করে বলার কথা ছিল।

মামলার নথি অনুযায়ী, ফারাগ আল্লাহ সালাহর কাছে ২ লাখ ৫৫ হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। এর সঙ্গে মামলার খরচ এবং আইনজীবীর ফি বহনের নির্দেশও চেয়েছেন তিনি।

নিজের দাবির ভিত্তি হিসেবে আইনজীবী ২০১২ সালের ২০ জুলাই সালাহর দেওয়া একটি সাধারণ সরকারি পাওয়ার অব অ্যাটর্নির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, ২০২৫ সালের আগস্টে সালাহ সেটি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ক্ষমতাপত্রটি কার্যকর ছিল।

আদালত জানিয়েছে, সালাহ যদি হাজির হয়ে শপথ না নেন, কিংবা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে আইনগতভাবে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সালাহর অনুপস্থিতির পর মামলার খরচ ও আইনজীবীর ফি নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন আদালত।

বিষয়:

খেলাসালাহফুটবল
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