Ajker Patrika
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ফুটবল

খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়েছেন ভোজিনিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়েছেন ভোজিনিয়া
কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে আলো ছড়ানোর পর রাতারাতি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনিয়া। তবে সেই খ্যাতিই এখন তাঁর জীবনে স্বস্তির বদলে বিড়ম্বনা তৈরি করেছে। ৪০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক জানিয়েছেন, জনপ্রিয়তার কারণে তিনি হারিয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি ও স্বস্তি।

বিশ্বকাপে কেপ ভার্দের দারুণ পারফরম্যান্সের অন্যতম নায়ক ছিলেন ভোজিনিয়া। টুর্নামেন্টের চমক জাগানো দলটি শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাকে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত খেলতে বাধ্য করে। সেই আসরের পরই ভোজিনিয়ার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে।

বিশ্বকাপের আগে ভোজিনিয়ার সামাজিক মাধ্যমে অনুসারী ছিল ৫৬ হাজার। স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচের পর তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। তখনই তিনি প্রথম বুঝতে পারেন, তাঁর জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছে।

সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ভোজিনিয়া বলেন, ‘দলের ক্যাটারিংয়ের একজন কর্মী আমার কাছে এসে বলল, আমার অনুসারীর সংখ্যা ১০ লাখ হয়ে গেছে। সে কী বলছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম, সে মজা করছে। কিন্তু সে জোর দিয়ে একই কথা বলতে থাকে। পরে আমি মিক্সড জোনে কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিতে যাই। কাজেভিটিভির এক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি জানি কি না কী ঘটছে। সে আমাকে নিজের ফোন দেখাল। তখনই দেখলাম, আমার অনুসারীর সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।’

তবে জনপ্রিয়তার এই উত্থান ভোজিনিয়ার জীবনে স্বস্তি আনেনি। বরং নিজের ব্যক্তিগত পরিসর অনেকটাই হারিয়েছেন বলে জানালেন এই ফুটবলার।

ভোজিনিয়া বলেন, ‘আমি আমার শান্তি ও স্বস্তি হারিয়েছি। এখন আর আগের মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নেই, অন্তত অনেক কম। এখন বাইরে বের হলে বা কোনো রেস্তোরাঁয় গেলে সবসময় কেউ না কেউ আমার সঙ্গে ছবি তুলতে চায়, অটোগ্রাফ চায়। কিংবা তার চেয়েও খারাপ, কেউ আমাকে ভিডিও করে। এটাই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। আর আমার মনে হয় না, এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি।’

খ্যাতির প্রভাব পড়েছে ভোজিনিয়ার পরিবারের ওপরও। কেপ ভার্দেতে তাঁর বাবা মায়ের বাড়িতে ভক্তরা প্রায়ই গিয়ে হাজির হন। কেউ তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চান, কেউ আবার ছবি তুলতে চান। ভোজিনিয়ার বাবা অবশ্য বিষয়টি থেকে কিছুটা দূরে থাকছেন।

পরিবারের এই পরিস্থিতি নিয়ে ভোজিনিয়া বলেন, ‘আমি সেখানে নেই, তাই তাদের সাহায্য করতে পারি না। তাদের এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে এবং নিজেদের সীমারেখা ঠিক করতে হবে।’

খ্যাতির কারণে স্বাভাবিক জীবন হারানোর আক্ষেপ থেকেই ভোজিনিয়া জানিয়েছেন, সুযোগ পেলে তিনি আগের জীবনই বেছে নেবেন, ‘আজ আমি যে জীবন যাপন করছি বা আগে যে জীবন যাপন করতাম, আমাকে যদি এর মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়, আমি আগের জীবনটাই বেছে নেব।’

বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে লেভ ইয়াশিন অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়নও পেয়েছিলেন ভোজিনিয়া। তবে সেই সাফল্যের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে একটি ভুলের কারণেও আলোচনায় এসেছেন তিনি। আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের বাছাইপর্বে মালির বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে তাঁর অস্বাভাবিক ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে কেপ ভার্দেকে। ম্যাচটি তারা ৩-১ গোলে হেরেছে।

বিষয়:

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