Ajker Patrika
En
ফুটবল

গোল উৎসবের রাতেও পিএসজির পুরোনো ক্ষত মনে পড়ল বায়ার্ন অধিনায়কের

ক্রীড়া ডেস্ক    
গোল উৎসবের রাতেও পিএসজির পুরোনো ক্ষত মনে পড়ল বায়ার্ন অধিনায়কের
পিএসজির কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে বাভারিয়ানরা। ছবি: সংগৃহীত

গোল উৎসব করে জার্মান বুন্দেসলিগার নতুন মৌসুম শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। শুক্রবার রাতে অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় স্টুটগার্টকে ডেকে এনে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বাভারিয়ান জায়ান্টরা। এমন দাপুটে জয়ে সন্তুষ্ট হলেও গত মৌসুমের একটি দুঃস্মৃতির কথা স্মরণ করালেন বায়ার্নের অধিনায়ক ম্যানুয়েল নয়্যার।

পিএসজির কাছে হতাশাজনক হারের পর চ্যাম্পিয়নস লিগের গত মৌসুমের সেমিফাইনালে থেকে বিদায় নেয় বায়ার্ন। প্যারিসে প্রথম লেগে ৫-৪ গোলে হারের পর অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ফিরতি লেগে ১-১ গোলে ড্র করে জার্মান জায়ান্টরা। নতুন মৌসুমের শুরুটা ভালো হলেও গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের হতাশা থেকে শিক্ষা নিয়ে বড় নকআউট ম্যাচগুলোতে আরও উন্নতি করতে চান নয়্যার।

নয়্যার বলেন, ‘গত মৌসুমে যেসব বিষয় ভালো হয়নি, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করব, যাতে বড় নকআউট ম্যাচগুলোতে শেষ ধাপটা পেরোতে পারি—যেমন প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের বিপক্ষে (চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল) ম্যাচে হয়েছিল। তবে এখন আমাদের নিজেদের কাজ করতে হবে এবং ধাপে ধাপে এগোতে হবে।’

স্টুটগার্টের বিপক্ষে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন নয়্যার। তিনি বলেন, ‘স্টুটগার্ট ভালো দল। তাদের ভালো খেলোয়াড় আছে এবং আক্রমণভাগও শক্তিশালী। কিন্তু শুরু থেকেই মৌসুমের নিখুঁত সূচনা করতে আমরা নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমার মনে হয়, আজ আমরা সেটাই দেখিয়েছি।’

চলতি মৌসুমে বায়ার্নের লক্ষ্য ট্রেবল জয়, নাকি অন্য কিছু—এমন প্রশ্নের উত্তরে এখনই বড় কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চাননি জার্মান গোলরক্ষক। তিনি বলেন, ‘এখনই সেটা বলা যায় না। আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি, আর কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির অধীনে এটি আমাদের তৃতীয় মৌসুম।’

বুন্দেসলিগার আগে মৌসুমের প্রথম শিরোপাও জিতে নিয়েছে বায়ার্ন। গত শনিবার জার্মান সুপার কাপে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ২-১ গোলে হারানোর পর এবার লিগেও বড় জয় দিয়ে শুরু করল বাভারিয়ানরা। নতুন মৌসুমের শুরুটা তাই আশাব্যঞ্জক হলেও নয়্যারের চোখ এখন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপের বড় মঞ্চে গত মৌসুমের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে যাওয়ার দিকে।

বিষয়:

খেলাবায়ার্ন মিউনিখফুটবলপিএসজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত