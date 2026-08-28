ফিফার নিষেধাজ্ঞামুক্ত বসুন্ধরা কিংস

বসুন্ধরা কিংসের ওপর থাকা ফিফার নিষেধাজ্ঞাগুলো উঠে গেছে। খেলোয়াড়দের বকেয়া পাওনা পরিশোধের পর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় আজ রাতে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
ফলে ক্লাব লাইসেন্সিং নিয়ে কিংসের যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, সেটিও অনেকটা কেটে গেছে। আজ ২৮ আগস্ট ছিল ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের শেষ দিন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া শেষ করতে না পারায় বাফুফে কিংসকে আরও চার দিন সময় দিয়েছিল। নতুন সময়সীমা অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাইসেন্সিং সম্পন্ন করার সুযোগ ছিল তাদের।
এর মধ্যেই ফিফার নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এখন লাইসেন্সিংয়ের পথে আর বড় কোনো বাধা নেই কিংসের। দলবদলও শেষ হবে নির্ধারিত সময়েই, ৩ সেপ্টেম্বর। এই সময়সীমা বাড়ানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে বাফুফে।
নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্লাব লাইসেন্সিংয়ে জটিলতায় থাকা ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সের অবস্থাও অবশ্য পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। তাদের ওপর থাকা দুটি নিষেধাজ্ঞার একটি এরই মধ্যে উঠেছে। একটি নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল আছে। সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা কাটানোর প্রক্রিয়া চলছে।
গত মৌসুমে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ থেকে অবনমিত হয়েছিল ফকিরেরপুল। এরপরও নতুন মৌসুমে তাদের লিগে খেলার সুযোগ দিয়েছে বাফুফে। তবে ক্লাব লাইসেন্সিং সম্পন্ন করতে হলে বাকি নিষেধাজ্ঞাটিও কাটাতে হবে তাদের।
৩ সেপ্টেম্বর দলবদল শেষ হওয়ার পর ১৮ সেপ্টেম্বর লিগ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে বাফুফে। তবে দলবদল শেষ হওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে লিগ শুরু করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ফুটবলসংশ্লিষ্টদের।
আতলেতিকো মাদ্রিদ মানেই যেন হুলিয়ান আলভারেস। চাপের মধ্যে থাকা এই ফুটবলারকে নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানারকম কথাবার্তা। এমনকি কোচ দিয়েগো সিমিওনে সংবাদ সম্মেলনে এলে বেশির ভাগ প্রশ্নই হয় আলভারেসকে ঘিরে। সিমিওনে সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিচ্ছেন।২৮ মিনিট আগে
নতুন মৌসুম শুরু হলেও ফুটবলারদের দলবদল নিয়ে আলোচনা শেষই হচ্ছে না। বিশেষ করে, আর্জেন্টিনার দুই তারকা এমিলিয়ানো মার্তিনেস ও এনসো ফের্নান্দেসের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে চেলসি। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি খবর এই আলোচনা আরও জোরালো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে ফিরেছেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা। প্রথম দিনেই তাই বল নিয়ে বেশি কাজ করার চেয়ে শরীরকে ম্যাচের ধকল নেওয়ার উপযোগী করে তোলার দিকেই নজর কোচ টমাস ডুলির। আসিয়ান কাপের আগে হাতে থাকা সময়টুকু কাজে লাগাতে জাতীয় দলের অনুশীলন চলছে দুই বেলা। দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের বাইরে থাকা খেলোয়াড়দের দ১ ঘণ্টা আগে
ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের জন্য বসুন্ধরা কিংসকে আরও চার দিন সময় দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ফিফার নিষেধাজ্ঞা থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেনি গত মৌসুমের বাংলাদেশ ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নরা।২ ঘণ্টা আগে