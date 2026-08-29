Ajker Patrika
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ক্রিকেট

লর্ডসে চালকের আসনে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৪২
লর্ডসে চালকের আসনে ইংল্যান্ড
পাকিস্তানকে অল্পতেই গুটিয়ে দিয়ে বড় লিড চাপাচ্ছে ইংলিশরা। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতায় লর্ডস টেস্টে চালকের আসনে বসেছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ২৯০ রানের জবাবে ১১০ রানে অলআউট হয়েছে সফরকারীরা। ১৮০ রানে এগিয়ে থাকা ইংলিশরা দ্বিতীয় দিনের খেরা শেষে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান করেছে। ৭ উইকেট হাতে রেখে ২৬১ রানের লিড নিয়েছে ইংল্যান্ড। পাকিস্তান-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

লর্ডস টেস্ট: ৩য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৪টা, সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২

নারী টি-২০ এশিয়া কাপ

আরব আমিরাত-শ্রীলঙ্কা

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-নটিংহাম

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বোর্নমাউথ-এভারটন

রাত ৮টা, সরাসরি

টটেনহাম-নিউক্যাসল

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩, সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেভিয়া-আতলেতিকো মাদ্রিদ

রাত ১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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