Ajker Patrika
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ফুটবল

‘আমি ব্রাজিলিয়ানদের অনেক ভালোবাসি’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘আমি ব্রাজিলিয়ানদের অনেক ভালোবাসি’
বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথমবার গোলের দেখা পেয়েছেন সিআরসেভেন। এরপর এভাবেই উদযাপন করেন তিনি। ছবি: সংগৃহীত

ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের রাউন্ড অব সিক্সটিন নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল। সমালোচনার মধ্য দিয়ে যাওয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জন্য দিনটা দারুণ গেছে। একবার জালের দেখা পেয়েছেন সাত নম্বর জার্সিধারী। ম্যাচ শেষে ব্রাজিলিয়ান ভক্তদের উদ্দেশে ভালোবাসা জানিয়েছেন তিনি।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম কেস টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, ‘ব্রাজিলের সমর্থকদের উদ্দেশে কোনো বার্তা দিতে হবে? ব্রাজিলের কথা বললেই আমার মনে সব সময়ই এক বিশেষ অনুভূতি কাজ করে। শুধু এ কারণে নয় যে, ব্রাজিলে আমার পরিবারের সদস্যরা আছেন; বরং আমি ব্রাজিলের মানুষদের ভীষণ ভালোবাসি। আমার পেশাদার ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় জুড়েই তারা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের জন্য আমার পক্ষ থেকে রইল অনেক ভালোবাসা এবং চুম্বন।’

টরন্টো স্টেডিয়ামে উত্তেজনায় ঠাঁসা ম্যাচে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৫৩ মিনিটে ইভান পেরিসিচের কল্যাণে লিড নেয় ক্রোয়েশিয়া। ৬৮ মিনিটে রোনালদোর সফল স্পট কিক থেকে ম্যাচে ফেরে পর্তুগাল। এর মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে এসে প্রথমবার নকআউটে গোলের দেখা পেলেন এই ফরোয়ার্ড। এরপর যোগ করা সময়ে গনসালো রামোস গোলের খাতায় নাম লেখালে এগিয়ে যায় পর্তুগিজরা। এই গোলটাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়।

ম্যাচে নিজের গোল নিয়ে রোনালদো বলেন, ‘পেনাল্টি হতে যাচ্ছে তেমন আভাস পাচ্ছিলাম। পেনাল্টি হবে, এ জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। আমার জন্য কাজটা কঠিন ছিল (স্পট কিক নেওয়া)। আমার পালস বেড়ে যাচ্ছিল। সেই সময় নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর ভরসা রাখছিলাম। বিশ্বাস ছিল আমি গোল পাব। সব সময় এটাই হয়েছে। এবারও ভালোভাবে শেষ হয়েছে। গোল পাওয়ার মুহূর্তটা অত্যন্ত আবেগঘন ছিল। এই গোলের পর মনে হচ্ছিল আমরা ম্যাচটা জিতব।’

বিষয়:

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