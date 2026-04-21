Ajker Patrika
ফুটবল

হামজাদের কোচ বাছাইয়ে বাফুফের বিশেষ কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০৫
নতুন কোচের অপেক্ষায় হামজা–শমিতরা। ফাইল ছবি

কাগজে-কলমে হাভিয়ের কাবরেরা অধ্যায় শেষ হওয়ার আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জাতীয় দলের জন্য নতুন কোচ খুঁজছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। হামজাদের ডাগআউটে দাঁড়াতে আবেদন জমা পড়েছে দুই শতাধিক। তাই সেই তালিকা ছোট করতে চার সদস্যের বিশেষ কমিটি করা হয়েছে। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছেন বাফুফের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান কামরুল হাসান হিল্টন।

বিশেষ কমিটির নেতৃত্বে হিল্টন নিজেই থাকবেন। অন্য তিন সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে সাবেক ফুটবলার ছাইদ হাসান কানন, ইকবাল হোসেন ও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সাইফুল বারী টিটুকে।

হিল্টন বলেন, ‘চার সদস্যের এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন জাতীয় দল কমিটির কাছে জমা দেব। এরপর তারা নির্বাচিত কোচদের সাক্ষাৎকার নেবে।’

শুধু জাতীয় দলের প্রধান কোচই নয়, বাফুফে একই সঙ্গে গোলরক্ষক কোচ ও যুব দলের কোচও নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। জানা গেছে, গোলরক্ষক কোচের পদের জন্য প্রায় ৪০টি এবং যুব দলের কোচের জন্য সমসংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে।

আগামী ৫ জুন সান মারিনোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের। নতুন কোচের অধীনেই ইউরোপের মাটিতে খেলবেন হামজা-শমিতরা।

বিষয়:

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

