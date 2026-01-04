চলে গেছেন বাংলাদেশের সাবেক ফুটবলার নীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চলে গেছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার গোলাম দস্তগীর নীরা। গতকাল রাতে খুলনায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বাফুফে।
বাংলাদেশের হয়ে ১৯৯০ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চারটি ম্যাচ খেলেছেন নীরা। বাংলাদেশ সবুজ দলের হয়ে খেলেছেন ঘরের মাটিতে খেলেছেন প্রেসিডেন্ট কাপ। ঘরোয়া ফুটবলে আবাহনী লিমিটেড, ব্রাদার্স ইউনিয়নের হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন তিনি। খেলা ছাড়ার পর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন। গত কয়েক বছর তিনি নিজ জেলা খুলনাতে নিভৃতে তৃণমূলে কাজ করছিলেন।
৬০ বছর বয়সী নীরার মৃত্যুতে কিংবদন্তি ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম বলেন, ‘আবাহনী ও জাতীয় দলে নীরা আমার সতীর্থ ছিল। দুর্দান্ত লেফটব্যাক হওয়ার পাশাপাশি আমার সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া ছিল। তার দেওয়া পাস থেকে অনেক গোল করেছি আমি। তার মৃত্যুর খবর শোনার পর আমার হৃদয় ভারী। তার সঙ্গে প্রচুর স্মৃতি রয়েছে আমার।’
