মেসির শেষ ম্যাচের আগে স্কালোনির আবেগঘন বার্তা

আগামী ৬ অক্টোবর বেনিনের বিপক্ষে খেলতে নামবেন লিওনেল মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর ম্যাচটিকে তাঁর বিদায়ী ম্যাচ হিসেবে নির্ধারণ করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।
মেসির বিদায়ী ম্যাচ ঘিরে আবেগ সামলাতে পারছেন না লিওনেল স্কালোনিও। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে তাঁর। তাই মেসির বিদায়ের মুহূর্তে নিজে উপস্থিত থাকতে চেয়েছেন তিনি। স্কালোনি মনে করেন, এমন একজন খেলোয়াড়কে এখনই সমর্থকদের ভালোবাসা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।
স্কালোনি বলেন, ‘আমি মনে করি, তার মতো একজন খেলোয়াড় এমন বিদায় পাওয়ারই যোগ্য। আর ব্যক্তিগতভাবে আমিও কিছুটা ভূমিকা রেখেছি, কারণ আমি তার বিদায়ের সময় সেখানে থাকতে চাই। ভবিষ্যতে আমি থাকব কি না, সেটাও এখন জানি না। তাই এই ম্যাচে তাকে রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি।’
মেসি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সমর্থকদের সামনে এসে বিদায় জানানোর ইচ্ছা দেখিয়েছেন বলে জানান স্কালোনি। তাঁর মতে, তারকা ফরোয়ার্ডের বিদায় জানানোর জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নাও আসতে পারে।
এই প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা জানতাম, সে কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তারপরও নিজের মানুষদের, তাকে এত ভালোবাসা দেওয়া মানুষদের সামনে এসে বিদায় জানাতে সে যে ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিয়েছে, সেটাই অনেক কিছু। আর যদি তাকে কোনো সম্মাননা বা বিদায়ী সংবর্ধনা দিতেই হয়, তাহলে এখনই দেওয়া উচিত। কারণ পরে সেই জাদুটা হয়তো একই রকম থাকবে না। আমি মনে করি, এখনই তার সবার ভালোবাসা অনুভব করার সময়।’
বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২১ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানতে যাচ্ছেন মেসি। লা আলবিসেলেস্তেদের হয়ে এখন পর্যন্ত ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন তিনি। নিজের সবশেষ বিশ্বকাপে আট গোল করেছেন ইতিহাসের ফুটবলারদের একজন।
মেসির সঙ্গে স্কালোনির সম্পর্কও এই বিদায়কে আরও আবেগঘন করে তুলেছে। আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে মেসিকে পাওয়া নিজের ক্যারিয়ারের সেরা অভিজ্ঞতা বলে মনে করেন তিনি, ‘আমার জন্য তাকে কোচিং করাতে পারা ছিল চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা। এটা ছিল স্বপ্নের মতো। আমি তাকে সেটা বলেছি এবং সারা জীবন বলে যাব। তার মতো আর কেউ কখনো আসবে না। এমন একজন খেলোয়াড় খুব কমই আসে। শুধু মাঠে সে যা করে তার জন্য নয়, মাঠের বাইরেও সে যা প্রকাশ করে, তার জন্য। এটা উপভোগ করি।’
আবারও আইনি ঝামেলায় জড়ালেন এজেকিয়েল সিরিগ্লিয়ানো। আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটের সাবেক এই মিডফিল্ডারকে পুলিশ কর্মকর্তার সার্ভিস অস্ত্র নিয়ে পালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির ত্রেস দে ফেব্রেরো জেলার ভিয়া পিনেরাল এলাকায়।৯ মিনিট আগে
নেইমারের অধ্যায় শেষে নতুন ১০ নম্বর খুঁজে নিয়েছে ব্রাজিল। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের দলের জার্সি নম্বর ঘোষণা করেছে দেশটির ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। সেখানে ঐতিহাসিক ১০ নম্বর জার্সি পেয়েছেন বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া।৩৬ মিনিট আগে
জার্মানির কোচ হিসেবে ইয়ুর্গেন ক্লপের অভিষেক হলো ড্র দিয়ে। নেশন্স লিগের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা। তবে ম্যাচের ফলের চেয়ে দুটি ঘটনা নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
তৃতীয়বারের মতো উয়েফা নেশনস লিগের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন নিয়ে আসর শুরু করেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে শুরুতেই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে হতাশ করেছেন পর্তুগাল অধিনায়ক। তাঁর দল ওয়েলসের বিপক্ষে পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নিলেও রাতটা ভুলে যেতে চাইবেন রোনালদো।২ ঘণ্টা আগে