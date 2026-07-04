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ফুটবল

নকআউট ম্যাচ কেন সহজ নয়, টের পেলেন আর্জেন্টিনা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ০৭: ৩৪
নকআউট ম্যাচ কেন সহজ নয়, টের পেলেন আর্জেন্টিনা কোচ
মেসির সঙ্গে আলাপে স্কালোনি। ছবি: এএফপি

নামে-ভারে ফুটবলের ইতিহাসে আর্জেন্টিনার ধারেকাছেও থাকার কথা নয় কেপ ভার্দের। কিন্তু মাঠের লড়াই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ব্যাকরণে চলে, নকআউটের প্রথম ম্যাচেই তা টের পেলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চমক কেপ ভার্দের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ের শ্বাসরুদ্ধকর নাটকে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তে কোচ তাই অকপটে স্বীকার করলেন, বিশ্বকাপে সহজে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে আসা আফ্রিকান দলটির বিপক্ষে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ১-১ সমতার পর অতিরিক্ত সময়েও ২-২ গোলে আটকে গিয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত ১১১ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর বুলেট হেডে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন স্কালোনি।

নিজের শততম ম্যাচে এমন রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘ম্যাচটি অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন ছিল। লোকে যখন বলে বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচই সহজ নয়, কথাটা আসলেই শতভাগ সত্যি। আজ তা আবারও প্রমাণিত হলো।’

দুইবার পিছিয়ে পড়েও যেভাবে আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগকে কাঁপিয়ে দিয়ে ম্যাচে সমতা এনেছিল কেপ ভার্দে, সেই চোয়ালবদ্ধ লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘আমি প্রতিপক্ষকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আজ মাঠে তারা দেখিয়েছে যে তারা আসলেই কতটা দুর্দান্ত একটি দল।’

তবে প্রতিপক্ষের প্রশংসা করার পাশাপাশি কঠিনতম মুহূর্তেও ভেঙে না পড়া নিজের শিষ্যদের লড়াকু মানসিকতার ওপর আস্থা রাখছেন আর্জেন্টাইন মাস্টারমাইন্ড। স্বস্তির এই জয় নিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘সবকিছুর মাঝেও আপনাকে সবসময় ইতিবাচক দিকটাই বেছে নিতে হবে, আর আমাদের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো—এই দলটি কখনো হাল ছেড়ে দিতে জানে না।’

টাইব্রেকারের ভাগ্যপরীক্ষায় যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে জয় তুলে নেওয়া আর্জেন্টিনা এখন শেষ ষোলোর মঞ্চে মঙ্গলবার মিসরের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করবে। তবে কেপ ভার্দের বিপক্ষে এই রুদ্ধশ্বাস পরীক্ষা যে স্কালোনির দলকে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য আরও সতর্ক করে দিল।

বিষয়:

আর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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