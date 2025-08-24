কোচের টোটকায় পিছিয়ে থাকা বার্সার অবিশ্বাস্য জয়

ক্রীড়া ডেস্ক
পিছিয়ে থেকে ম্যাচ জয়ের ‘ওস্তাদ’ মনে করা হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। যখনই ভক্ত-সমর্থকেরা নির্দিষ্ট এক অবস্থার পর ম্যাচের ফল অবশ্যম্ভাবী ধরে নেন, সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা গতকাল তেমন কিছুই করে দেখিয়েছে। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক এখানে দারুণ ক্যারিশমা দেখিয়েছেন।
সিউদাদ দে ভ্যালেন্সিয়া স্টেডিয়ামে গতকাল লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ খেলেছে লেভান্তের বিপক্ষে। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় লেভান্তে, যার মধ্যে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ের ৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন লেভান্তে মিডফিল্ডার হোসে লুইস মোরালেস। ডিফেন্ডার আলেহান্দ্রো ব্যালদের হ্যান্ডবলের কারণেই মূলত পেনাল্টি পেয়েছে লেভান্তে। দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনো গোল হজম করেনি বার্সা। দারুণ প্রত্যাবর্তনে ৩-২ গোলে জিতেছে কাতালানরা। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের বার্সা ফরোয়ার্ড ফেরান তোরেস বলেন, ‘তিনি (ফ্লিক) প্রথমার্ধে ট্যাকটিকাল কিছু জায়গায় পরিবর্তন এনেছেন। কারণ, আমাদের পজিশন ঠিকঠাক ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তিনি আমাদের দৃঢ়তা দেখাতে বললেন। আমাদের ম্যাচ জয়ের যে মানসিকতা আছে, সেটা বের করতে বললেন। আমরা সফল হয়েছি।’
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে এবার বার্সেলোনায় এসেছেন মার্কাস রাশফোর্ড। ১৬ আগস্ট মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাঁর লা লিগায় অভিষেক হলেও সেবার মূল একাদশে ছিলেন না। গতকাল লেভান্তের বিপক্ষে মূল একাদশে খেললেও প্রথমার্ধের পর তাঁকে তুলে নেন বার্সা কোচ ফ্লিক। ৪৬ মিনিটে রাশফোর্ডের বদলি হিসেবে নামেন অলমো। রাশফোর্ডের পাশাপাশি ব্যালদে, রোনাল্ড আরাউহো, এরিক গার্সিয়া, মার্ক ক্যাসাডো—তাঁদেরকেও উঠিয়ে নেন ফ্লিক। ম্যাচে বার্সার দুই গোলদাতা তোরেস, পেদ্রি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন। ইয়ামাল, রাফিনিয়ারাও খেলেছেন পুরো ৯০ মিনিট।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলোয়াড় পরিবর্তন করা জরুরি ছিল বলে মনে করেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে প্রথমার্ধে মার্কাস দারুণ এক অবস্থায় ছিল। কীভাবে দলের ভালো হয়, সেটা সে দেখিয়েছে। কোচ হিসেবে আমাকে তো সবকিছু দেখতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তন করতে হতো। রাফিনিয়া নাম্বার ইলেভেন হিসেবে বাঁ পাশে খেলেছে। কীভাবে আমরা খেলি, সেই ব্যাপারে সব সে (রাফিনিয়া) জানে।’
১৫ মিনিটে লেভান্তেকে এগিয়ে নেন ইভান রোমেরো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মোরালেসের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় দলটি। ৪৯ মিনিটে বার্সা ম্যাচে পায় প্রথম গোল। ইয়ামালের ব্যাক পাস রিসিভ করে বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে লক্ষ্যভেদ করেন পেদ্রি। ৫২ মিনিটে বার্সার দ্বিতীয় গোল করেন তোরেস। রাফিনিয়ার কর্নার থেকে দেওয়া পাস রিসিভ করে ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন তোরেস। ম্যাচ ২-২ গোলে সমতায় শেষ হওয়া যখন সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল, তখনই সর্বনাশ করে লেভান্তে। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে লেভান্তে ডিফেন্ডার উনাই এলগেজাবাল করেন আত্মঘাতী গোল। লেভান্তেকে ৩-২ গোলে হারিয়ে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বার্সা।
