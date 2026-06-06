বিশ্বকাপ দল নিয়ে কঠোর হওয়ার বার্তা আর্জেন্টিনা কোচের

বিশ্বকাপের আগে চোটাক্রান্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। হন্ডুরাসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ন্যূনতম ফিটনেসের মান পূরণ করতে না পারলে যে কোনো খেলোয়াড়ই বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়তে পারেন।
বিশ্বকাপ দলে কোনো পরিবর্তন আনা হবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের পর। সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘যদি কেউ ন্যূনতম ফিটনেসের মানও পূরণ করতে না পারে, তাহলে সে বাদ পড়বে। চোটে থাকা খেলোয়াড়দের জন্য আগামী সপ্তাহটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
বর্তমানে আর্জেন্টিনা শিবিরে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোট সমস্যায় ভুগছেন। এই তালিকায় আছেন নিকো গনসালেস, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, নিকো পাস, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, নাহুয়েল মোলিনা, গনসালো মন্তিয়েল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও হুলিয়ান আলভারেজদের মতো ফুটবলাররা।
তাঁদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্কালোনি বলেন, ‘নীতিগতভাবে সবকিছুই ভালোভাবে এগোচ্ছে, তবে অনুশীলনের চাপ কমানোর পর পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটাও দেখতে হবে। আগামী সপ্তাহে আমরা তাদের ওপর আরও চাপ প্রয়োগ করব এবং দেখব তারা কোথায় আছে। এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি।’
বিশ্বকাপে ফেবারিটের তকমা থাকলেও সেটাকে চাপ হিসেবে নিচ্ছেন না স্কালোনি, ‘আর্জেন্টিনা সব সময়ই ফেবারিটদের একটি। মানুষ সব সময়ই বিশ্বাস করে যে দলটি নিজেদের সেরাটা দিতে পারবে। শুধু আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বলেই আমাদের প্রত্যাশা বদলে যায়নি। এই খেলোয়াড়রা চাপ সামলাতে সক্ষম। আর যদি এটাকেই চাপ বলা হয়, তাহলে আমার মতে প্রকৃত চাপ আসলে অন্য কিছু।’
শ্কিতর বিচারে এগিয়ে থাকলেও হন্ডুরাসকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না স্কালোনি, ‘যখনই কোনো জাতীয় দলের মুখোমুখি হতে হয়, তখন সতর্ক থাকতে হয়। কারণ তারা নিজ নিজ দেশের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়েই গঠিত। কয়েক মাস আগে নিজেদের দেশে আমরা একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিলাম, যেটি আমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। যদিও সবাই ভেবেছিল আমরা খুব সহজেই জিতব।’
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