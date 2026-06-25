Ajker Patrika
ফুটবল

বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল সুইডেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল সুইডেন
সুইডেনের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির জন্য বরাদ্দকৃত টয়োটা স্টেডিয়াম এভাবেই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। ছবি: এক্স

একটু এদিক সেদিক হলেই সুইডেন ফুটবল দলের জন্য তা হতে পারত বিপদের কারণ। বিশ্বকাপের জন্য যে স্টেডিয়ামে দলটি অনুশীলন করছে, সেই স্টেডিয়াম আংশিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে ফুটবলার ও কোচরা ঘটনাস্থলে না থাকায় অনেক বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন।

ডালাসে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় শুরু হবে জাপান-সুইডেন ম্যাচ। এবারের বিশ্বকাপে তাদের অনুশীলন চলছে টেক্সাসের ফ্রিসকো শহরের টয়োটা স্টেডিয়ামে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নিতে স্টেডিয়ামে গিয়ে সুইডেন ফুটবল দল যা দেখতে পায়, তাতে তারা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায়। প্রেসবক্সের অংশটি নিচের আসনগুলোর ওপর ধসে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

টেক্সাসের টয়োটা স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ চলছে বিশ্বকাপের সময়ই। ইংল্যান্ডের ডেইলি মেইলসহ বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে যে স্টেডিয়ামের একটি অংশ ভাঙতে গিয়ে বিস্ফোরণের কাজ ঠিকমতো হয়নি দেখে গ্যালারির একটি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।পরবর্তীতে অবশ্য স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর নির্ধারিত কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে।

ঘটনাস্থল (টেক্সাসের টয়োটা স্টেডিয়াম) দেখে স্টেডিয়ামটি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল সুইডেন মিডফিল্ডার বেসফোর্ট জ্যানেলির। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিতে গিয়ে জ্যানেলি বলেন, ‘আমি শুধু ভাবছিলাম কী ঘটতে পারত। যতদূর জানি, সেখানে কোনো ঝড়ও হয়নি।’ সুইডিশ ফরোয়ার্ড আলেক্সান্দার ইসাকও টয়োটা স্টেডিয়াম থেকে চমকে গিয়েছিলেন।

স্কটল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ‘’সি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ বত্রিশে উঠেছে ব্রাজিল। আগামীকাল ঠিক হবে নকআউট পর্বে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ। ডালাসে হবে জাপান-সুইডেন ম্যাচ। একই সময়ে (বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায়) কানসাস সিটিতে শুরু হবে তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলসুইডেনফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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