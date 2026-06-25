বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল সুইডেন

একটু এদিক সেদিক হলেই সুইডেন ফুটবল দলের জন্য তা হতে পারত বিপদের কারণ। বিশ্বকাপের জন্য যে স্টেডিয়ামে দলটি অনুশীলন করছে, সেই স্টেডিয়াম আংশিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে ফুটবলার ও কোচরা ঘটনাস্থলে না থাকায় অনেক বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন।
ডালাসে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় শুরু হবে জাপান-সুইডেন ম্যাচ। এবারের বিশ্বকাপে তাদের অনুশীলন চলছে টেক্সাসের ফ্রিসকো শহরের টয়োটা স্টেডিয়ামে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নিতে স্টেডিয়ামে গিয়ে সুইডেন ফুটবল দল যা দেখতে পায়, তাতে তারা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায়। প্রেসবক্সের অংশটি নিচের আসনগুলোর ওপর ধসে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
টেক্সাসের টয়োটা স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ চলছে বিশ্বকাপের সময়ই। ইংল্যান্ডের ডেইলি মেইলসহ বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে যে স্টেডিয়ামের একটি অংশ ভাঙতে গিয়ে বিস্ফোরণের কাজ ঠিকমতো হয়নি দেখে গ্যালারির একটি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।পরবর্তীতে অবশ্য স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর নির্ধারিত কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে।
ঘটনাস্থল (টেক্সাসের টয়োটা স্টেডিয়াম) দেখে স্টেডিয়ামটি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল সুইডেন মিডফিল্ডার বেসফোর্ট জ্যানেলির। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিতে গিয়ে জ্যানেলি বলেন, ‘আমি শুধু ভাবছিলাম কী ঘটতে পারত। যতদূর জানি, সেখানে কোনো ঝড়ও হয়নি।’ সুইডিশ ফরোয়ার্ড আলেক্সান্দার ইসাকও টয়োটা স্টেডিয়াম থেকে চমকে গিয়েছিলেন।
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