মেসিদের বিধ্বস্ত করে চ্যাম্পিয়ন সিয়াটল

ক্রীড়া ডেস্ক
ক্যারিয়ারের ৪৭তম শিরোপা জেতার সম্ভাবনা ছিল লিওনেল মেসির সামনে। কিন্তু তিনি নিজেও যেমন ছিলেন ব্যর্থ, তাঁর দল ইন্টার মায়ামিও পারেনি ফাইনালে নিজেদের ছাপ রাখতে। লিগস কাপের ফাইনালে মেসিদের বিধ্বস্ত করেছে সিয়াটল সাউন্ডার্স।
২০২৩ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। মায়ামিতে নিজের প্রথম মৌসুমেই জিতেছিলেন লিগস কাপের শিরোপা। এবার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় লিগস কাপের শিরোপা জয়ের স্বপ্নে হয়তো বিভোর ছিলেন মেসি। কিন্তু বাংলাদেশ সময় আজ সকালে লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লিগস কাপের ফাইনালে আজ ইন্টার মায়ামি কোনো গোলই করতে পারেনি। মেসিদের ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো লিগস কাপের শিরোপা জিতল সিয়াটল সাউন্ডার্স।
মেসি যে টুর্নামেন্টে খেলুন না কেন, তাঁকে দেখতে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দেখা যায় উপচে পড়া ভিড়। আজ লুমেন ফিল্ড ফাইনাল স্টেডিয়ামে সিয়াটল-ইন্টার মায়ামি ফাইনাল দেখতে এসেছেন প্রায় ৭০ হাজার দর্শক। ম্যাচের ২৬ মিনিটে সিয়াটলকে এগিয়ে দেন তাদের স্ট্রাইকার ওসেজ দি রোজারিও। ক্রিস্টিয়ান রোলডানের এক ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রোজারিও। পিছিয়ে পড়া মায়ামি সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে সিয়াটল।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর দ্রুত সমতায় ফিরতে পারত মায়ামি। ৫০ মিনিটে লুইস সুয়ারেজের পাস রিসিভ করে গোল প্রায় করেই ফেলেছিলেন মেসি। কিন্তু
গোলরক্ষককে একা পেলেও মেসি সেটা গোলপোস্টের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মায়ামি বারবার গোলের সম্ভাবনা তৈরি করলেও ব্যর্থ হয়েছে। ৮৪ মিনিটে সিয়াটলের জয় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। জর্জি মিনুংগু ইন্টার মায়ামির বক্সে ঢুকে পড়ার পর তাঁকে থামাতে গিয়ে ফাউল করে বসেন মায়ামির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ইয়ান্নিক ব্রাইট। পেনাল্টি থেকে গোল করেন সিয়াটল ডিফেন্ডার রোলদান।
ম্যাচের শেষভাগে এসে তৃতীয় গোল করে সিয়াটল। ৮৯ মিনিটে রোলদানের অ্যাসিস্টে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন অ্যালেক্স রোদরক। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েই লিগস কাপ শেষ করে সিয়াটল সাউন্ডার্স। তাতে চার বছর আগের ক্ষতে প্রলেপ লাগাল সিয়াটল। ২০২১ সালে মেক্সিকোর ক্লাব লিওনের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল সিয়াটল।
সিয়াটলের বিপক্ষে আজ লিগস কাপের ফাইনালে ৬৮ শতাংশ বল দখলে রেখেছিল ইন্টার মায়ামি। কিন্ত প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর একটি শটও রাখতে পারেনি মায়ামি। এদিকে সিয়াটলের দখলে বল ছিল ৩২ শতাংশ। ইন্টার মায়ামির লক্ষ্য বরাবর ৭ শট নিয়েছে সিয়াটল। ফাইনালে পুরো ৯০ মিনিট খেললেও নিষ্প্রভ ছিলেন মেসি। পাঁচবার শট করলেও তাঁর সবগুলো শটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলে মায়ামির হয়ে তৃতীয় শিরোপা জিততে পারতেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত রানার্সআপ হয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এর আগে ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সালে সাপোর্টার্স শিল্ড—ইন্টার মায়ামির হয়ে এই দুটি শিরোপা জিতেছিলেন মেসি।
