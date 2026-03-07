পার্থে গিয়ে বাংলাদেশ দেখল ১১ গোল খেয়েছে ভারত

নারী এশিয়ান গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে সিডনি থেকে আজ পার্থে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল। ৯ মার্চ পার্থের রেক্টাঙ্গুলার স্টেডিয়ামে উজবেকিস্তানের মুখোমুখি হবেন ঋতুপর্ণা-আফঈদারা। বাংলাদেশ যাওয়ার পর একই শহরে আজ ভারত হলো বিধ্বস্ত। ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে তাদের ১১-০ গোলে হারিয়ে জাপান নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল।
এমন হারে একেবারেই খাদের কিনারায় পড়েছে ভারত। দ্বিতীয় সারির জাপানের কাছেও অসহায় হয়ে পড়েছে তারা। টুর্নামেন্টে র্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দল জাপান (৮)। তাদের চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে থাকা উত্তর কোরিয়ার (৯) বিপক্ষে গতকাল ৫-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। তবে ভারতের মতো এতোটা বিবর্ণ ছিল না।
রেক্টাঙ্গুলার স্টেডিয়ামে জাপানের হয়ে আজ হ্যাটট্রিক করেছেন রিকো উয়েকি এবং হিনাতা মিয়াজাওয়া। দুজনেই গোল করেন তিনটি করে। জাপান প্রথমার্ধে ৫ গোল করলেও দ্বিতীয়ার্ধে করেছে ছয়টি।
এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ভারত। সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে।
সিডনি থেকে আজ স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় পার্থে অবতরণ করে বাংলাদেশ। আজ কোনো অনুশীলন ছিল না। বিকেলের দিকে খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফরা কিংস পার্ক পরিদর্শন করেন, যেখানে তাঁরা হাঁটাহাটি ও স্ট্রেচিং সেশন সম্পন্ন করেন। কাল স্থানীয় সময় সকাল ৯ টা থেকে সাড়ে ১০টায় ই অ্যান্ড ডি লিটিস স্টেডিয়ামে হবে অনুশীলন। পরের দিন বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩ টায় মুখোমুখি হবে উজবেকিস্তানের।
২৩ মার্চ থেকে মালদ্বীপে শুরু হবে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ। ৭ দলের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে। যেখানে প্রতিপক্ষে হিসেবে আছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের স্মৃতি ফিরবে কি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে? আরও একবার কি ফাইনালে উঠেও শিরোপা না জেতার আফসোসে পুড়বে ভারত? এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে এসব প্রশ্নই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।৩ ঘণ্টা আগে
এই জয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে শীর্ষে আছে ফর্টিস। ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে আছে মোহামেডান।৩ ঘণ্টা আগে
রানবন্যায় ভেসেছে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। গত পরশু দুই দলের ম্যাচে স্কোরবোর্ডে উঠেছিল মোট ৪৯৯ রান। একে তো রান উৎসব, তার ওপর ভারতের ম্যাচ; সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দর্শকের দিক থেকে হয়েছে নতুন এক রেকর্ড।৪ ঘণ্টা আগে