ফুটবল

পার্থে গিয়ে বাংলাদেশ দেখল ১১ গোল খেয়েছে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ মার্চ ২০২৬, ২০: ০৫
পার্থে গিয়ে বাংলাদেশ দেখল ১১ গোল খেয়েছে ভারত
জাপানের কাছে ১১ গোল হজম করেছে ভারত। ছবি: এএফসি

নারী এশিয়ান গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে সিডনি থেকে আজ পার্থে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল। ৯ মার্চ পার্থের রেক্টাঙ্গুলার স্টেডিয়ামে উজবেকিস্তানের মুখোমুখি হবেন ঋতুপর্ণা-আফঈদারা। বাংলাদেশ যাওয়ার পর একই শহরে আজ ভারত হলো বিধ্বস্ত। ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে তাদের ১১-০ গোলে হারিয়ে জাপান নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল।

এমন হারে একেবারেই খাদের কিনারায় পড়েছে ভারত। দ্বিতীয় সারির জাপানের কাছেও অসহায় হয়ে পড়েছে তারা। টুর্নামেন্টে র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দল জাপান (৮)। তাদের চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে থাকা উত্তর কোরিয়ার (৯) বিপক্ষে গতকাল ৫-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। তবে ভারতের মতো এতোটা বিবর্ণ ছিল না।

রেক্টাঙ্গুলার স্টেডিয়ামে জাপানের হয়ে আজ হ্যাটট্রিক করেছেন রিকো উয়েকি এবং হিনাতা মিয়াজাওয়া। দুজনেই গোল করেন তিনটি করে। জাপান প্রথমার্ধে ৫ গোল করলেও দ্বিতীয়ার্ধে করেছে ছয়টি।

এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ভারত। সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে।

সিডনি থেকে আজ স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় পার্থে অবতরণ করে বাংলাদেশ। আজ কোনো অনুশীলন ছিল না। বিকেলের দিকে খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফরা কিংস পার্ক পরিদর্শন করেন, যেখানে তাঁরা হাঁটাহাটি ও স্ট্রেচিং সেশন সম্পন্ন করেন। কাল স্থানীয় সময় সকাল ৯ টা থেকে সাড়ে ১০টায় ই অ্যান্ড ডি লিটিস স্টেডিয়ামে হবে অনুশীলন। পরের দিন বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩ টায় মুখোমুখি হবে উজবেকিস্তানের।

