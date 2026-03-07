মার্ক কক্স পরামর্শক নাকি হেড কোচ, বিভ্রান্তি দূর করল বাফুফে

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ এখনো মাঠে গড়ায়নি। এর আগেই বাংলাদেশ দলের কোচ নিয়ে হচ্ছে আলোচনা। কে বসবেন ডাগআউটে মার্ক কক্স নাকি গোলাম রব্বানী ছোটন।
মার্ক কক্সকে আলোচনায় এনেছেন বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম। এক মাসের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় তাঁকে। তবে বাফুফের আরেক সহসভাপতি ও ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নাসের শাহরিয়ার আল জাহেদী জানান, কক্সকে পরামর্শক হিসেবেই নেওয়া হয়েছে। আর ডাগআউটের দায়িত্বে থাকবেন ছোটন।
তবে আজ বাফুফে এক ফেসবুক পোস্টে জানায়, ‘মালদ্বীপে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে প্রধান কোচ হিসেবে ইংলিশ কোচ মার্ক কক্স যোগ দেওয়ায় নিজেদের কোচিং প্যানেল আরও শক্তিশালী করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দল।’
২৩ মার্চ থেকে মালদ্বীপে শুরু হবে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ। ৭ দলের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে। যেখানে প্রতিপক্ষে হিসেবে আছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান।
সিডনি থেকে আজ স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় পার্থে অবতরণ করে বাংলাদেশ। আজ কোনো অনুশীলন ছিল না। বিকেলের দিকে খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফরা কিংস পার্ক পরিদর্শন করেন, যেখানে তাঁরা হাঁটাহাটি ও স্ট্রেচিং সেশন সম্পন্ন করেন। কাল স্থানীয় সময় সকাল ৯ টা থেকে সাড়ে ১০টায় ই অ্যান্ড ডি লিটিস স্টেডিয়ামে হবে অনুশীলন।
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের স্মৃতি ফিরবে কি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে? আরও একবার কি ফাইনালে উঠেও শিরোপা না জেতার আফসোসে পুড়বে ভারত? এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে এসব প্রশ্নই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।
এই জয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে শীর্ষে আছে ফর্টিস। ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে আছে মোহামেডান।
রানবন্যায় ভেসেছে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। গত পরশু দুই দলের ম্যাচে স্কোরবোর্ডে উঠেছিল মোট ৪৯৯ রান। একে তো রান উৎসব, তার ওপর ভারতের ম্যাচ; সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দর্শকের দিক থেকে হয়েছে নতুন এক রেকর্ড।