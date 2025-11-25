Ajker Patrika
ফুটবল

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ০৭
অনুশীলনের এক ফাঁকে লামিনে ইয়ামাল ও ফেরমিন লোপেজ। চেলসির মাঠে আজ ভয়ংকর হয়ে দেখা দিতে পারেন তাঁরা। ছবি: এএফপি
অনুশীলনের এক ফাঁকে লামিনে ইয়ামাল ও ফেরমিন লোপেজ। চেলসির মাঠে আজ ভয়ংকর হয়ে দেখা দিতে পারেন তাঁরা। ছবি: এএফপি

বার্সার আর্থিক সংকটের কথা এখন আর কারও অজানা নয়। কয়েক বছর ধরেই আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে কাতালান দলটিকে বেশি নির্ভর করতে হয়েছে তাদের একাডেমি লা ম্যাসিয়ার খেলোয়াড়দের ওপর। এখন তো ক্লাবেরই মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন একাডেমি থেকে উঠে আসা লামিনে ইয়ামাল। তাঁর সঙ্গে মাঠে দারুণ বোঝাপড়া লা ম্যাসিয়া থেকে উঠে আসা আরেক ফুটবলার ফেরমিন লোপেজের।

অথচ এই লোপেজকেই দলবদলের গ্রীষ্মকালীন উইন্ডোয় পেতে পারত চেলসি। সে সময় স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটি লোপেজকে পাওয়ার জন্য ৪ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছিল বার্সেলোনাকে। বার্সা অবশ্য ফেরমিন লোপেজকে বিক্রি করতে রাজি ছিল। কিন্তু মাত্র ৪ কোটি ইউরোয় তাঁকে ছাড়তে চায়নি। সেটা অবশ্য শাপেবরই হয়েছে কাতালান দলটির। দিন দিন ফেরমিন লোপেজ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠছেন হান্সি ফ্লিকের দলের। ২২ বছর বয়সী লোপেজ এখন নিয়মিত থাকছেন বার্সেলোনার শুরুর একাদশে।

Capture

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ চেলসি মাঠে যখন খেলবে বার্সেলোনা, তখন লামিনে ইয়ামালের মতো লোপেজও হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন স্বাগতিকদের রক্ষণের জন্য। গত মৌসুমে বার্সাকে ত্রিমুকুট জেতাতে ভূমিকা রাখেন লোপেজ। ওই মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতে ৪৬ ম্যাচ খেলেছিলেন, তবে বেশির ভাগ ম্যাচেই ছিলেন বদলি। কিন্তু মাঠে তাঁর কার্যকর ভূমিকার জন্য এখন তিনি নিয়মিত একাদশের অংশ হয়ে গেছেন। নতুন মৌসুমে উত্তরোত্তর উন্নতি করছেন লোপেজ। আজ যদি তিনি গোল করেন, তাহলে চেলসি কর্তৃপক্ষের এই উপলব্ধি হতে বাধ্য—কী জিনিসই না হাতছাড়া করেছেন তাঁরা।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন: ফারুকী

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

সম্পর্কিত

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

খেলা

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
২৮৮ রানের লিডই দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা গড়ছে রানের পাহাড়। ছবি: ক্রিকইনফো
২৮৮ রানের লিডই দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা গড়ছে রানের পাহাড়। ছবি: ক্রিকইনফো

গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। দ্বিতীয় টেস্টেও হিমশিম খাচ্ছে ভারত। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৯ রানের পর ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে। আজ চতুর্থ দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৪ রান করেছে। ২৮৮ রানের লিডসহ সফরকারীদের রান ৪৪২। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। ফুটবলে রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে দুই হেভিওয়েট চেলসি-বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

গুয়াহাটি টেস্ট: চতুর্থ দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ত্রিদেশীয় সিরিজ

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

এ স্পোর্টস

আবুধাবি টি-টেন

সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আয়াক্স-বেনফিকা

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

চেলসি-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

গ্যালাতাসারাই-ই. সাঁ-জিলোয়া

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-লেভারকুসেন

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন: ফারুকী

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

সম্পর্কিত

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

ক্রিকেট

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের বিপক্ষে আকবর আলী ওভার থ্রো করায় বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। ছবি: এসিসি
ভারতের বিপক্ষে আকবর আলী ওভার থ্রো করায় বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। ছবি: এসিসি

কাতার পর্ব শেষ করে দেশে ফিরল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মাঝরাতে আকবর আলী, হাবিবুর রহমান সোহান, আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছেন। যদিও তাঁদের মুখে হাসি ছিল না। হাতের নাগালে থাকা রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টের ট্রফিটা হাত থেকে ফস্কে যাওয়ার হতাশা তো রয়েছেই।

মাঝরাতে দেশে ফেরার পর অধিনায়ক আকবরকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ও বুম। পুরো রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে দলের যাত্রা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উঠে এসেছে ভারতের বিপক্ষে তাঁর সেই থ্রোয়ের প্রসঙ্গও। ২১ নভেম্বর সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে ভারতের দরকার ছিল ৪ রান। শেষ বলে ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার হার্শ দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন আকবর স্ট্রাইকিং প্রান্তের স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করেছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের আকবর বলেন, ‘সেই মুহূর্তে কী হয়েছে, আমি নিজেও জানি না। কেন করেছি, কোনো ব্যাখ্যাও নেই আমার কাছে। সেটা শুধু হয়েই গেছে। অবশ্যই যেই ভুলটা আমি করেছি ১২ বছরের বাচ্চাদেরও ভুল না।’

ভারত-পাকিস্তান দুই দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দল খেলেছে সুপার ওভারে। দুই ম্যাচেই সুপার ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ব্যাট থেকে আসে ১ রান। ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ রানের ৫ রান বাংলাদেশ পেয়েছে ওয়াইড থেকে। সুপার ওভারের তৃতীয় বলে পাকিস্তানি পেসার আহমেদ দানিয়ালকে পুল করতে গিয়ে জিসান আলম বোল্ড হলে বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় সেখানেই। সুপার ওভারে টানা দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন এলে আকবর বলেন,‘আমার মনে হয় না সুপার ওভারে কোনো দলই এরকম অভ্যস্ত। সুপার ওভার হয়ই কালেভদ্রে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা যে আমরা টানা দুইটা সুপার ওভার খেলেছি। প্রথম ম্যাচে তো এক রানই লক্ষ্য ছিল। ভারত-পাকিস্তান-আমরা, যাদের কথাই বলুন, সুপার ওভারে যখন আপনি যাবেন, শট খেলতেই হবে। সেখানে আপনাকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শটই খেলতে হয়। অনেক সময় কাজ করে। আবার কাজ করে না। আমি সেভাবেই দেখছি ব্যাপারটা।

সেমিতে ভারত বাধা টপকালেও ফাইনালে আর সেটা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের দেওয়া ৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই সেই রান তাড়া করে জিতে যায়। শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে হাতছাড়া করায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশা কাজ করছে আকবরদের। মাঝরাতে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘ফাইনালে জেতার মতো অবস্থায় ছিলাম। তবে সব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে বেশির ভাগ সময় আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। অবশ্যই ফাইনালটা যদি জিততে পারতাম আর কোনো কোনো ম্যাচে ভুল কম করতাম, তাহলে বলতে পারতাম যে পারফেক্ট টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছি। কিন্তু সেটা বলছি না।’

‘বাংলাদেশের সঙ্গেই কেন বারবার এমনটা হয়’‘বাংলাদেশের সঙ্গেই কেন বারবার এমনটা হয়’

২০১২ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কাছে ২ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৩ বছর আগে তীরে এসে তরি ডোবার পর সাকিব আল হাসান-নাসির হোসেনদের কান্নার ছবি এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে তরতাজা। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল ভারত। যার মধ্যে ২০১৮ সালে ভারতের বিপক্ষে শেষ বল পর্যন্ত লড়েছিল বাংলাদেশ।

ভারতের বিপক্ষে চাপের মুহূর্তে মাথা কাজ করছিল না আকবরেরভারতের বিপক্ষে চাপের মুহূর্তে মাথা কাজ করছিল না আকবরের

পাকিস্তান শাহিনস গতকাল সুপার ওভারে জিতে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ তিনবার শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে। যার মধ্যে দুইবার তারা জিতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০১৯ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা ‘এ’। একবার করে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত ‘এ’ ও আফগানিস্তান ‘এ’।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন: ফারুকী

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

সম্পর্কিত

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

ফুটবল

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এক দিন পরই ঢাকায় শুরু হবে ত্রিদেশীয় ফুটবল। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে গতকাল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনুশীলন। ছবি: বাফুফে
এক দিন পরই ঢাকায় শুরু হবে ত্রিদেশীয় ফুটবল। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে গতকাল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনুশীলন। ছবি: বাফুফে

সাবিনা খাতুন-মাসুরা পারভীন কি আবার ফিরতে পারবেন? প্রশ্নটা পুরোপুরি করার আগেই সাংবাদিককে থামিয়ে দিলেন পিটার বাটলার। একই প্রশ্ন আর কতবার সহ্য করবেন তিনি। বিরক্ত হয়ে তাই বললেন, ‘এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।’

বোঝাই যাচ্ছে এশিয়ান কাপের দলেও সাবিনা-মাসুরাকে রাখবেন না কোচ। নারী ফুটবলের ভাবনার পুরোটাই এখন ‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’। তা মাথায় রেখে ঘরের মাঠে মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করছে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজের প্রথম দিন মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিকেরা। ২ ডিসেম্বর খেলবে আজারবাইজানের বিপক্ষে।

গত অক্টোবরে থাইল্যান্ড সফরের আগে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প করে বাংলাদেশ। ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার আগেও সেখানে ২২ দিনের ক্যাম্প করে এসেছেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। পরশু পা রেখেছেন ঢাকায়। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেন, ‘আমরা রবিবার চট্টগ্রাম থেকে এসেছি, সেখানে যথেষ্ট ভালো ট্রেনিং করেছি। কারণ এবার সবাই মিলে একসঙ্গে ট্রেনিং করতে পেরেছি। কোচ যেভাবে বলেছে, সেভাবে খেলার চেষ্টা করছি। আর যেহেতু মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে খেলা, তারা যেহেতু আমাদের থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে, অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, যাতে দুটি ম্যাচেই জিততে পারি।’

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২০২২ সালে ঘরের মাঠে ৬-০ গোলের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। র‍্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য এগিয়ে আছে মালয়েশিয়াই (৯২)। ইউরোপের দল আজারবাইজানের অবস্থান ৭৪। তাদের বিপক্ষে এর আগে খেলার সুযোগ হয়নি ১০৪ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের। আফঈদা তাই খানিকটা রোমাঞ্চিত, ‘ইউরোপের দলের বিপক্ষে ম্যাচ আমাদের জন্য ভালোই হবে। তাদের ভিডিও ফুটেজ এখনো দেখিনি। কোচ নিশ্চয়ই ম্যাচের আগে দেখাবেন।’

থাইল্যান্ডের সফরে দুটি ম্যাচেই মিলেছে হার। পারফরম্যান্সের উন্নতিতে চোখ বাটলারের, ‘আমার মনে একটা লক্ষ্য আছে। কয়েকটি গোল খেয়েছি বলেই আমি হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি না। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেললে গোল তো খাবেনই। আমরা থাইল্যান্ডের লেভেলে নেই। আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার লেভেলে নেই। এই দলগুলো অনেক গোছানো, দক্ষ এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল।’

বাটলার আরও বলেন, ‘বাস্তববাদী হয়ে বলতে হবে, আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে এগোতে হবে। গত ১৮ মাসে অনেক দূর এসেছি। আমরা কি আরও এগোতে পারি? অবশ্যই পারি। মেয়েরা এতে সাড়া দিচ্ছে। এখন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে, ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ মাত্র শুরু হলো।’

ত্রিদেশীয় সিরিজের পর আবার চট্টগ্রামে ফিরে যাবে মেয়েয়া। নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘এখানে খেলা শেষ করে মেয়েরা আবার চট্টগ্রাম ফিরে যাবে। তারপর মালয়েশিয়ায় সিনিয়র ও অ-২০ দল একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে যাবে। মালয়েশিয়া জাতীয় ও ক্লাব দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।’

১৫ ডিসেম্বর থেকে নারী ফুটবল লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল বাফুফের। তা অবশ্য পেছাচ্ছে। বাটলারের চাওয়া লিগ যেন হয়, ‘আমরা এটার জন্য হাহাকার করছি। সত্যিই একটা লিগ দরকার। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নেই। তাই ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।’

ত্রিদেশীয় সিরিজের বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী, নবীরন খাতুন, আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মামনি চাকমা, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী, উমহেলা মারমা, শাহেদা আক্তার, মোসাম্মত সুলতানা, মোসাম্মত সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা, সিনহা জাহান, রুমা আক্তার ও তনিমা বিশ্বাস।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন: ফারুকী

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

সম্পর্কিত

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

ফুটবল

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ১০
ব্রাজিলকে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল। ছবি: সংগৃহীত
ব্রাজিলকে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল। ছবি: সংগৃহীত

বয়সভিত্তিক ফুটবল হলেও নকআউট পর্বের ম্যাচ যেমন হওয়া দরকার, তার চেয়েও ছিল বেশি কিছু। বলা হচ্ছে ব্রাজিল-পর্তুগাল ম্যাচের কথা। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ অবধি ছিল রোমাঞ্চ। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেছে পর্তুগাল।

অ্যাসপিরে স্টেডিয়ামে গতকাল অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পর্তুগাল-ব্রাজিল। মূল ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ায় খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। টাইব্রেকারে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। পেনাল্টি শুটআউটে ৬-৫ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পর্তুগাল।

পর্তুগালের সঙ্গে বল দখলে ব্রাজিলের লড়াইটা হয়েছিল সমানে সমান। ৪৪ শতাংশ বল দখলে রেখে ব্রাজিল প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নেয় দুই শট। পর্তুগাল বল দখলে রাখে ৫৬ শতাংশ। ব্রাজিলের লক্ষ্য বরাবর পর্তুগিজরা নেয় দুই শট। ৯০ মিনিট শেষে ৬ মিনিট যোগ করার পরও আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলা চলতে থাকে। তবে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় ফল নির্ধারণে টাইব্রেকারে যেতে হয়।

পেনাল্টিতে শুরুটা করে পর্তুগাল। পর্তুগালের টমাস আলভেস বাঁ পায়ে শট নিয়ে গোল করেন। এরপর ব্রাজিলের ডেল বাঁ পায়ে জোরালো শট নিয়েছেন। পর্তুগাল গোলরক্ষক রোমারিও কুনিয়া ডাইভ দিলেও বল ছিল নাগালের বাইরে। এরপর কা সোজাসুজি শটে পর্তুগালের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন। ব্রাজিলের থিয়াগো গোল করে পেনাল্টিতে ২-২ সমতা করেন।

ব্রাজিল-পর্তুগাল দুই দলই নিজেদের প্রথম চার গোলের চারটিই করতে পেরেছে। তবে পঞ্চম শট তাদের কেউই করতে পারেনি। পর্তুগালের গোলরক্ষক কুনিয়া গোলবারের ওপর দিয়ে শট করেন। ব্রাজিলের গোলরক্ষক রুয়ান পাবলো গোল করতে পারেননি। পর্তুগালের হয়ে ষষ্ঠ শটটি নিয়ে সফল হয়েছেন হোয়াও আরাগাও। এরপর ব্রাজিলের গ্যাব্রিয়েল মেক গোল করলে টাইব্রেকারে ৫-৫ সমতা হয়।

পর্তুগালের হোসে নেতো এরপর গোল করলে ব্রাজিলের চেয়ে ৬-৫ গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু ব্রাজিলের সিকুই বারের ওপর দিয়ে শট করায় এখানেই দলটির পথচলা থেমে যায়। এর আগে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ইতালিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে অস্ট্রিয়া। ২৭ নভেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হবে পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া। বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত ১০টায় খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। একই দিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ব্রাজিল-ইতালি তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

দেশের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ আটকে দিচ্ছে অনির্বাচিত সরকার: তারেক রহমান

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন: ফারুকী

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

সম্পর্কিত

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

শুধু ইয়ামালই নয়, চেলসির হুমকি বার্সার আরেক তারকাও

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘ভারতের বিপক্ষে যে ভুল করেছি, সেটা ১২ বছরের বাচ্চাও করবে না’

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ