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ফুটবল

জাপান ম্যাচের আগে অঝোরে কাঁদলেন ভিনিসিয়ুস

ক্রীড়া ডেস্ক    
জাপান ম্যাচের আগে অঝোরে কাঁদলেন ভিনিসিয়ুস
দাদির বার্তা দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। জাপানের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকবে ব্রাজিলের ভক্তরা। ফাইল ছবি

বিশ্বকাপের শেষ ৩২-এ জাপান-ব্রাজিল ম্যাচের আগে এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হলো ফুটবল বিশ্ব। টেলিভিশন উপস্থাপক লুসিয়ানো হাকের অনুষ্ঠানে দাদি নিলজাকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সেলেসাওদের তারকা ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সে দৃশ্য শুধু ব্রাজিলেই নয়, স্পেন ও আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্প্যানিশ দৈনিক এএস তাদের প্রতিবেদনে জানায়, সাক্ষাৎকারে দাদির বার্তা দেখার পর ভিনিসিয়ুস চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘আমার দাদি আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, যার সাথে আমি ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত একসঙ্গে থেকেছি। আমাদের বাড়িটা খুব ছোট ছিল, তাই আমাকে উনার পাশেই ঘুমাতে হতো। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি আমার জীবনকে তৈরি করে দিয়েছেন। আমি যখনই সময় পাই উনার পাশে থাকার চেষ্টা করি, প্রতিটি মুহূর্তকে আগলে রাখি। কারণ আমি জানি, একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে। আমি উনার এবং আমার পরিবারের সাথে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি, যারা আমার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন।’

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জাপানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা শুধু আবেগেই ভেসে যাননি, বরং বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ষষ্ঠ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং নিজের প্রস্তুতি নিয়েও কথা বলেছেন। ষষ্ঠ শিরোপা নিয়ে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ভিনিসিয়ুস বলেন, ‘ষষ্ঠ তারকাটি আসতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

স্পেনের আরেক সংবাদমাধ্যম মার্কা ভিনিসিয়ুসের সাক্ষাৎকারকে নকআউট পর্বের আগে ব্রাজিল দলের অন্যতম আবেগঘন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাদের ভাষ্য, পরিবারের এক সদস্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রাজিলের ৭ নম্বর জার্সিধারী ভেঙে পড়েছিলেন। একই সঙ্গে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসকেও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে।

আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় ক্রীড়া দৈনিক ওলে ভিনিসিয়ুসের কান্নার ভিডিও প্রকাশ করেছে। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, দাদির ভিডিও বার্তা দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ম্যাচগুলো ভিনিসিয়ুসের পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে দেখেছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। ভিনিসিয়ুসের বর্তমান সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তটিকে গভীর পারিবারিক আবেগের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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