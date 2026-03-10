Ajker Patrika
নারী ফুটবলারদের দেশে ফিরতে বলল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানের নারী ফুটবল দলের পাঁচ খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার পর দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই তাঁদের নিজভূমে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বাঘাই বলেন, ‘ইরানের নারী ফুটবল দলের সদস্যরা দুশ্চিন্তা করবেন না—ইরান আপনাদের জন্য উন্মুক্ত বাহু নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাড়ি ফিরে আসুন।’

এদিকে, ইরানের পাঁচ নারী ফুটবলারকে আশ্রয় দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ বলেন, এই সাহসী নারীদের দুর্দশা অস্ট্রেলিয়ার মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এখানে তাঁরা ঘরের মতো অনুভব করবেন।

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজনঅস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, দলের অধিনায়ক জাহরা ঘানবারিসহ পাঁচ খেলোয়াড় গতকাল সোমবার গভীর রাতে দলীয় হোটেল ছেড়ে গোপনে বেরিয়ে অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয় চান। জাহরা ছাড়াও অন্য চার নারী ফুটবলার হলেন ফাতেমেহ পাসানদিদেহ, জাহরা সারবালি, আতেফেহ রামাজানজাদেহ ও মোনা হামৌদি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরুর পর দক্ষিণ কোরিয়া-ইরান ম্যাচে জাতীয় সংগীত বাজলেও তাতে গলা মেলাননি ইরানি নারী ফুটবলাররা। এ ঘটনাকে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ‘বিশ্বাসঘাতক’ তকমা দেওয়ায় দেশে ফেরা নিরাপদ বোধ করছিলেন না এই ফুটবলাররা।

খেলাঅস্ট্রেলিয়াফুটবলনারীইরানপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ইরান-ইসরায়েল সংঘাত
