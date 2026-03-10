বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজে রোজাদারদের জন্য বিসিবির বিশেষ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ হবে রমজানের সময়ই। মিরপুর শেরেবাংলায় প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ইফতার করে রোজা ভাঙবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। রোজাদারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
আগামীকাল মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে প্রথম ওয়ানডে। সিরিজের বাকি দুই ওয়ানডে মিরপুরে ১৩ ও ১৫ মার্চ হবে। শুরু হবে একই সময়ে। রমজানের সময় বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ হওয়ায় পানীয় কোম্পানি পুষ্টি দর্শকদের বিনামূল্যে পানি সরবরাহ করবে বলে বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। যাঁরা রোজা রাখছেন, তারা গ্যালারির নির্ধারিত স্টল থেকে পুষ্টির বিনামূল্যের পানি সংগ্রহ করতে পারবেন।
৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে রয়েছে দলটি। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে হলে আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে ৯ নম্বরে থাকতে হবে। মিরপুরে আগামীকাল পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নেওয়ার প্রথম পর্ব।
বাংলাদেশ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গত বছরের অক্টোবরে মিরপুরে। পাকিস্তানও শেষবারের মত ওয়ানডে নিজেদের মাঠেই খেলেছে। গত বছরের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কাকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল পাকিস্তান। সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান খেলেছে সুপার এইট পর্যন্ত। তবে নানা কারণে বাংলাদেশের এই বিশ্বকাপে খেলা হয়নি।
অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান নারী ফুটবল প্রতিযোগিতা চলাকালে ইরানের নারী ফুটবল দলকে ঘিরে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দলের পাঁচজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার পর অন্য সদস্যদের দেশে ফেরার প্রস্তুতির সময় এক খেলোয়াড়কে জোর করে বাসে তোলার ঘটনা ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাথায় আঘাত পাওয়ার পর মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের ওপেনার কেলিস এনধোলোভু। এবার তাঁর খেলা হচ্ছে না শেষ ওয়ানডেও। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) আজ এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে দল ঘোষণার পরই আলোচনায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে পাকিস্তান। ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি জানিয়েছেন, প্রথম ওয়ানডেতেই তিন ক্রিকেটারের অভিষেক হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। গত দুদিন ধরেই এই সংস্করণের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের আমেজ ভারতীয় শিবিরে। এরই মধ্যে শাস্তির খবর শুনলেন দলটির পেসার আর্শদীপ সিং। আচরণবিধি ভঙ্গ করায় আর্শদীপকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।৩ ঘণ্টা আগে