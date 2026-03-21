ফুটবল

ভিয়েতনামে পৌঁছেই জামাল-শমিতরা বলছেন, ঈদ মোবারক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৩১
দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা। ছবি: ফাইল ছবি

ঈদ মোবারক—রাস্তায় বের হইলেই আজ এই শব্দ সবার মুখে মুখে। রমজান শেষে আজ দেশে উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। নামাজ শেষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। ভিয়েতনামে পৌঁছে দেশবাসীকে ঈদ মোবারক বলেছেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা।

ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে গতকাল রাতে ঢাকা ছাড়ে বাংলাদেশ ফুটবল দল। আজ সকালে হ্যানয় বিমানবন্দরে পৌঁছেই দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন ফুটবলাররা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছে, ‘আমাদের দলের পক্ষ থেকে আপনাদের ঈদ মোবারক। বাংলাদেশ জাতীয় দল সবাইকে জানায় ঈদের শুভেচ্ছা।’ বাফুফের ভিডিও বার্তায় শমিত বলছেন, ‘সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক। আপনারা সবাই আনন্দ করুন।’ জামাল ভূঁইয়া বলেছেন, ‘ঈদ মোবারক সবাইকে।’ সবার একটাই চাওয়া, পরিবারের সঙ্গে সবাই যেন এবারের ঈদ উপভোগ করেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আজ এই বিশেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জনসাধারণের ঢল নামে। ঈদের দিনে তারেকের সঙ্গে আলিঙ্গন করার পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন আমিনুল। ক্যাপশনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়।’

ঈদ লাগছে মনে, ঈদ মোবারক: হামজাঈদ লাগছে মনে, ঈদ মোবারক: হামজা

আমিনুল হক গত রাতে বাংলাদেশ ফুটবল দলের সঙ্গে দেখা করেছেন। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল, কোচ হাভিয়ের কাবরেরা, জামাল ভূঁইয়াসহ বিশাল বহরের সঙ্গে ছবি তুলেছেন আমিনুল। জামাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সেই ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে দিয়েছেন, ‘আমাদের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং জাতীয় দলের সাবেক ফুটবল খেলোয়াড় আমিনুল হক দেখা করতে এসেছেন।’ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দলের সঙ্গেও আমিনুল দেখা করেছেন। বয়সভিত্তিক নারী এশিয়ান কাপের জন্য ফুটবলারদের শুভকামনা জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ম্যাচের দল ঘোষণা করল বাফুফেসিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ম্যাচের দল ঘোষণা করল বাফুফে

ঈদের ছুটিতে যখন পুরো দেশ উৎসবে মাতোয়ারা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন ব্যস্ত সময় পার করছেন দেশের ফুটবলাররা। জাতীয় দল, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ দল এবং মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২০ দল—এই তিন দলের কারোই এবার পরিবারের সঙ্গে ঈদ করার সুযোগ নেই। কারণ, সামনে যে অপেক্ষা করছে খেলা। ছেলেরা এরই মধ্যে ভিয়েতনামে পৌঁছে গেছেন।

বাংলাদেশ ফুটবল দলের সঙ্গে গত রাতে দেখা করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। ছবি: জামাল ভূঁইয়ার ফেসবুক পেজ
২৬ মার্চ প্রীতি ম্যাচে ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে হামজা চৌধুরী-শমিতরা খেলবেন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত। ভিয়েতনাম-সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে ম্যাচ। ৩১ মার্চ হবে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচ।

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

আয়রন ডোমের তথ্য ইরানে পাচার করেছেন ইসরায়েলি সেনা

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

ঈদের সালামি পেয়ে কী করবে তাসকিনের ছেলে

ঈদের সালামি পেয়ে কী করবে তাসকিনের ছেলে

মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় খোঁচা দিলেন কোচ

মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় খোঁচা দিলেন কোচ

কেন রোনালদোকে ছাড়াই দল ঘোষণা করল পর্তুগাল

কেন রোনালদোকে ছাড়াই দল ঘোষণা করল পর্তুগাল

ভিয়েতনামে পৌঁছেই জামাল-শমিতরা বলছেন, ঈদ মোবারক

ভিয়েতনামে পৌঁছেই জামাল-শমিতরা বলছেন, ঈদ মোবারক