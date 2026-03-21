ভিয়েতনামে পৌঁছেই জামাল-শমিতরা বলছেন, ঈদ মোবারক

ঈদ মোবারক—রাস্তায় বের হইলেই আজ এই শব্দ সবার মুখে মুখে। রমজান শেষে আজ দেশে উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। নামাজ শেষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। ভিয়েতনামে পৌঁছে দেশবাসীকে ঈদ মোবারক বলেছেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা।
ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে গতকাল রাতে ঢাকা ছাড়ে বাংলাদেশ ফুটবল দল। আজ সকালে হ্যানয় বিমানবন্দরে পৌঁছেই দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন ফুটবলাররা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছে, ‘আমাদের দলের পক্ষ থেকে আপনাদের ঈদ মোবারক। বাংলাদেশ জাতীয় দল সবাইকে জানায় ঈদের শুভেচ্ছা।’ বাফুফের ভিডিও বার্তায় শমিত বলছেন, ‘সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক। আপনারা সবাই আনন্দ করুন।’ জামাল ভূঁইয়া বলেছেন, ‘ঈদ মোবারক সবাইকে।’ সবার একটাই চাওয়া, পরিবারের সঙ্গে সবাই যেন এবারের ঈদ উপভোগ করেন।
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আজ এই বিশেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জনসাধারণের ঢল নামে। ঈদের দিনে তারেকের সঙ্গে আলিঙ্গন করার পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন আমিনুল। ক্যাপশনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়।’
আমিনুল হক গত রাতে বাংলাদেশ ফুটবল দলের সঙ্গে দেখা করেছেন। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল, কোচ হাভিয়ের কাবরেরা, জামাল ভূঁইয়াসহ বিশাল বহরের সঙ্গে ছবি তুলেছেন আমিনুল। জামাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সেই ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে দিয়েছেন, ‘আমাদের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং জাতীয় দলের সাবেক ফুটবল খেলোয়াড় আমিনুল হক দেখা করতে এসেছেন।’ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দলের সঙ্গেও আমিনুল দেখা করেছেন। বয়সভিত্তিক নারী এশিয়ান কাপের জন্য ফুটবলারদের শুভকামনা জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।
ঈদের ছুটিতে যখন পুরো দেশ উৎসবে মাতোয়ারা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন ব্যস্ত সময় পার করছেন দেশের ফুটবলাররা। জাতীয় দল, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ দল এবং মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২০ দল—এই তিন দলের কারোই এবার পরিবারের সঙ্গে ঈদ করার সুযোগ নেই। কারণ, সামনে যে অপেক্ষা করছে খেলা। ছেলেরা এরই মধ্যে ভিয়েতনামে পৌঁছে গেছেন।
২৬ মার্চ প্রীতি ম্যাচে ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে হামজা চৌধুরী-শমিতরা খেলবেন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত। ভিয়েতনাম-সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে ম্যাচ। ৩১ মার্চ হবে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচ।
দেশে আজ উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। উৎসবের এই দিনে সবাই একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। সামাজিক মাধ্যমেও বন্ধুবান্ধব-আত্মীয় স্বজনরাও ঈদ মোবারক বার্তা পাঠাচ্ছেন প্রিয়জনদের। অনেকে মুরব্বিদের কাছ থেকে পাচ্ছেন সালামি।
ঈদের ছুটি শুরু হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু দেশের ফুটবলারদের ঝাড়া হাত-পা হওয়ার যে সুযোগই ছিল না। জাতীয় দল, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ দল এবং মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২০ দল—এই তিন দল পার করেছে ব্যস্ত সময়। তবে মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় জিনিসটা মানতে পারেননি কোচ পিটার বাটলার।
বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। গত রাতে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ দল ঘোষণা করেছেন। তবে এই দলে জায়গা হয়নি তারকা ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর।১ ঘণ্টা আগে
ঘরের মাঠে এ বছর আয়ারল্যান্ড আতিথেয়তা দেবে ভারত-আফগানিস্তানকে। আয়ারল্যান্ড সফরে থাকতে পারত এশিয়ার আরেক দল বাংলাদেশও। কিন্তু বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজটি বাতিল হয়ে গেছে।৩ ঘণ্টা আগে