‘ভিনি রিয়ালের জন্য যা করেছে, তা অসাধারণ’

ক্রীড়া ডেস্ক
রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর থেকেই দুর্দান্ত খেলছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০১৮ সালে এই ক্লাবে আসার পর থেকে ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছেন তিনি। নিজে গোল করছেন, সতীর্থদের দিয়েও করাচ্ছেন গোল। লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে শিরোপাও জিতছেন নিয়মিত।
শুরুর একাদশে খেলুন বা বদলি হিসেবে, ভিনির কাছে যেন সেটা কোনো ব্যাপারই না। কার্লোস টারশিয়ারি স্টেডিয়ামে গত রাতে লা লিগায় ওভিয়েদোর বিপক্ষে তাঁকে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো নামিয়েছেন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে। ৬৩ মিনিটে রদ্রিগোর পরিবর্তে নেমেই ভিনি দেখিয়েছেন ক্যারিশমা। ৮৩ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ভিনি। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেছেন ভিনি। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে গোল করতে সহায়তা করেছেন ব্রাহিম দিয়াজ।
বদলি হিসেবে নামা ভিনির ঝলকে ওভিয়েদোকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আলোনসো। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ বলেন, ‘ভিনি এসেই দারুণ খেলেছে। সে মাদ্রিদের দুটি গোলে অবদান রেখেছে। যাদের নিয়ে খেলা শুরু করেছি এবং বেঞ্চ থেকে যারা পরে এসে খেলেছে, তাদের পারফরম্যান্সে আমরা খুশি। প্রত্যেকেই অনেক ম্যাচ খেলেছে।’
ওভিয়েদোর বিপক্ষে গতকাল শুরুর একাদশে চমক দেখিয়েছেন আলোনসো। ভিনিকে বসিয়ে বাঁ প্রান্তে খেলানো হয়েছে রদ্রিগোকে। ১৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো খেলেছেন শুরুর একাদশে। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এই প্রথম শুরুর একাদশে নেমেছেন তিনি। এ ছাড়া ম্যাচের শেষ দিকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পর্যন্ত বসানো হয়েছে। ৮৭ মিনিটে তাঁর (এমবাপ্পে) পরিবর্তে মিডফিল্ডার দানি সেবায়োসকে নামিয়েছেন আলোনসো।
কেন এই ট্যাকটিকাল পরিবর্তন, সেই ব্যাখ্যায় রিয়াল কোচ বলেন, ‘ফুটবলে মাঝেমধ্যে দলের কথা ভেবে চিন্তা করতে হয়। আমরা কোন ধরনের খেলা খেলছি, কাদের বিপক্ষে খেলেছি সেটার ওপর প্রত্যেক ম্যাচে সেটা বদলায়। শুরুর একাদশে হোক বা বেঞ্চ থেকে—সবাই যে খেলার জন্য প্রস্তুত, সেটা আমরা মানুষকে বোঝাতে চাচ্ছি।’
রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ভিনির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালের জুনে। এদিকে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) বিপক্ষে আলোনসো যে ভিনিকে বাদ দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই চলছে আলোচনা। কারণ, ভিনি রিয়ালের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়াতে চেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু ইএসপিএনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রস্তাবিত এই চুক্তিটা এখন ঝুলে আছে।
ওভিয়েদোর বিপক্ষে গত রাতে ৩৭ মিনিটে প্রথম গোল করেন এমবাপ্পে। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন আর্দা গুলার। এমবাপ্পে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ৮৩ মিনিটে। শেষ মুহূর্তে ভিনির গোলে রিয়াল পায় ৩-০ গোলের জয়। পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার তিনে রিয়াল। ভিয়ারিয়াল, বার্সেলোনারও পয়েন্ট ৬। কিন্তু গোল ব্যবধানের কারণে এক ও দুইয়ে ভিয়ারিয়াল ও বার্সেলোনা।
রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর থেকেই দুর্দান্ত খেলছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০১৮ সালে এই ক্লাবে আসার পর থেকে ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছেন তিনি। নিজে গোল করছেন, সতীর্থদের দিয়েও করাচ্ছেন গোল। লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে শিরোপাও জিতছেন নিয়মিত।
শুরুর একাদশে খেলুন বা বদলি হিসেবে, ভিনির কাছে যেন সেটা কোনো ব্যাপারই না। কার্লোস টারশিয়ারি স্টেডিয়ামে গত রাতে লা লিগায় ওভিয়েদোর বিপক্ষে তাঁকে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো নামিয়েছেন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে। ৬৩ মিনিটে রদ্রিগোর পরিবর্তে নেমেই ভিনি দেখিয়েছেন ক্যারিশমা। ৮৩ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ভিনি। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেছেন ভিনি। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে গোল করতে সহায়তা করেছেন ব্রাহিম দিয়াজ।
বদলি হিসেবে নামা ভিনির ঝলকে ওভিয়েদোকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আলোনসো। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ বলেন, ‘ভিনি এসেই দারুণ খেলেছে। সে মাদ্রিদের দুটি গোলে অবদান রেখেছে। যাদের নিয়ে খেলা শুরু করেছি এবং বেঞ্চ থেকে যারা পরে এসে খেলেছে, তাদের পারফরম্যান্সে আমরা খুশি। প্রত্যেকেই অনেক ম্যাচ খেলেছে।’
ওভিয়েদোর বিপক্ষে গতকাল শুরুর একাদশে চমক দেখিয়েছেন আলোনসো। ভিনিকে বসিয়ে বাঁ প্রান্তে খেলানো হয়েছে রদ্রিগোকে। ১৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো খেলেছেন শুরুর একাদশে। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এই প্রথম শুরুর একাদশে নেমেছেন তিনি। এ ছাড়া ম্যাচের শেষ দিকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পর্যন্ত বসানো হয়েছে। ৮৭ মিনিটে তাঁর (এমবাপ্পে) পরিবর্তে মিডফিল্ডার দানি সেবায়োসকে নামিয়েছেন আলোনসো।
কেন এই ট্যাকটিকাল পরিবর্তন, সেই ব্যাখ্যায় রিয়াল কোচ বলেন, ‘ফুটবলে মাঝেমধ্যে দলের কথা ভেবে চিন্তা করতে হয়। আমরা কোন ধরনের খেলা খেলছি, কাদের বিপক্ষে খেলেছি সেটার ওপর প্রত্যেক ম্যাচে সেটা বদলায়। শুরুর একাদশে হোক বা বেঞ্চ থেকে—সবাই যে খেলার জন্য প্রস্তুত, সেটা আমরা মানুষকে বোঝাতে চাচ্ছি।’
রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ভিনির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালের জুনে। এদিকে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) বিপক্ষে আলোনসো যে ভিনিকে বাদ দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই চলছে আলোচনা। কারণ, ভিনি রিয়ালের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়াতে চেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু ইএসপিএনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রস্তাবিত এই চুক্তিটা এখন ঝুলে আছে।
ওভিয়েদোর বিপক্ষে গত রাতে ৩৭ মিনিটে প্রথম গোল করেন এমবাপ্পে। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন আর্দা গুলার। এমবাপ্পে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ৮৩ মিনিটে। শেষ মুহূর্তে ভিনির গোলে রিয়াল পায় ৩-০ গোলের জয়। পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার তিনে রিয়াল। ভিয়ারিয়াল, বার্সেলোনারও পয়েন্ট ৬। কিন্তু গোল ব্যবধানের কারণে এক ও দুইয়ে ভিয়ারিয়াল ও বার্সেলোনা।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ লিভারপুল খেলতে নামবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-নিউক্যাসল ম্যাচ। ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ মুখোমুখি হবে ওভাল ইনভিনসিবলস-লন্ডন স্পিরিট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।২৬ মিনিট আগে
ঘরোয়া ক্রিকেটে বিকেএসপির উইকেট নিয়ে প্রশ্ন নতুন নয়। সেই মাঠেই নারী দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের লাল ও সবুজ দলে ভাগ করে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বিপক্ষে।১ ঘণ্টা আগে
‘রেকর্ড আল হাসান’ তকমা তো সাকিব আল হাসানের নামের সঙ্গে আগেই জুড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে যে টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, সব জায়গাতেই রয়েছে তাঁর রেকর্ড। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) বাঁহাতের ঘূর্ণিতে গত রাতে তিনি করেছেন একাধিক রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটা ভালো যায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। নুরুল হাসান সোহানের মতো যাঁরা শুধুই টি-টোয়েন্টি দলে ছিলেন, তাঁরা আজ ফিরছেন দেশে। ফেরার আগে কাল এক দিনের ফুরসত মিললেও সোহান খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না লম্বা সময় পর জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে কথা বলতে।২ ঘণ্টা আগে