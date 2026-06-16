Ajker Patrika
ফুটবল

ম্যাচ শুরুর আগেই সংঘর্ষে জড়াল আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়ার সমর্থকেরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জুন ২০২৬, ২২: ০২
ম্যাচ শুরুর আগেই সংঘর্ষে জড়াল আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়ার সমর্থকেরা
নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে দুই দলের সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়ান। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ছবি: সংগৃহীত

উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ভক্তদের অপেক্ষা ফুরাতে যাচ্ছে। আগামীকাল সকালে আলজেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ অভিযানে নামবে লিওনেল মেসির দল। মাঠে গড়ানোর আগেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সেই ম্যাচকে ঘিরে এরই মধ্যে ঘটে গেছে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা।

আর্জেন্টিনা ও আলজেরিয়ার মধ্যকার ম্যাচের আগেই দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের টাইমস স্কয়ারে এই ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনে টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ‘জে’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার আগে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা একটি পতাকা মিছিলের আয়োজন করেছিল। এ সময় আলজেরিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে তাদের বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

ঘটনার একটি ভিডিও প্রথমে ইনস্টাগ্রামের ব্রুট অফিশিয়াল অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত হয়। পরে সেটি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনার জার্সি ও পতাকার রঙে সজ্জিত সমর্থকদের সঙ্গে আলজেরিয়ার সমর্থকদের ধাক্কাধাক্কি চলছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে টিওয়াইসি স্পোর্টস লিখেছে, শুরুতে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হলেও পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কির পাশাপাশি লাথির ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষের সময় আশপাশে অনেক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্করাও ছিলেন। ভিডিওতে কয়েকজনকে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করতে দেখা গেলেও তাঁরা সফল হননি। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় কেউ আহত হয়েছেন কি না কিংবা কাউকে আটক করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, টাইমস স্কয়ারে আয়োজিত এই সমাবেশ ছিল বিশ্বকাপ উপলক্ষে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের অন্যতম বড় জমায়েত। একই সময়ে কানসাস সিটিতেও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের আরেকটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছে লিওনেল স্কালোনির দল।

বিষয়:

খেলাফুটবলআলজেরিয়াআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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