একই দিনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের দুই ম্যাচ

একই দিনে দুই ভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামীকাল চট্টগ্রামে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে অজিদের বিপক্ষে মাঠে নামবে লিটন দাসের দল। একই দিন নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের প্রতিপক্ষ তাসমানের দেশটি। বিশ্বকাপের ডামাডোলেও তাই দিনটা রোমাঞ্চ ছড়াবে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য।
সম্প্রতি নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জেতা স্বাগতিকদের সামনে এবার টি-টোয়েন্টির চ্যালেঞ্জ। তিন ম্যাচের এই সিরিজের সব কটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। প্রতিটি ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ২টায়।
টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচ খেলে ৪ টিতে জিতেছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত সিরিজে ম্যাচগুলো জেতে দলটি। এবার সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লক্ষ্যেই নামবেন লিটনরা।
পুরুষ দলের ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে উজ্জীবিত থাকা দলটির সামনে এবার অস্ট্রেলিয়ার মতো পরাশক্তির কঠিন চ্যালেঞ্জ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এখনো অজিদের বিপক্ষে জয়হীন আছে জ্যোতিরা। সবশেষ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ।
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে আরও শক্ত প্রতিপক্ষ। গ্রুপ পর্বে তারা খেলবে ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলের বিপক্ষে। সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে হলে চার ম্যাচে অন্তত তিনটি জয়ই হতে পারে নিরাপদ পথ। যদিও দুই জয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে সমীকরণের ওপর নির্ভর করে।
সব মিলিয়ে বুধবার ক্রিকেটে বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে এক ব্যস্ত ও চ্যালেঞ্জিং দিন। দুই ভিন্ন দল, দুই ভিন্ন ভেন্যু—কিন্তু লক্ষ্য একটাই, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা উপহার দেওয়া।
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