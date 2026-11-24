ম্যাচের আগমুহূর্তে ব্রাজিলের ফুটবলারকে হারাল রিয়াল
চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। এমন সময়ে বড় দুঃসংবাদ পেল ক্লাবটি। ব্রাজিলের তরুণ ফুটবলার এনদ্রিককে ছাড়াই খেলতে হবে রিয়ালকে।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ নেদারল্যান্ডসের ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেনকে আতিথেয়তা দেবে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ২৪ ঘণ্টাও যখন বাকি নেই, তখনই রিয়াল দিল দুঃসংবাদ। বাঁ পায়ের অ্যাডাক্টর পেশিতে চোট পেয়েছেন বলে নেই এনদ্রিক। কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছেন বলে জানা গেছে। গতকাল তাঁকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস লিগের দল ঘোষণা করেছে রিয়াল।
এনদ্রিক জায়গা হারালেও রিয়ালের স্কোয়াডে এসেছেন নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্ডার ড্যানজেল ডামফ্রিস। আইন্দহফেন ম্যাচের আগে শেষ অনুশীলনে অংশ না নেওয়ায় ডামফ্রিসের খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এবার তাঁর দলে সুযোগ পাওয়া কিছুটা বিস্ময়কর। ঠিক তার আগে গতকাল সকালে মার্কার এক প্রতিবেদনে প্রকাশ হয়েছিল, ‘এনদ্রিক, ডামফ্রিস দলের বাকি সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে নামেননি। ফলে ম্যাচে তাঁদের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।’
ডামফ্রিসের চ্যাম্পিয়নস লিগের দলে সুযোগ পাওয়া যেমন বিস্ময়কর, বিপরীতে এনদ্রিকের মতো ফুটবলাররা পেয়েছেন দুঃসংবাদ। এনদ্রিক, রদ্রিগো, ফারলাঁ মেন্দি, রাউল আসেনসিও বাদ পড়েছেন। তাঁরা কেউই এখনো খেলার মতো ফিট নন বলে জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।
এনদ্রিক এখনো নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি। ২০২৬-২৭ মৌসুমে রিয়ালের জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে খেলেছেন ৮ ম্যাচ। করেছেন এক গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। তবে রিয়ালের সময়টা দারুণ যাচ্ছে। লা লিগায় ১৩ ম্যাচে ১১ জয় ও ২ হারে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে তারা। এখানে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা।
চ্যাম্পিয়নস লিগেও রিয়াল মাদ্রিদ দুর্দান্ত। ২০২৬-২৭ মৌসুমে এই টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম চার ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে তারা। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ২টায় শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস লিগের রিয়াল-পিএসভি ম্যাচ।
চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসভির বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের দল
গোলরক্ষক:
থিবো কোর্তোয়া, আন্দ্রে লুনিন, মেস্ত্রে
ডিফেন্ডার:
এদের মিলিতাও, ডিন হুইসেন, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, ইব্রাহিমা কোনাতে, মার্ক কুকুরেয়া, আলভারো কারেরাস, আন্তোনিও রুডিগার, ড্যানজেল ডামফ্রিস
মিডফিল্ডার:
জুড বেলিংহ্যাম, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, ফেদেরিকো ভালভার্দে, অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি, আর্দা গুলের, বার্নার্দো সিলভা, থিয়াগো পিতার্চ
ফরোয়ার্ড:
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, কিলিয়ান এমবাপ্পে, কার্লোস এস্পি, ব্রাহিম দিয়াজ, ইয়ান দিওমান্দে