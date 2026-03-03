এশিয়ান কাপে ইতিহাস গড়ার আগে বাংলাদেশ একাদশে চমক

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবলের এক নতুন ইতিহাস রচিত হবে আজ। নারী এশিয়ান কাপের মঞ্চে চীনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হচ্ছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ম্যাচ।
তবে ইতিহাস গড়ার আগে চমকই দেখালেন কোচ পিটার বাটলার। মূল একাদশে রাখেননি অভিজ্ঞ গোলরক্ষক রুপনা চাকমাকে; যা বেশ অবাক করার মতো সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের এই পর্যায়ে আসার পেছনে রুপনার অবদান ছিল অনন্য। সম্প্রতি শেষ হওয়া লিগেও কোনো ম্যাচে গোল হজম করেননি তিনি। অথচ তাঁকে ছাড়া একাদশ সাজালেন কোচ পিটার বাটলার। বাফুফের পক্ষ থেকে অবশ্য কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি, কেন রুপনা একাদশে নেই।
রুপনার পরিবর্তে গোলপোস্ট সামলাবেন মিলি আক্তার। উচ্চতায় তিনি রুপনার চেয়ে বেশি লম্বা। প্রতিপক্ষ চীন এরিয়াল ফুটবলেই কাবু করতে চাইবে বাংলাদেশকে। কারণ, উচ্চতায় এগিয়ে তাদের ফুটবলাররা। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বাটলারও সেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।
বাংলাদেশ একাদশ
গোলরক্ষক: মিলি আক্তার
ডিফেন্ডার: আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), শিউলি আজিম, কোহাতি কিসকু, শামসুন্নাহার সিনিয়র, নবীরন খাতুন।
মিডফিল্ডার: মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, উমেহলা মারমা, ঋতুপর্ণা চাকমা।
ফরোয়ার্ড: শামসুন্নাহার জুনিয়র।
ওসাসুনার কাছে ২-১ গোলের হারের দুঃস্মৃতি নিয়ে গেতাফের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবারও ভাগ্য বদলায়নি লস ব্লাঙ্কোসদের। এ যাত্রায় ১-০ গোলে হেরে গেছে তারা; তাও আবার নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। এমন হারের পর প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার ওপর তোপ দাগছেন রিয়ালের ভক্তরা।১৮ মিনিট আগে
দ্য হান্ড্রেডের ষষ্ঠ পর্বের নিলামের জন্য গত সপ্তাহে নাম দিয়েছিলেন ৭১২ জন ক্রিকেটার। সেখান থেকে চূড়ান্ত নিলামের জন্য তালিকা ছোট করে এনেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। যে তালিকায় নেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের আধিক্য।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠতে না পারায় পাকিস্তান দলের ক্রিকেটারদের ৫০ লাখ রুপি করে জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)–এমনটাই দাবি দেশটির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনো পিসিবির পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পরও ভারত ছাড়তে পারেনি জিম্বাবুয়ে। এবার একই অবস্থা হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের। আন্তর্জাতিক আকাশপথে নিষেধাজ্ঞা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে আটকা পড়েছে শাই হোপের দল। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।৩ ঘণ্টা আগে