ফুটবল

এশিয়ান কাপে ইতিহাস গড়ার আগে বাংলাদেশ একাদশে চমক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ মার্চ ২০২৬, ১৪: ০৫
অভিজ্ঞ গোলকিপার রুপনা চাকমাকে (ডানে) ছাড়াই একাদশ সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ। ছবি: বাফুফে

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবলের এক নতুন ইতিহাস রচিত হবে আজ। নারী এশিয়ান কাপের মঞ্চে চীনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হচ্ছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ম্যাচ।

তবে ইতিহাস গড়ার আগে চমকই দেখালেন কোচ পিটার বাটলার। মূল একাদশে রাখেননি অভিজ্ঞ গোলরক্ষক রুপনা চাকমাকে; যা বেশ অবাক করার মতো সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের এই পর্যায়ে আসার পেছনে রুপনার অবদান ছিল অনন্য। সম্প্রতি শেষ হওয়া লিগেও কোনো ম্যাচে গোল হজম করেননি তিনি। অথচ তাঁকে ছাড়া একাদশ সাজালেন কোচ পিটার বাটলার। বাফুফের পক্ষ থেকে অবশ্য কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি, কেন রুপনা একাদশে নেই।

রুপনার পরিবর্তে গোলপোস্ট সামলাবেন মিলি আক্তার। উচ্চতায় তিনি রুপনার চেয়ে বেশি লম্বা। প্রতিপক্ষ চীন এরিয়াল ফুটবলেই কাবু করতে চাইবে বাংলাদেশকে। কারণ, উচ্চতায় এগিয়ে তাদের ফুটবলাররা। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বাটলারও সেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

বাংলাদেশ একাদশ

গোলরক্ষক: মিলি আক্তার

ডিফেন্ডার: আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), শিউলি আজিম, কোহাতি কিসকু, শামসুন্নাহার সিনিয়র, নবীরন খাতুন।

মিডফিল্ডার: মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, উমেহলা মারমা, ঋতুপর্ণা চাকমা।

ফরোয়ার্ড: শামসুন্নাহার জুনিয়র।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবল
