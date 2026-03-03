বিশ্বকাপে এবার থাকছেন না বাংলাদেশি আম্পায়ার

ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। মাঠের খেলায় না থাকলেও গ্রুপ পর্ব এবং সুপার এইটে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও গাজী সোহেল। তবে সেমিফাইনালে দেখা যাবে না কোনো বাংলাদেশি আম্পায়ারকে।
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে সুপার এইটের খেলা। আট দলের লড়াই শেষে এরই মধ্যে চারটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। এই দলগুলো হলো দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ভারত। শেষ চারের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। পরদিন, অর্থাৎ ৫ মার্চ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।
দুটি সেমিফাইনালকে সামনে রেখে ১০ জন ম্যাচ অফিশিয়ালের নাম প্রকাশ করেছে আইসিসি। ৪ মার্চ প্রথম সেমিফাইনালে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন রিচার্ড ইলিংওর্থ ও অ্যালেক্স ওয়ার্ফ। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন নিতিনি মেনন। চতুর্থ আম্পায়ার রড টাকার ও ম্যাচ রেফারি হিসেবে দেখা যাবে জাভাগাল শ্রীনাথকে।
৫ মার্চ মুম্বাইয়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দেখা যাবে ক্রিস গ্যাফানি ও আলাউদ্দিন পালেকারকে। তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায় থাকবেন আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন পল রাইফেল। ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকবেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। সেমিফাইনাল শেষে ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ মাঠে গড়াবে। সেই ম্যাচের জন্য এখনো অফিশিয়ালদের তালিকা প্রকাশ করেনি আইসিসি।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। টুর্নামেন্ট শেষ হতে বাকি কেবল তিন ম্যাচ। গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটে রিজার্ভ ডে না থাকলেও নকআউট পর্বে থাকছে রিজার্ভ ডে। যার মধ্যে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে যে দর্শকদের আগ্রহ বেশি, সেটা না বললেও চলছে।১৩ মিনিট আগে
১৪ মিনিটে সবচেয়ে বড় সুযোগটা আসে বাংলাদেশের জন্য। পাল্টা আক্রমণে নিজেদের অর্ধ থেকে ফাঁকায় থাকা ঋতুপর্ণা চাকমার কাছে লং বল বাড়ান মারিয়া মান্দা। চীনের অধিনায়ক উ হাইয়ানে সহজেই পরাস্ত করে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ওপরে উঠতে থাকেন ঋতুপর্ণা। ৬ ফুট উচ্চতার গোলরক্ষক চেন চেন পোস্ট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে আসেন। তাই চিরচ১ ঘণ্টা আগে
ওসাসুনার কাছে ২-১ গোলের হারের দুঃস্মৃতি নিয়ে গেতাফের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবারও ভাগ্য বদলায়নি লস ব্লাঙ্কোসদের। এ যাত্রায় ১-০ গোলে হেরে গেছে তারা; তাও আবার নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। এমন হারের পর প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার ওপর তোপ দাগছেন রিয়ালের ভক্তরা।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল ইতিহাসের এক নতুন ইতিহাস রচিত হবে আজ। নারী এশীয়ান কাপের মঞ্চে চীনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হচ্ছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে