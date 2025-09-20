Ajker Patrika
রহস্য রেখে অবসর নিলেন বিশ্বকাপজয়ী বোয়াটেং

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৩১
আর ফুটবল মাঠে দেখা যাবে না বোয়াটেংকে। ছবি: সংগৃহীত
দীর্ঘ ক্যারিয়ারে জেরম বোয়াটেংয়ের প্রাপ্তির খাতাটা অনেক বড়। ক্লাব কিংবা জাতীয় দল—সব জায়গাতেই বেশ সফল তিনি। যদিও তাঁর শেষটা হলো কিছুটা রহস্যে ঘেরা, অপ্রত্যাশিত।

২০২৪ সালে অস্ট্রিয়ান ক্লাব লাস্কে নাম লেখান বোয়াটেং। দুই বছরের চুক্তিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ক্লাবটির হয়ে খেলার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু গত ১৯ আগস্ট পারস্পরিক সমঝোতায় হঠাৎ চুক্তি বাতিল করেন বোয়াটেং। এরপর নতুন কোনো ক্লাবের অপেক্ষায় না থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেন সদ্য সাবেক এই সেন্টার ব্যাক।

জার্মানির হয়ে ২০১০, ২০১৪ ও ২০১৮ বিশ্বকাপ খেলেছেন বোয়াটেং। ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী দলের গর্বিত সদস্য তিনি। সেই আসরে দলের সেরা সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ৩৭ বছর বয়সী বোয়াটেং। ২০১৮ সালের পর আর দেশের জার্সিতে দেখা যায়নি তাঁকে। তার আগে জার্মানির হয়ে খেলেছেন ৭৬ ম্যাচ।

বোয়াটেংয়ের ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে হের্থা বার্লিন দিয়ে। এরপর হামবার্গার ও ম্যানেচস্টার সিটি ছেড়ে ২০১১ সালে যোগ দেন বায়ার্ন মিউনিখে। বাভারিয়ান ক্লাবটির হয়ে খেলেছেন ২০২১ সাল পর্যন্ত। ১৮ বছরের ক্লাব ক্যারিয়ারে বায়ার্নের নামেই বেশি পরিচিত বোয়াটেং। ক্লাবটির হয়ে ৯টি বুন্দেসলিগা ও দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ সব মিলিয়ে জিতেছেন ২২টি শিরোপা।

ইনস্টাগ্রামে আপলোড করা একটি ক্লিপে বোয়াটেং বলেন, ‘আমি অনেক দিন ধরে খেলেছি, বড় ক্লাবের হয়ে, আমার দেশের হয়ে। আমি শিখেছি, জিতেছি, হেরেছি এবং সবকিছুর মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছি। ফুটবল আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়। আমি বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিইনি। বরং আমি প্রস্তুত বলে অবসের যাচ্ছি।’

বিদায় বেলায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বোয়াটেং, ‘আমি দল, ভক্ত, যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার পরিবার, সন্তানেরা সব সময় আমার পাশে ছিল।’

বিষয়:

খেলাজার্মানিফুটবল
