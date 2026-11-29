এক ম্যাচ পর ফিরেছেন ইয়ামাল, স্বস্তিতে বার্সা
চোটের শঙ্কা কাটিয়ে এক ম্যাচ পরই একাদশে ফিরেছেন লামিনে ইয়ামাল। তাতেই স্বস্তি ফিরেছে বার্সেলোনা শিবিরে। চ্যাম্পিয়নস লিগে সাবাহর বিপক্ষে ডান গোড়ালিতে অস্বস্তির কারণে খেলতে পারেননি স্প্যানিশ এই তরুণ। চোট গুরুতর না হলেও তাঁকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি কোচ হান্সি ফ্লিক। অবশ্য ইয়ামালকে ছাড়াই সেই ম্যাচে ৪-১ গোলে জয় পেয়েছিল বার্সেলোনা।
আজ রাতে লা লিগায় দেপোর্তিভো লা করুনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ইয়ামালকে নিয়েই একাদশ সাজিয়েছেন ফ্লিক। রিয়াজোর মাঠে হতে যাওয়া ম্যাচে ডান প্রান্তের আক্রমণে আবারও দায়িত্ব সামলাবেন এই তরুণ। তাঁর ড্রিবলিং, পাস ও আক্রমণ গড়ে তোলার দক্ষতা বার্সেলোনার জন্য বাড়তি শক্তি হতে পারে।
এদিকে দলে ফিরেছেন মিডফিল্ডার রদ্রি হার্নান্দেজ ও ডিফেন্ডার আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন। দুজনই খেলার ছাড়পত্র পেলেও শুরু করবেন বেঞ্চ থেকে। স্কোয়াডে রয়েছেন জুল কুন্দে ও গাভি।
তবে নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারবেন না ফের্মিন লোপেজ। চোটের কারণে দলের বাইরে রয়েছেন আলেহান্দ্রো বালদে, মার্ক বার্নাল, জাভি এসপার্ট ও রুনি বার্দঘজি।
লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করার লক্ষ্য বার্সেলোনার। দেপোর্তিভো আলাভেসের কাছে রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ গোলে হেরে যাওয়ায় এই ম্যাচে জিতলে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পাবে কাতালানরা। আট বছর পর প্রথমবারের মতো রিয়াজোর মাঠে খেলতে যাচ্ছে বার্সেলোনা। ২৯ নভেম্বর ক্লাবটির ১২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হওয়ায় ম্যাচটি সমর্থকদের জন্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
দেপোর্তিভোর বিপক্ষে বার্সেলোনার একাদশ:
গোলরক্ষক: হোয়ান গার্সিয়া।
রক্ষণভাগ: এরিক গার্সিয়া, পাউ কুবারসি, জেরার্দ মার্তিন ও জোয়াও কানসেলো।
মাঝমাঠ: ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, পেদ্রি ও দানি ওলমো।
আক্রমণভাগ: লামিনে ইয়ামাল, রাফিনিয়া ও অ্যান্টনি গর্ডন।