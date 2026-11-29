‘ভিনিদের নিয়ে নতুন গল্প বানানো হচ্ছে’
রিয়াল মাদ্রিদে অসার পর অম্লমধুর এক সময়ই কাটছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। গোলের পর গোল, একের পর এক শিরোপা—এসবের স্বাদ যেমন পাচ্ছেন, পাশাপাশি দর্শকদের দুয়োধ্বনিও শুনতে হচ্ছে তাঁকে। কখনো কখনো তিনি নিষিদ্ধও হয়েছেন। এবারও তাঁর দিকে ভরসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জোসে মরিনিও।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে লা লিগায় আলাভেসের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। বলা যায় শক্তিশালী দলই নামিয়েছে রিয়াল। কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহামের মতো তারকাদের শুরুর একাদশে রাখেন মরিনিও। এরই মধ্যে জুড বেলিংহাম লাল কার্ড দেখায় ১০ জনের দলে পরিণত হয়। একেবারে শেষ ভাগে (৮৮ মিনিট) হলেও বেলিংহামের মতো তারকা ফুটবলার মাঠে থাকলে হয়তো গোল করে ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিতে পারতেন।
এমনকি রিয়ালের হারের পর ভিনিকে দুয়োধ্বনি দেওয়াসহ দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসহ নানা বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে মরিনিওকে। যদিও রিয়াল কোচ তা উড়িয়ে দিয়েছেন। আলাভেসের কাছে হারের পর মরিনিও বলেন, ‘আমার মনে হয়, রিয়াল মাদ্রিদ যখন হারে, তখন সেটিই সবচেয়ে বড় খবর হয়ে ওঠে। অন্তত বুধবার পর্যন্ত আপনাদের আলোচনার জন্য একটি বিষয় পাওয়া গেছে—রিয়াল মাদ্রিদ হেরেছে, মাদ্রিদ বাজে খেলেছে, পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কোচ ভুল করেছেন। গুলের কাউকে হেলো না বলে চলে গেছে কিংবা ভিনিকে দুয়ো দেওয়া হয়েছে—এমন গল্প বানানোর প্রয়োজন নেই।’
আলাভেসের কাছে হেরে অবস্থানচ্যুতি হয়েছে রিয়ালের। দুই থেকে তিনে নেমে গেছে। কারণ, ১৪ ম্যাচে ১১ জয় ও ৩ হারে রিয়ালের পয়েন্ট ৩৩। এদিকে এলচের বিপক্ষে ৩-২ গোলের জয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে হারের পর মরিনিও বলেন, ‘সবকিছু ভালো চললে আলোচনায় একটু মসলা যোগ করতে নানা গল্প খোঁজা হয়। আমরা হেরেছি। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি। আমার বিশ্বাস, সমালোচনা ও আলোচনার জন্য আপনাদের কাছে অনেক বিষয় রয়েছে।’
গতকাল রিয়ালের একমাত্র গোল এমবাপ্পে করেছেন ৬৯ মিনিটে। যে গোলটা মূলত রিয়ালের ব্যবধান কমিয়েছে। কারণ, ২২ ও ৬১ মিনিটে টনি মার্তিনেস, অ্যাঞ্জেল পেরেসের জোড়া গোলে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় আলাভেস। মরিনিওর মতে রিয়ালের এই হারের দায়ভার কারও একার নয়। বরং সবাইকেই দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে বলে মনে করেন রিয়াল কোচ। হারের পর মরিনিও বলেন, ‘এটা বলা যাবে না যে একজন খেলোয়াড় অন্যদের চেয়ে ভালো খেলেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই কোচ হিসেবে দায়ভার আমার। এর বাইরে অন্য কোনো গল্প নেই।’
২০২৬-২৭ মৌসুমের লা লিগায় সবার ওপরে এখন বার্সেলোনা। ১৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ১ হারে কাতালানদের পয়েন্ট ৩৬। দুইয়ে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩৪। ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রিয়াল মাদ্রিদ। দুই মাদ্রিদই ১৪টি করে ম্যাচ খেলেছে।