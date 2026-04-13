ঘানায় টিম বাসে হামলা, ফুটবলার খুন

কী এমন বয়স হয়েছিল ডমিনিক ফ্রিম্পংয়ের—২০ বছর! এই বয়সেই তাঁকে চলে যেতে হলো পৃথিবী ছেড়ে। টিম বাসে ফেরার সময় সশস্ত্র ডাকাতদের হামলায় খুন হয়েছেন ঘানাইয়ান এই ফুটবলার।
মর্মান্তিক এই ঘটনাটা ঘটেছে গত রোববার। ঘানার প্রিমিয়ার লিগে সামারটেক্সের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে বেরেকুম চেলসির অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গেই বাসে করে ফিরছিলেন তিনি। পথে দলকে বহনকারী বাসে ডাকাতদের সশস্ত্র হামলায় তরুণ উইঙ্গার ফ্রিম্পং খুন হন বলে জানিয়েছে ঘানার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। দক্ষিণ ঘানার সামরেবোয়ি শহরে ম্যাচ খেলে খেলার পথে গোয়াসো-বিবিয়ানি সড়ককে বেরেকুম বাস হামলার শিকার হয়। গতকাল এক বিবৃতিতে বেরেকুম চেলসির জানায়, সশস্ত্র ডাকাতরা রাস্তা আটকে বাস থামাতে বাধ্য করে। চালক বাসটি ঘোরানোর চেষ্টা করলে মুখোশধারী হামলাকারীরা গুলি চালাতে শুরু করে। এ সময় খেলোয়াড় ও স্টাফরা প্রাণ বাঁচাতে পাশের ঝোপে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু আশ্রয় নিতে পারেননি ফ্রিম্পং। হামলায় মারা যান তিনি।
ফ্রিম্পংয়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে এক বিবৃতিতে ঘানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বলছে, ‘শুধু বেরেকুম চেলসির জন্য নয়, পুরো ঘানার ফুটবলের জন্যই বড় ক্ষতি। ডমিনিক ছিলেন সম্ভাবনাময় এক তরুণ, যার নিষ্ঠা ও খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা আমাদের লিগের চেতনা তুলে ধরত।’
এর আগে ২০২৩ সালেও সামারটেক্সের মাঠে ম্যাচ শেষে লেগন সিটিসের দলীয় বাসে একই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছিল, যদিও সে ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। সবশেষ র ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় দলগুলোর যাতায়াতের নিরাপত্তা জোরদারের ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি।
