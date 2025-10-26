Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৪৪
গোলের পর এমবাপ্পেকে ঘিরে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস। ছবি: এএফপি
গোলের পর এমবাপ্পেকে ঘিরে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস। ছবি: এএফপি

খেলার শেষ মিনিটে পেদ্রিকে রেফারি লাল কার্ড দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুই দলের ডাগআউট। খেলা শেষেও তর্কে জড়িয়ে পড়েন খেলোয়াড়েরা। আপনি হয়তো বলতে পারেন এ আর নতুন কি! এল ক্লাসিকো বলে কথা। মাঠের লড়াইয়ে যেখানে থাকে যুদ্ধের ভাব। থিয়েটারে রিলিজ করলেও বক্স অফিসে সহজেই হিট তকমা পেয়ে যাবে এই ম্যাচ।

তবে সেই সিনেমায় তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবেন কেবল রিয়াল মাদ্রিদ ভক্তরাই। বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে তাদের জয় উপহার দিয়েছেন এমবাপ্পে-বেলিংহামরা। তাও টানা ৪ এল ক্লাসিকো হারের পর।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে পেনাল্টি পায় রিয়াল। কিন্তু ভিএআরে দেখা যায় লামিনে ইয়ামাল নন উল্টো ভিনিসিয়ুস জুনিয়রই ফাউল করে বসেন। ১২ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পে দারুণ এক ভলিতে কাঁপান জাল। অফসাইডের সংকেত নিয়ে এবারও বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভিএআর।

২২ মিনিটে রিয়ালকে আর কোনোকিছুই আটকাতে পারেনি। আটকাতে পারেনি এমবাপ্পেকেও। জুড বেলিংহামের দুর্দান্ত এক থ্রু বল খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে নেন তিনি। সামনে যখন শুধু গোলরক্ষক ভয়চেক সেজনি। তখন এমবাপ্পে আর ভুল করতে পারেন কী করে! অসাধারণ শটে বল জালে ঠেলে সোজা চলে যান উদ্যাপনে। এল ক্লাসিকোর ইতিহাসে টানা ৪ ম্যাচে গোল করা তৃতীয় ফুটবলার তিনি।

এরপর বল বার্সার দখলে বেশি থাকলেও রিয়াল শানাচ্ছিল একের পর এক আক্রমণ। আর বার্সা ছিল রিয়ালের একটি ভুলের অপেক্ষায়। সেই ভুল করে বসেন আর্দা গুলের। বক্সের সামনে পেদ্রির কাছে বল হারান তিনি। সেখান থেকে আলেহান্দ্রো বালদে বল পেয়ে তা বাড়ান মার্কাস রাশফোর্ডকে। তাঁর কাটব্যাক থেকে সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ডের মতোই জাল খুঁজে নেন ফেরমিন লোপেস। সমতায় ফেরার স্বস্তি নিয়ে বার্সা বিরতিতে যাওয়ার সম্ভাবনা তখনো খুব একটা বেশি ছিল। রিয়াল বল পেলেই যে ছুটছিল আক্রমণের দিকে। ৪২ মিনিটে স্বাগতিকদের ফের এগিয়ে দেন বেলিংহাম। ২১ শতাব্দীতে এল ক্লাসিকোর এক ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্ট করা সর্বকনিষ্ঠ ফুটবরার তিনি (২২ বছর ১১৯ দিন)। ছাড়িয়ে গেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে (২২ বছর ২৬৭ দিন)।

বিরতির পর ম্যাচের ফিরে আসতে মরিয়া হয়ে ওঠে বার্সা। রিয়ালের রক্ষণ দুর্গ ভেঙে তেমন কোনো সুযোগই পাচ্ছিল না। তাদের হাইলাইন ডিফেন্সের সুযোগ নিয়ে এমবাপ্পেও বেশ কিছু পাল্টা আক্রমণে ত্রাস সৃষ্টি করেন। কিন্তু একটি সুযোগও কাজে লাগাতে পারেননি। এমনকি পেনাল্টিও না। ৬২ মিনিটে স্পটকিক থেকে তাঁর নেওয়া শট খুব সহজেই ঠেকান সেজনি। যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে অরেলিয়ে চুয়োমেনিকে ফাউল করে পেদ্রি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে নামে বার্সা। হতাশার সঙ্গে তাই ক্ষোভ নিয়েও মাঠ ছাড়তে হলো তাদের।

এই জয়ে ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল। ৫ পয়েন্ট দূরে থেকে দুইয়ে বার্সা।

বিষয়:

খেলাফুটবলএল ক্ল্যাসিকো
মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

> খেলা
> ফুটবল

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ২৩
বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির ৫ম সভা। ছবি: বাফুফে
বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির ৫ম সভা। ছবি: বাফুফে

এক বছর পূর্তিতে আজ বাফুফে ভবনে হয়েছে বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির পঞ্চম সভা। যেখানে আসেনি উল্লেখযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত। বেলা ২টায় শুরু হওয়া সভার চার ঘণ্টায় এক বছর নারী ফুটবল দলের সাফল্য ও গঠনতন্ত্রের সংশোধন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অথচ অ্যাজেন্ডা থাকলেও বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনাই হয়নি।

সভা শেষে বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু বলেন, ‘আজ তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে বাফুফে নির্বাহী কমিটি এক বছর অতিক্রম করল। আমরা এক বছর অনেক ফুটবল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি। নারী দল সাফ চ্যাম্পিয়ন, প্রথমবারের মতো নারী দলের এশিয়া কাপের মূল পর্বে কোয়ালিফাই করেছে, ফুটসাল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলেছে, হামজা-শমিতের মতো ফুটবলার বাংলাদেশের হয়ে খেলছে, এ রকম অনেক সফলতাই আমাদের এসেছে। ব্যর্থতা থাকলে সেটা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’

নারী ফুটবল দল সাফ জেতার পর দেড় কোটি টাকা বোনাসের ঘোষণা দেয় বাফুফে। সেই অর্থ এখনো দেওয়া হয়নি। বাবু বলেন, ‘আজকে এটা নিয়ে আলোচনা হয়নি। আমরা সামনে আলোচনার মাধ্যমে এটা তাদের প্রদানের ব্যবস্থা করব।’

সবশেষ দুই ম্যাচে হংকংয়ের কাছে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে জিততে পারেনি পুরুষ ফুটবল দল। সেই প্রসঙ্গ কেউ তোলেননি বলে দাবি বাবুর, ‘না, আমাদের এ রকম আলোচনা হয়নি। হলে তো অবশ্যই বলতাম। জাতীয় দলের বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। এটি জাতীয় দল কমিটির বিষয়, সভাপতি নিজেই এটার চেয়ারম্যান। এই (আয়-ব্যয়ের) বিষয়টি আলোচনায় ওঠেনি। গঠনতন্ত্র ও এক বছরের কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক আলোচনা হওয়ায় দুটি বিষয় আলোচনা হয়নি।’

বিষয়:

খেলাফুটবল
মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

> খেলা
> ফুটবল

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অনুশীলনে ফুটবলারদের নিয়ে বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে
অনুশীলনে ফুটবলারদের নিয়ে বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে

ফুটবলে দিন শেষে ফলই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল আজ থাইল্যান্ডকে কি হারাতে পারবেন ঋতুপর্ণা-আফঈদারা? জবাবে বাটলার পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ শেষ কবে জিতেছিল?

দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডের কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। হেরেছে ৩-০ গোলে। কাল লড়াইটা তাই ঘুরে দাঁড়ানোর। ব্যাংককের চালেম ফ্রা কিয়াত স্পোর্টস সেন্টারে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায়।

খেলায় যেকোনো দলই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে। তবে প্রতিপক্ষ যখন র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ড। দুবার বিশ্বকাপ খেলা দলটির বিপক্ষে তখন বাটলারও খুব একটা উচ্চাশা দেখার সুযোগ পান না। আগের ম্যাচের ভুল শুধরে স্বাগতিকদের চ্যালেঞ্জে ফেলার সাহস অবশ্য তিনি করছেন। আজ বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আমরা সিস্টেমে কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। কিছু কিছু জায়গা ঘাটতি রয়েছে আমাদের, সেটা পূরণ করতে হবে। আগের ম্যাচে আমরা মৌলিক কিছু ভুল করেছি—যেমন প্রথম ৪৫ সেকেন্ডে গোল হজম করা এবং তা সবসময় পাহাড়সম চাপ বয়ে আনে।’

ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সবশেষ খেলেছে গত বছরের জুনে চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে। এরপর সবগুলো ম্যাচ শুধু দেশের বাইরে খেলেছে। বাটলারও খানিকটা আক্ষেপ ভরা কণ্ঠে বলেন, ‘খেলার মধ্যে অনেক কিছুই থাকে, যা ফলাফলে প্রভাব ফেলে। আমি কাউকে দোষ দিতে পছন্দ করি না এবং অজুহাতও দিই না। তবে দেশের বাইরে জেতার চেয়ে ঘরের মাঠে ম্যাচ জেতা অনেক সহজ।’

প্রথম ম্যাচে হারের পর ফুটবলারদের আচরণ ও মানসিকতা ক্ষুব্ধ করেছিল বাটলারকে, ‘কয়েকজনের সঙ্গে আমি আলাদাভাবে কথা বলেছি। তাদের অ্যাপ্রোচ ও মাইন্ডসেট নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। বিশেষ করে এক-দুজন আছে, যাদের আমি সত্যিকারের ম্যাচ উইনার মনে করি এবং আগের ম্যাচে তারা তাদের সামর্থ্যটা মেলে ধরতে পারেনি।’

থাইল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বাটলার বলেন, ‘আমরা থাইল্যান্ডের লেভেলে নেই। তারা খুবই ভালো দল এবং সেটা তারা দেখাবেও। তারা সম্ভবত পুরো ভিন্ন এক দল মাঠে নামাবে (আজ)। অনেক সময় বেঞ্চ দেখে দলের শক্তি বোঝা যায়। তাদের বেঞ্চ দেখে মনে হলো এখানে আরকটা দল বসে আছে। তাই আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে।’

এই সফরের আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একটি ম্যাচই খেলেছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের ম্যাচে হারতে হয়েছিল ৯-০ গোলে। বাটলার বলেন, ‘যদি আমরা মানদণ্ড দাঁড় করানোর ও আরও পেশাদার হওয়ার কথা বলি, বড় কিছু কল্পনা করার আগে আমাদের সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে। যেখানে আমরা থাইল্যান্ডের মতো জায়গায় এসে ম্যাচ জেতার কথা ভাবতে পারি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা একটা মোমেন্টাম তৈরি করছি।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফুটবল
মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

> খেলা
> অন্য খেলা

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৪৯
মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছেন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা। ছবি: সংগৃহীত
মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছেন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা। ছবি: সংগৃহীত

অবশেষে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। গতকাল ঘোষিত কমিটি নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। তাই এই কমিটির বিলুপ্তি চান সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে আজ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানাসহ ৬ সাবেক নারী ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক।

নতুন অ্যাডহক কমিটির সভাপতি করা হয়েছে ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লাকে। এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী ফিরোজ করিম নেলী। দুজনেই আগের কমিটির সদস্য ছিলেন।

ডানা বলেন, ‘যেহেতু সরকার বলেছে ক্রীড়াঙ্গনের লোক থাকবে। এই কমিটিতে ৫০ শতাংশ লোকও নাই। আমরা অবশ্যই আশা করব, কালকের মধ্যে কমিটি ভেঙে দিতে হবে। না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করব। আমরা ফিরোজা করিম নেলীকে চাই না। উনি তো খেলোয়াড় নন। অনেক সাবেক খেলোয়াড় ও সংগঠক আছে, তারা সুযোগ পায় না। এই কমিটির বিলুপ্তি চাই।’

নেলীকে নিয়ে সাবেক সাঁতারু মাহফুজা আক্তার তানিয়া বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সময় দেখেছি সাঁতার ফেডারেশনে অনেক নন-স্পোর্টসম্যান ছিল। এখন মহিলা ক্রীড়া সংস্থাতেও সেসব দেখছি। নেলী করিম আমাদের সঙ্গে যা করেছে, সেসব মানার মতো না। এসব আশা করি না। তা ছাড়া সার্চ কমিটি যাদের নাম দিল, তাদের কেউ তো কমিটিতে নেই। আমরা চাই সুস্থ কমিটি, পূর্ণাঙ্গ কমিটি।’

নতুন অ্যাডহক কমিটির অনেকেই কোনো দিন খেলাধুলায় ছিলেন না বলে মনে করেন সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নাজমা সিদ্দিকী শিমুল, ‘নেলী জীবনে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন জেনারেল সেক্রেটারি। এখানে কমিটিতে যারা আছে, তাদের কাউকে চিনি না। ডানা আপার একজনের যোগ্যতা এদের কারও নেই।’

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

> খেলা
> ক্রিকেট

আফিফের হ্যাটট্রিকের দিনে নাঈম–রনির সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক    
হ্যাটট্রিকসহ ৬ উইকেট নিয়েছেন আফিফ। ছবি: বিসিবি
হ্যাটট্রিকসহ ৬ উইকেট নিয়েছেন আফিফ। ছবি: বিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনে দাপট দেখালেন বোলাররা। আলাদাভাবে বলতে হয় আফিফ হোসেন ধ্রুবর কথা। বরিশালের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। বোলারদের দাপটের দিনে ব্যাটিংয়ে আলো ছড়িয়েছেন নাঈম ইসলাম ও আবু হায়দার রনি। সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এই দুজন।

আজ দিনের শুরুতেই ৩১৩ রানে অলআউট হয় খুলনা। জবাবে আফিফের হ্যাটট্রিকে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় বরিশাল। ৪২ তম ওভারের প্রথম বলে শামসুল ইসলামকে এলবিডব্লু করেন আফিফ। পরের দুই বলে ইয়াসির আরাফাত মিশু ও রুয়েল মিয়াকে ফেরান তিনি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৯ তম বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন আফিফ।

সব মিলিয়ে বরিশালকে অলআউট করা পথে ৩১ রানে নেন ৬ উইকেট। ফলোঅনে পড়ে আবার ব্যাট করতে নামে বরিশাল। এ যাত্রায় ১১৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে তারা। এখনো ৬৮ রানে পিছিয়ে দলটি।

ঢাকার করা ২২১ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ৮ উইকেটে ৩০৮ রান করেছে রংপুর। ১১১ রানে অপরাজিত আছেন নাঈম। তানভীর হায়দারের ব্যাট থেকে আসে ৪৫ রান। ৮৭ রানের লিড নিয়েছে রংপুর। সিলেটের বিপক্ষে ৪০১ রানে থেমেছে ময়মনসিংহের ইনিংস। দলটির হয়ে গতকাল সেঞ্চুরি তুলে নেন আরিফুল ইসলাম। আজ সে পথে হাঁটলেন রনি। ১০৭ রান করেন এই বাঁ হাতি পেসার। জবাবে ৫ উইকেটে ১৯৮ রানে দিনের খেলা শেষ করেছে সিলেট। ৫ উইকেট হাতে রেখে ২০৩ রানে পিছিয়ে তারা।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিন ১৪ উইকেট পড়েছে। চট্টগ্রামের ৪০১ রানের জবাব দিতে নেমে স্বাগতিকরা থামে ১৯৬ রানে। সফরকারীদের হয়ে ৩৯ রানে ৬ উইকেট নেন হাসান মুরাদ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। ৩৩৮ রানের লিড পেয়েছে তারা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটজাতীয় ক্রিকেট লিগ
মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

ঘরের মাঠে খেলতে না পারার আক্ষেপ বাংলাদেশ কোচের

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

‘জীবনে যে এক দিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’