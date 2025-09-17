মেসির গোলে ফেরার দিনে মায়ামির মধুর প্রতিশোধ

ক্রীড়া ডেস্ক
নিজেকে ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না লিওনেল মেসি। তাঁর মতো হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল ইন্টার মায়ামিও। অবশেষে আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড পেলেন বহুল প্রতীক্ষিত গোলের দেখা। তাঁর ফর্মে ফেরার দিনে মায়ামি নিল মধুর প্রতিশোধ।
সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে গত ১ সেপ্টেম্বর লিগস কাপের ফাইনালে ৩-০ গোলে হেরেছিল মায়ামি। রানার্সআপ হওয়ার ক্ষত শুকিয়ে না উঠতেই মায়ামি ফের খেল ধাক্কা। ১৪ সেপ্টেম্বর মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারায় শার্লট। এই দুই ম্যাচে মেসি কোনো গোল করতে পারেননি। অবশেষে আজ সকালে মেসি গোলে ফিরলেন। সিয়াটল সাউন্ডার্সকে হারিয়ে ১৬ দিনের পুরোনো প্রতিশোধও নিল মায়ামি।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে চেজ স্টেডিয়ামে এমএলএসে মুখোমুখি হয়েছে ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স। ১২ মিনিটেই জর্দি আলবার গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন মেসি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হতে না হতেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৪১ মিনিটে আলবার অ্যাসিস্টে গোল করেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ক্যারিয়ারে এটা ৮৮০তম গোল।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর দ্রুতই ইন্টার মায়ামি পেয়ে যায় তৃতীয় গোল। ৫২ মিনিটে গোলটি করেন মায়ামি ডিফেন্ডার ইয়ান ফ্রে। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন রদ্রিগো দি পল। এক ঘণ্টার মধ্যে তিন গোল করে এগিয়ে যাওয়া মায়ামি এরপর একটি গোলও হজম করেছে। ৬৯ মিনিটে সিয়াটলের এই গোল করেন দলটির মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাস। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন জর্দান মরিস। যেখানে ৬০ মিনিটে ওসাজে দি রোজারিওর বদলি হিসেবে নামেন মরিস।
১ সেপ্টেম্বর ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স লিগস কাপের ফাইনাল ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর দুই দলের ফুটবলাররা হাতাহাতিতে জড়িয়েছিলেন। একপর্যায়ে সাউন্ডার্সের এক কর্মকর্তার দিকে থুতু মেরেছিলেন সুয়ারেজ। তখন মায়ামির মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস ঘুষি মারেন সাউন্ডার্সের ওবেদ ভার্গাসকে। মেসির আরেক সতীর্থ টমাস আভিলেসও সহিংস আচরণ করেছিলেন। সেই থুতুকাণ্ডে সুয়ারেজ লিগস কাপে ছয় ম্যাচ ও এমএলএসে তিন ম্যাচ—দুই টুর্নামেন্ট মিলে ৯ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন।
সুয়ারেজ না থাকলেও তাঁর বন্ধু মেসি যে আছেন। আজ মেসির অসাধারণ পারফরম্যান্সেই সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। ২৭ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলে পাঁচ নম্বরে মায়ামি। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৫৭। তারা খেলেছে ৩০ ম্যাচ। দুই, তিন ও চারে থাকা সিনসিনাটি, শার্লট ও ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৫, ৫৩ ও ৫০। পয়েন্ট তালিকার প্রথম চারে থাকা চারটি দলই ৩০টি করে ম্যাচ খেলেছে।
নিজেকে ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না লিওনেল মেসি। তাঁর মতো হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল ইন্টার মায়ামিও। অবশেষে আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড পেলেন বহুল প্রতীক্ষিত গোলের দেখা। তাঁর ফর্মে ফেরার দিনে মায়ামি নিল মধুর প্রতিশোধ।
সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে গত ১ সেপ্টেম্বর লিগস কাপের ফাইনালে ৩-০ গোলে হেরেছিল মায়ামি। রানার্সআপ হওয়ার ক্ষত শুকিয়ে না উঠতেই মায়ামি ফের খেল ধাক্কা। ১৪ সেপ্টেম্বর মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারায় শার্লট। এই দুই ম্যাচে মেসি কোনো গোল করতে পারেননি। অবশেষে আজ সকালে মেসি গোলে ফিরলেন। সিয়াটল সাউন্ডার্সকে হারিয়ে ১৬ দিনের পুরোনো প্রতিশোধও নিল মায়ামি।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে চেজ স্টেডিয়ামে এমএলএসে মুখোমুখি হয়েছে ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স। ১২ মিনিটেই জর্দি আলবার গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন মেসি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হতে না হতেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৪১ মিনিটে আলবার অ্যাসিস্টে গোল করেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ক্যারিয়ারে এটা ৮৮০তম গোল।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর দ্রুতই ইন্টার মায়ামি পেয়ে যায় তৃতীয় গোল। ৫২ মিনিটে গোলটি করেন মায়ামি ডিফেন্ডার ইয়ান ফ্রে। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন রদ্রিগো দি পল। এক ঘণ্টার মধ্যে তিন গোল করে এগিয়ে যাওয়া মায়ামি এরপর একটি গোলও হজম করেছে। ৬৯ মিনিটে সিয়াটলের এই গোল করেন দলটির মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাস। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন জর্দান মরিস। যেখানে ৬০ মিনিটে ওসাজে দি রোজারিওর বদলি হিসেবে নামেন মরিস।
১ সেপ্টেম্বর ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স লিগস কাপের ফাইনাল ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর দুই দলের ফুটবলাররা হাতাহাতিতে জড়িয়েছিলেন। একপর্যায়ে সাউন্ডার্সের এক কর্মকর্তার দিকে থুতু মেরেছিলেন সুয়ারেজ। তখন মায়ামির মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস ঘুষি মারেন সাউন্ডার্সের ওবেদ ভার্গাসকে। মেসির আরেক সতীর্থ টমাস আভিলেসও সহিংস আচরণ করেছিলেন। সেই থুতুকাণ্ডে সুয়ারেজ লিগস কাপে ছয় ম্যাচ ও এমএলএসে তিন ম্যাচ—দুই টুর্নামেন্ট মিলে ৯ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন।
সুয়ারেজ না থাকলেও তাঁর বন্ধু মেসি যে আছেন। আজ মেসির অসাধারণ পারফরম্যান্সেই সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। ২৭ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলে পাঁচ নম্বরে মায়ামি। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৫৭। তারা খেলেছে ৩০ ম্যাচ। দুই, তিন ও চারে থাকা সিনসিনাটি, শার্লট ও ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৫, ৫৩ ও ৫০। পয়েন্ট তালিকার প্রথম চারে থাকা চারটি দলই ৩০টি করে ম্যাচ খেলেছে।
পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত। সেই বিতর্কের রেশ এখনো কাটেনি বলা যায়। ভারতের কাছে বাজেভাবে হারের পর এশিয়া কাপে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তান। সুপার ফোরে যেতে হলে আজ আরব আমিরাতকে হারানোর বিকল্প নেই তাদের সামনে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়।৯ মিনিট আগে
শ্রীলঙ্কা-হংকং ম্যাচ নিয়ে কি এখন বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আফসোস হচ্ছে? কারণ, পরশু রাতে হংকং জিতলে বাংলাদেশের তো এখন সমীকরণের মারপ্যাঁচে পড়তে হতো না। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে বিনা সমীকরণে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ কাটত সুপার ফোরের টিকিট।১ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসান যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, তখন অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের স্কোর ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩১ রান। সে সময় ব্যাটিংয়ে নেমে সাকিব তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৯ বলে ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। কিন্তু তাঁর এই তাণ্ডবও যে যথেষ্ট ছিল না অ্যান্টিগার জন্য।২ ঘণ্টা আগে
টুর্নামেন্টে টিকতে থাকতে হলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশকে অবশ্যই জিততে হতো। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ গত রাতে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে। কিন্তু জেতার পরও স্বস্তিতে নেই তানজিদ তামিম-লিটন দাসরা। তাঁদের সুপার ফোরে ওঠার সুতো এখন শ্রীলঙ্কার হাতে।২ ঘণ্টা আগে