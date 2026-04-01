Ajker Patrika
ফুটবল

র‍্যাঙ্কিংয়ে পেছাল বাংলাদেশ, পেছাল আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলও

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হারে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ অবনমন বাংলাদেশের। ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভালো খেলেও ২-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। এই হারের ছাপ পড়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ে। এক ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৮১তম।

অবনমন হয়েছে লাতিন ফুটবলের দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের অবস্থানের। দুই দলেরই একধাপ করে অবনমন হয়েছে। দুই থেকে তিনে নেমে গেছে লিওনেল মেসিদের আর্জেন্টিনা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের দল ব্রাজিল পাঁচ থেকে নেমে গেছে ছয় নম্বরে। শীর্ষ পাঁচে সেরা চমক দেখিয়েছে ফ্রান্স। দুই ধাপ উত্তরণে শীর্ষে উঠে এসেছে দিদিয়ের দেশমের ফ্রান্স।

ফিফা প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিল ও কলম্বিয়াকে হারিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে উসমান-দেম্বেলেরা। এই পারফরম্যান্সের ছাপই পড়েছে ফ্রান্সের র‍্যাঙ্কিংয়ে। স্পেনকে পেছনে ফেলে ফ্রান্স উঠে গেছে এক নম্বরে। দুয়ে নেমে গেছে স্পেন।

শীর্ষ পাঁচের চার নম্বরে আছে ইংল্যান্ড। আগের র‍্যাঙ্কিংয়েও চার নম্বরে ছিল টমাস টুখেলের দল। আর এক ধাপ এগিয়ে সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদের দল।

ছয় নম্বরে থাকা ব্রাজিলের পরের চারটি স্থানে আছে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস, মরক্কো, বেলজিয়াম ও জার্মানি।

বিষয়:

খেলাফিফাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

