২০২৬ বিশ্বকাপের তিন রঙিন মাস্কট প্রকাশ করল ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে ৯ মাসের মতো বাকি থাকলেও এখনই যে দামামা বেজে গেছে। ১২ সেপ্টেম্বর টিকিট বিক্রির কার্যক্রমের প্রথম ধাপেই জমা পড়েছিল এক লাখের বেশি আবেদন। এবার ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ সামনে রেখে তিনটি রঙিন মাস্কট প্রকাশ করল ফিফা।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো—এই তিন দেশে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। বিশ্ব ফুটবলের জমকালো এই টুর্নামেন্টের জন্য ফিফা গতকাল নিজেদের ওয়েবসাইটে তিনটি রঙিন মাস্কট প্রকাশ করেছে। ম্যাপল, জায়ু, ক্লাচ-এই তিনটি মাস্কট থাকবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে। আয়োজক তিন দেশের স্থানীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই মূলত এ ধরনের রঙিন মাস্কট। ম্যাপল এখানে কানাডার প্রতিনিধিত্ব করছে। আমেরিকা অঞ্চলের বিশেষ এক ধরনের মুজকে বিশ্বকাপের মাস্কট ধরা হয়েছে। কানাডার জাতীয় পতাকায় প্রতীক হিসেবে যে ম্যাপল পাতা রয়েছে, সেখান থেকেই মূলত ম্যাপলকে মাস্কট হিসেবে ধরে নেওয়া। মাঠে ম্যাপলকে অদম্য প্রহরীর মতো গোলরক্ষক বিবেচনা করা হয়েছে। যিনি মাঠে দারুণ গোলকিপিংয়ের মাধ্যমে দলকে বাঁচাবেন। মাঠের বাইরে তিনি নগর সংস্কৃতি ও গানের খুব ভক্ত।
জায়ু মাস্কট বিশ্বকাপে মেক্সিকোর প্রতিনিধিত্ব করছে। মেক্সিকোর জঙ্গলে থাকা জাগুয়ার এখানে প্রতীক হিসেবে ধরা হচ্ছে। মাঠে জায়ু অপ্রতিরোধ্য স্ট্রাইকার। মাঠের বাইরে সে মেক্সিকোর রান্না, নৃত্য ও ঐতিহ্যর প্রতিনিধিত্ব করে। ক্লাচ প্রতিনিধিত্ব করছে যুক্তরাষ্ট্র। এখানে প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে ঈগল। মাঠে মিডফিল্ডার যেমন দলের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে, ক্লাচ এখানে প্রতীকী মিডফিল্ডার। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের তিন মাস্কট সম্পর্কে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘তিন মাস্কট দারুণ হয়েছে। আমরা ম্যাচে দর্শকদের আনন্দদায়ক পরিবেশ উপভোগের ব্যবস্থা করছি। তিন মাস্কট উত্তর আমেরিকা ও পুরো বিশ্বের সবার হৃদয় জয় করবে। আমি এরই মধ্যে শিশুদের পোশাক, ফুটবল কিংবদন্তিদের পোশাকে মাস্কট আঁকার কাজ শুরু করেছি। বিশ্বজুড়ে ফুটবল ভক্ত-সমর্থকেরা ভিডিও গেমস হিসেবেও খেলতে পারবেন।’
সবশেষ ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৩২ দল। আগামী বিশ্বকাপে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৪৮। ইনফান্তিনোর মতে দল সংখ্যা বাড়ায় ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ অনেক জমজমাট হবে। তিন মাস্কট নিয়ে বলতে গিয়ে ইনফান্তিনো বলেন, ‘২০২৬ বিশ্বকাপে দল সংখ্যা বাড়ছে। আরও বেশি মজা হবে। ম্যাপল, জায়ু, ক্লাচ হচ্ছে জয়, শক্তি ও একত্রে থাকার প্রতীক ধরা হয়। ফিফা বিশ্বকাপ যেমন পুরো বিশ্বকে একত্রিত করে, মাস্কটগুলো তেমনই।’
২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ।
