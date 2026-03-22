Ajker Patrika
ফুটবল

চোট কাটিয়ে এমবাপ্পে ফেরায় রিয়ালের স্বস্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোটে পড়ায় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

রিয়াল মাদ্রিদে এসে গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। নাম লেখাচ্ছেন একের পর এক রেকর্ডেও। কিন্তু তাঁর এই সুন্দর ক্যারিয়ারের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল চোট। মাঠে নামার সুযোগই তিনি পাচ্ছেন না নিয়মিত। এমনকি খেললেও পুরোটা সময় থাকতে পারছেন কই! তারকা ফুটবলারের চোট নিয়ে চিন্তিত পুরো রিয়াল।

হাঁটুর চোটে পড়ায় রিয়ালের জার্সিতে টানা পাঁচ ম্যাচ খেলতে পারেননি এমবাপ্পে। ১৭ মার্চ ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে খেললেও বদলি হিসেবে নেমে ২১ মিনিট খেলেছেন। এবার তাঁকে নিয়ে শঙ্কা কেটেছে রিয়াল মাদ্রিদের। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ রাতে যে মাদ্রিদ ডার্বি হবে, সেই ম্যাচে শুরুর একাদশে থাকতে পারেন এমবাপ্পে।

আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পেকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ আলভারো আরবেলোয়া বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। রিয়াল কোচ বলেন, ‘এমবাপ্পে যেদিন ফিরবে, সেদিন পুরো ফিট হয়েই ফিরবে—আমি আগেও অনেকবার বলেছিলাম। তার মতো ফুটবলারকে শতভাগ ফিট অবস্থায় ফিরে পেয়ে আমো অনেক আত্মবিশ্বাসী।’

এমবাপ্পের মতো চোট কাটিয়ে ফিরছেন জুড বেলিংহামও। হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়েছিলেন বেলিংহাম। এমবাপ্পে-বেলিংহাম ফেরায় আরবেলোয়া অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত। রিয়াল কোচ বলেন, ‘সে খুব বুদ্ধিমান ফুটবলার। কোন মুহূর্তে তাকে কী করতে হবে এবং সে বর্তমানে কোন পরিস্থিতিতে আছে, সবই তাঁর ভালো করে জানা।’

লা লিগায় তিন ম্যাচ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই ম্যাচ—রিয়ালের হয়ে সবশেষ এই ম্যাচগুলোতে ছিলেন না এমবাপ্পে। সবশেষ তিনি লা লিগায় খেলেছিলেন ২১ ফেব্রুয়ারি ওসাসুনার বিপক্ষে। সেই ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ হেরেছিল ২-১ গোলে। ২০২৫-২৬ মৌসুমে রিয়ালের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৩৪ ম্যাচে করেন ৩৮ গোল ও অ্যাসিস্ট করেন ৬ গোলে। ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের দুটি প্রীতি ম্যাচের দলেও জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

২৮ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ৭০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। তারা আজ খেলছে ২৯তম ম্যাচ। ঘরের মাঠ ন্যু ক্যাম্পে বার্সা খেলছে রায়ো ভায়োকানোর বিপক্ষে। আর বাংলাদেশ সময় আজ রাত ২টায় শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ-আতলেতিকো মাদ্রিদ।

