সুইডেনপ্রবাসী আনিকার প্রিয় ফুটবলার রোনালদো, বাংলাদেশ দলে ভালো বন্ধু কে

প্রবাসী নারী ফুটবলার আনিকা রানিয়া সিদ্দিকীর এখন ঢাকা-সুইডেন-ঢাকা যাতায়াত করতে হচ্ছে নিয়মিত। নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ১৬ ফেব্রুয়ারি বাফুফের আনুষ্ঠানিক অনুশীলন পর্বে যোগ দিয়েছেন আনিকা। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ জাতীয় দলের কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে সুইডেনপ্রবাসী এই ফুটবলারের।
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী—বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গত রাতে এই ক্যাপশনে ৪৫ সেকেন্ডের একটা ভিডিও পোস্ট করেছে। ইউরোপের সুইডেনে বেড়ে ওঠা আনিকা বাংলাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছেন। এই অল্প সময়ে আফঈদা খন্দকার, রুপনা চাকমা, শাহেদা আক্তার রিপা, স্বপ্না রানীর মতো ফুটবলার তাঁর বন্ধু হয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন আনিকা। বাফুফের ভিডিও বার্তায় আনিকা বলেন, ‘ভালো লাগছে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়েছে। আবহাওয়া আর সব নতুন। তবে আস্তে আস্তে ভালো হয়েছে। আফঈদা, রিপা, স্বপ্না আর রুপনা—ভালো বন্ধু হয়েছে।’
বাফুফের ভিডিও বার্তায় র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড পর্বে আনিকা জানিয়েছেন, তাঁর প্রিয় ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পাশাপাশি আনিকা তাঁর আরও কিছু পছন্দের কথা জানিয়েছেন। সুইডেনপ্রবাসী নারী ফুটবলার বলেন, ‘প্রিয় খেলোয়াড় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। রিয়াল মাদ্রিদ প্রিয় ক্লাব। পর্তুগাল প্রিয় দল। পছন্দের খাবার গরুর মাংস। নীল রং প্রিয়। প্রিয় পোশাক সালোয়ার-কামিজ।’
বাংলাদেশের হয়ে খেলতে যেন তর সইছে না আনিকার। অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হলেও সুইডেনপ্রবাসী এই নারী ফুটবলার বাংলাদেশের প্রেমে পড়েছেন। বাফুফের ভিডিও বার্তায় আনিকা বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই আমার একটা লক্ষ্য ছিল। যেভাবেই হোক বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই আমি। এখানে এসে আমার ভালো লাগছে।’
১ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় হবে নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল। প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। পিটার জেমস বাটলার ৯ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। নারী এশিয়ান কাপের দলে সবচেয়ে বড় চমক হয়ে এসেছেন সুইডেনপ্রবাসী আনিকা। এই টুর্নামেন্ট দিয়েই প্রথমবারের মতো প্রবাসী নারী ফুটবলারকে নিয়ে দল ঘোষণা করল বাফুফে।
