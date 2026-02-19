ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার পর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজও

স্কোরকার্ড দেখে হয়তো অনেকে বলে দেবেন ইতালি আজ খারাপ খেলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৪২ রানের হার দেখে মনে হতেই পারে যে ইতালি পাত্তা পায়নি। তবে স্কোরকার্ড দেখে কি ম্যাচের পুরোটা বোঝা যায়। উইন্ডিজকে আজ কিছুটা হলেও চাপে রাখতে পেরেছিল ইতালি। কিন্তু প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা দল তো দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কাছে বড় মঞ্চে অভিজ্ঞতাতেই মার খেয়ে যায়।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে গতকালই। নামিবিয়ার বিপক্ষে ১০২ রানের জয়ে অষ্টম দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। আজ ইতালি সান্ত্বনার জয়ে বিশ্বকাপ শেষ করতে পারে কি না, সেটাই ছিল দেখার। তবে ৪২ রানে জিতে ‘সি’ গ্রুপের অপরাজিত দল হিসেবে সুপার এইটের টিকিট কেটেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের মতো ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকাও নিজেদের গ্রুপ পর্ব থেকে পূর্ণ ৮ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে উঠেছে। ভারত খেলেছে ‘এ’ গ্রপে আর দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ডি’ গ্রুপ থেকে সুপার এইটের টিকিট কেটেছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইতালি। ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৮ রানে পরিণত হয় ইউরোপের এই দলটি। ষষ্ঠ উইকেটে এরপর বেন ম্যানেন্তি ও স্টুয়ার্ট ১৭ বলে ২৫ রানের জুটি গড়েন। যা ইতালির ইনিংসের সর্বোচ্চ রানের জুটি।
১৫তম ওভারের পঞ্চম বলে স্টুয়ার্টকে (১২) ফিরিয়ে ইতালির ষষ্ঠ উইকেটের জুটি ভাঙেন শামার জোসেফ। এই জুটি ভাঙতেই ২০ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮ ওভারে ১২৩ রানে গুটিয়ে যায় ইতালি। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন বেন ম্যানেন্তি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফ আজ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং, ফিল্ডিং করেছেন। ৪ ওভারে ৩০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন চার ক্যাচ।
কলকাতায় আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইতালি অধিনায়ক হ্যারি ম্যানেন্তি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩১ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে ৫০ বলে ৬৪ রানের জুটি গড়েন রস্টন চেজ ও শাই হোপ। এই জুটি অবশ্য আগেই ভাঙতে পারত। ১২তম ওভারের চতুর্থ বলে ইতালির পেসার গ্রান্ট স্টুয়ার্টকে তুলে মারতে যান চেজ। আউটসাইড এজ হওয়া বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে উল্টো দিকে দৌড়ে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন জাস্টিন মস্কা। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করেও তালুবন্দী করতে পারেননি তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর তখন ৮৬।
৮৬ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যেখানে তৃতীয় উইকেট পড়তে পারত, সেটা পড়েছে ৯৫ রানে। মুহূর্তেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৭ রানে পরিণত হয়। সপ্তম উইকেটে এরপর শারফেন রাদারফোর্ড ও গুড়াকেশ মোতির ১৪ বলে ২৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৫ রান করেছে উইন্ডিজ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। ৪৬ বলের ইনিংসে ৬ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন তিনি। ইতালির বেন ম্যানেন্তি ও কৃশান কালুগামাগে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটরক্ষক হিসেবে দুটি ক্যাচ ধরেছেন শাই হোপ।
