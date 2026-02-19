Ajker Patrika
অঘটন ঘটিয়ে কি বিশ্বকাপ শেষ করতে পারবে ইতালি

ক্রীড়া ডেস্ক    
অঘটন ঘটিয়ে কি বিশ্বকাপ শেষ করতে পারবে ইতালি
নিয়মরক্ষার ম্যাচে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলছে ইতালি। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে গতকালই। নামিবিয়ার বিপক্ষে ১০২ রানের জয়ে অষ্টম দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। যেখানে ‘সি’ গ্রুপ থেকে সুপার এইটে উঠেছে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইতালি খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে নিয়মরক্ষার ইতালি-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ইতালি-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

আফগানিস্তান-কানাডা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

