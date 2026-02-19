অঘটন ঘটিয়ে কি বিশ্বকাপ শেষ করতে পারবে ইতালি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে গতকালই। নামিবিয়ার বিপক্ষে ১০২ রানের জয়ে অষ্টম দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। যেখানে ‘সি’ গ্রুপ থেকে সুপার এইটে উঠেছে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইতালি খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে নিয়মরক্ষার ইতালি-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইতালি-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
আফগানিস্তান-কানাডা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
