২৯ সেকেন্ডে পূর্ণিমার গোল, ভারতের বিপক্ষে এগিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা আগেই নিশ্চিত করেছে ভারত। তাদের জন্য ম্যাচটি নিয়মরক্ষার হলেও বাংলাদেশের কাছে প্রতিশোধের। কারণ প্রথম দেখায় ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল মাহবুবুর রহমান লিটুর দল। আজ ফিরতি লেগের ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে ২-১ ব্যবধানে।
ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে থিতু হওয়ার আগেই দেখা মেলে গোলের। ২৯ সেকেন্ডে মামোনি চাকমার ক্রস থেকে হেডে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন পূর্ণিমা মারমা। সমতায় ফিরতে সময় নেয়নি ভারত। বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে ৯ মিনিটে ব্যবধান ১-১ করেন আনুশকা কুমারী।
৩৪ মিনিটে বাংলাদেশকে ফের এগিয়ে দেন আলপি আক্তার। পূর্ণিমার শট ভারতীয় গোলরক্ষক বিপদমুক্ত করতে পারেননি। ফিরতি বলে সুরভী আকন্দ প্রীতির নেওয়া শট ভারতীয় এক ডিফেন্ডারে গায়ে লেগে চলে যায় পেছনে থাকা আলপির কাছে। আলতো ছোঁয়ায় আলপি সহজেই খুঁজে নেন জাল।
প্রথমার্ধজুড়ে দাপট বেশি ছিল ভারতের। যোগ করা সময়ে গোলবার বাধা হয়ে না দাঁড়ালে হয়তো সমতায় থেকেই বিরতিতে যেত তারা।
