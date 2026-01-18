Ajker Patrika
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে নবির ছেলের প্রথম সেঞ্চুরি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টি-টোয়েন্টিতে নবির ছেলের প্রথম সেঞ্চুরি

মোহাম্মদ নবি তাঁর বাড়িতে টিভি সেটের সামনে বসে আছেন কি না জানা নেই। যদি সত্যিই টিভি সেটের সামনে থাকেন, তাহলে এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবেন না। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজ তাঁর ছেলে করেছেন সেঞ্চুরি।

১১ জানুয়ারি সিলেট স্টেডিয়ামে নবির সামনেই তাঁর ছেলে ইসাখিল সেঞ্চুরিটা প্রায় করেই ফেলেছিলেন। তবে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ৮ রানের জন্য তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেননি ইসাখিল। সেদিন ৯২ রানে আউট হওয়া ইসাখিলের আক্ষেপ আজ ঘুচেছে মিরপুর শেরেবাংলায়। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ৭০ বলে তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। বিপিএল তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটাই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনে রাজি ‘না’ আয়ারল্যান্ড

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

১০০ কোটি ডলার দিলেই কেবল মিলবে ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের সদস্যপদ

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে সর্বস্ব হারিয়ে পথে পথে চা বিক্রি করছেন মা

ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে সর্বস্ব হারিয়ে পথে পথে চা বিক্রি করছেন মা

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনে রাজি ‘না’ আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনে রাজি ‘না’ আয়ারল্যান্ড

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর, গুপ্তবিদ্যায় ঝোঁক বাড়বে

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর, গুপ্তবিদ্যায় ঝোঁক বাড়বে

সম্পর্কিত

টি-টোয়েন্টিতে নবির ছেলের প্রথম সেঞ্চুরি

টি-টোয়েন্টিতে নবির ছেলের প্রথম সেঞ্চুরি

যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের

যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের

টসের সময় না হলেও পরে হাত মিলিয়েছেন বাংলাদেশ-ভারতের ক্রিকেটাররা

টসের সময় না হলেও পরে হাত মিলিয়েছেন বাংলাদেশ-ভারতের ক্রিকেটাররা

অল্পের জন্য রোনালদোর নামে গোলটা হলো না

অল্পের জন্য রোনালদোর নামে গোলটা হলো না