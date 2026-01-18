টি-টোয়েন্টিতে নবির ছেলের প্রথম সেঞ্চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোহাম্মদ নবি তাঁর বাড়িতে টিভি সেটের সামনে বসে আছেন কি না জানা নেই। যদি সত্যিই টিভি সেটের সামনে থাকেন, তাহলে এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবেন না। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজ তাঁর ছেলে করেছেন সেঞ্চুরি।
১১ জানুয়ারি সিলেট স্টেডিয়ামে নবির সামনেই তাঁর ছেলে ইসাখিল সেঞ্চুরিটা প্রায় করেই ফেলেছিলেন। তবে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ৮ রানের জন্য তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেননি ইসাখিল। সেদিন ৯২ রানে আউট হওয়া ইসাখিলের আক্ষেপ আজ ঘুচেছে মিরপুর শেরেবাংলায়। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ৭০ বলে তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। বিপিএল তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটাই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
