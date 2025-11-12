Ajker Patrika
ফুটবল

দূতিয়ালিতে সাকিবের জায়গাটা এখন তাহলে হামজার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দূতিয়ালিতে সাকিব আল হাসানের জায়গাটা তাহলে হামজা চৌধুরী নিয়ে ফেলছেন। ছবি: ফাইল ছবি
দূতিয়ালিতে সাকিব আল হাসানের জায়গাটা তাহলে হামজা চৌধুরী নিয়ে ফেলছেন। ছবি: ফাইল ছবি

‘টাকার জন্য নয়, ভালোবাসার কারণেই দেশের হয়ে খেলছি’—চেনা হাসিতে কথাটা বললেন হামজা চৌধুরী। পরশু এসেছেন ঢাকায়। মাঠের প্রস্তুতি শুরু করার আগেই সকাল সকাল তাঁকে ছুটতে হলো একটি টেলিকম প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে। সেই প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত ঘোষণা করা হয়েছে তাঁকে।

বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার পর থেকেই এমন অনেক প্রস্তাব পাচ্ছেন হামজা। তাঁর মানের ফুটবলার শুধু বাংলাদেশ কেন, দক্ষিণ এশিয়াতেই নেই। নামীদামি ব্র্যান্ডও তাঁকে ব্যবহার করতে উন্মুখ থাকে প্রায় সময়। দেড় বছর আগেও সেই আগ্রহের অনেকটা জুড়ে ছিলেন সাকিব আল হাসান। তবে ভালো-খারাপ মিশিয়েই সাকিবকে নিয়ে আলোচনা হতো।

হামজা সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শুদ্ধতার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে নিজেকে পরিণত করেছেন ‘ক্লিন ইমেজে’। এসব মাঠের ফুটবল যে তাঁর কাছে বেশি প্রাধান্য, সেটাও বোঝালেন আরেকবার। গতকাল তিনি বলেন, ‘মানুষের ভালোবাসা পেলে এখনো অবাস্তব লাগে। কীভাবে দেশের পরিস্থিতি উন্নত করতে পারি, সেটাই মূল বিষয়। সেই উন্নতিতে নিজের সামর্থ্যমতো অবদান রাখাই বাংলাদেশের হয়ে খেলার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের সঙ্গে শৈশবের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে আসাটা উপভোগ করি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ফুটবল খেলতে অনুপ্রাণিত করতে।’

হামজাকে কেন্দ্র করে জাতীয় দল যেভাবে আলোচনায় থাকছে, তা অনুপ্রাণিত করছে অন্য ফুটবলারদেরও। দলের অন্যতম তারকা ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন গতকাল কিংস অ্যারেনায় অনুশীলনের ফাঁকে বলেন, ‘হামজা ভাই আমাদের অনেক পেশাদার এক ফুটবলার। এগুলো আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে। সে আসার পর থেকেই এখন পর্যন্ত ব্যস্ত। এখন এগুলো আমাদের জন্য অনেক ভালো।’

বাংলাদেশের জার্সিতে হামজা খেলে ফেলেছেন পাঁচ ম্যাচ। কাল খেলবেন আরও একটি। এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ম্যাচটি হয়তো হয়ে থাকবে ১৮ নভেম্বর। প্রতিপক্ষের নাম যে ভারত, খেলাও হবে ঘরের মাঠে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচটি আপাতদৃষ্টিতে নিয়মরক্ষার হলেও সমর্থকদের কাছে কেমন, তা বোঝা গেছে যখন ৪ মিনিটে বিক্রি শেষ সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট।

এমন ম্যাচে জয় কতটা জরুরি, সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন রাকিবও, ‘হ্যাঁ, এটা তো আপনি দর্শক দেখলেই বুঝবেন। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কিন্তু প্রায় ২৫ হাজার দর্শকই ধরে। তো তার টিকিট কিন্তু মাত্র চার মিনিট, পাঁচ মিনিট, ছয় মিনিটে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ফুটবলের উন্মাদনা আগের থেকে অনেক বাড়ছে তারা আসাতে। এবং দলও কিন্তু আগের থেকে অনেক উন্নতি করেছে।’

উন্নতির ছাপ থাকলেও বড় জয় মিলছে না। কোচ হাভিয়ের কাবরেরার দল নির্বাচন বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ। সমালোচনার মুখে পড়ে বরং তা উপভোগ করেন তিনি, ‘এটা কাজেরই অংশ। এই চার বছরে আমরা সব ধরনের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। অনেক সময় ইতিবাচক প্রশংসা পেয়েছি, আবার কখনো সমালোচনাও এসেছে। কিন্তু এখনো দলকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা আছে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। দল ভালো ফুটবল খেলছে, কিন্তু অবশ্যই সেই জয়টা দরকার, যা সবকিছু শান্ত করবে।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
খেলা

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টসহ আর কী দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে আয়ারল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে আয়ারল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার পর দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয় সাবলীল ব্যাটিং করছেন। এদিকে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১০ মিনিটে শুরু হবে মেয়েদের বিগ ব্যাশের ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

মেয়েদের বিগ ব্যাশ

ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স

বেলা ২টা ১০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
ক্রিকেট

১৯৭ দিন পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে সেঞ্চুরি পেরোল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ১৮
সপ্তম টেস্ট ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাদমান ইসলাম। ছবি: বিসিবি
সপ্তম টেস্ট ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাদমান ইসলাম। ছবি: বিসিবি

টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে সেঞ্চুরি তো দূরে থাক। তাসের ঘরের মতো যেভাবে বাংলাদেশের ইনিংস ভেঙে পড়ে, তাতে দ্রুত অলআউটের শঙ্কা কাজ করে দলের মধ্যে। ইনিংসের সুর বেঁধে দেওয়ার যে দায়িত্ব ওপেনারদের, সেটা বেশির ভাগ সময় পারেন না। সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয়রা এনে দিয়েছেন সেঞ্চুরি জুটি।

উদ্বোধনী জুটিতে টেস্টে বাংলাদেশ সবশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছে এ বছরের ২৯ এপ্রিল। চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে উদ্বোধনী জুটিতে ১১৮ রান যোগ করেছিলেন এনামুল হক বিজয়-সাদমান। ১৯৭ দিন পর সেই সাদমান খেললেও নেই বিজয়। সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ১০৯ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়ে লাঞ্চে গেছেন সাদমান ও জয়। দুজনেই ফিফটি করেছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৮ ও ৫০ রানে অপরাজিত সাদমান ও জয়।

প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আজ দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের নামের পাশে তখন ৯০ ওভার। দিনের প্রথম ওভার বোলিংয়ে আসা হাসানকে দুটি চার মেরেছেন ব্যারি ম্যাকার্থি। তবে আক্রমণাত্মক শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও পরের ৮ বলের মধ্যে শেষ ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আইরিশরা। ৯২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন তাইজুল ইসলাম। সেই ওভারে ক্রেগ ইয়াং একটা ছক্কা মেরেছেন। যা ছিল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ বাউন্ডারি। এরপর ৯৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (৩১) বোল্ড করে সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানেন হাসান মাহমুদ।

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

৯২.২ ওভারে আয়ারল্যান্ড ২৮৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই ব্যাটিংয়ে নেমে রয়েসয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। প্রথম ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৯ রান করে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের গিয়ার বদলানো শুরু এরপর থেকেই। আয়ারল্যান্ডের বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকেন সাদমান ও জয়। লাঞ্চে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ২৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১০৯ রান করেছে স্বাগতিকেরা। সাদমান ৮৬.৫৬ স্ট্রাইকরেটে খেলছেন। জয়ের স্ট্রাইকরেট ৬৪.৫৩। এই ম্যাচ দিয়ে সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন তিনি। সবশেষ এ বছরের এপ্রিলে সিলেটেই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে খেলেছিলেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। মাঝে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর।

বিষয়:

খেলাটেস্ট সিরিজক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপে শেষবারের মতো নামবেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৪৪
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপেই শেষবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবেন বলে জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপেই শেষবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবেন বলে জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি

৪০ বছর পেরোলেও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দেখে কি সেটা বোঝার উপায় আছে! ফিটনেস সচেতন রোনালদো এই বয়সেও যা খেলছেন, তা কোনো তরুণ ফুটবলারের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তবু পেশাদার জগতে কখনো না কখনো ‘ফুলস্টপ’ তো দিতেই হবে। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডও মেনে নিচ্ছেন এমন বাস্তবতা।

বয়স তো বটেই। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে যখন আর বাকি সাত মাস, তখন রোনালদোকে নিয়ে আলোচনা বাড়ছে আরও বেশি। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলা পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে কত দিন দেখা যাবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র এই টুর্নামেন্টে, তিনি নিজেই সেটা খোলাসা করেছেন। সৌদি আরবে চলমান ট্যুরিজম কনফারেন্সে সিএনএন উপস্থাপক বেকি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ভিডিও বার্তায় রোনালদো জানিয়েছেন, বয়সের কথা চিন্তা করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে জুন-জুলাইয়ে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ দিয়েই বৈশ্বিক এই আসরে শেষবারের মতো নামছেন তিনি (রোনালদো)। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘অবশ্যই। ২০২৬ বিশ্বকাপ হবে শেষ বিশ্বকাপ। তখন আমার ৪১ বছর বয়স হবে।’

ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপের ঘোষণা দিতে গিয়ে কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন রোনালদো। ৪০ বছর বয়সেও কী দারুণ ছন্দে আছেন তিনি, সেটা তাঁর পারফরম্যান্সই বলে দিচ্ছে। পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘গোল করছি। এখনো দ্রুত কাজ করতে পারি বলে মনে করছি। চটপটে লাগে নিজেকে। পর্তুগাল দলে খেলাটা অনেক উপভোগ করছি। দারুণ লাগছে এই মুহূর্তে।’

২০০৩ থেকে এখন পর্যন্ত পর্তুগালের জার্সিতে ২২৫ ম্যাচে করেছেন ১৪৩ গোল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড এখনো তাঁরই আছে। পাশাপাশি রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, স্পোর্টিং সিপি, আল নাসরের জার্সিতে ক্লাব ফুটবলে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। অসংখ্য রেকর্ড পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখিয়ে নিয়েছেন নিজের নামে। বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেও ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন কবে—এই প্রশ্নের উত্তরে রোনালদো বলেন, ‘শিগগির শব্দটা যখন বলছি, তার মানে এক-দুই বছরের মধ্যেই হবে (ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ)। নিজের সবটুকু দিচ্ছি ফুটবলে। ২৫ বছর ধরে খেলছি। অনেক রেকর্ড আমার নামে। সেগুলো দেখলে গর্ব অনুভব হয়। সময়টা শুধু উপভোগ করতে চাই।’

আন্তর্জাতিক ফুটবল, ক্লাব ফুটবল মিলে এখন পর্যন্ত ৯৫৩ গোল করেছেন রোনালদো। যেভাবে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছেন, ১০০০ গোলের মাইলফলকও দ্রুত স্পর্শ করে ফেলবেন তিনি। পাঁচবার জিতেছেন ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি সর্বোচ্চ আটবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় রোনালদোর পরই মেসি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি করেছেন ১১৪ গোল। রোনালদোর মতো মেসিও ২০২৬ বিশ্বকাপে ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
ক্রিকেট

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টেই লাঞ্চের আগে চা পানের বিরতির নিয়ম চালু হবে। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টেই লাঞ্চের আগে চা পানের বিরতির নিয়ম চালু হবে। ছবি: ক্রিকইনফো

লাঞ্চ আগে না চা পানের বিরতি আগে—টেস্টে কোনটা আগে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দ্রুতই এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আগে হবে চা পানের বিরতি। এরপর হবে লাঞ্চ বিরতি।

সাধারণত দিবারাত্রির টেস্টে নৈশভোজের আগে চা পানের বিরতি দেওয়া হয়। কিন্তু লাঞ্চের আগে চা পানের বিরতির বিশেষ নিয়ম ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) চালু করবে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২২ নভেম্বর হতে যাওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে। লাল বলের ক্রিকেটের কোনো ম্যাচ সাধারণত ভারতের স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়। কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত সূর্যাস্তের কারণে শুরুর সময় ৩০ মিনিট এগিয়ে আনা হয়েছে। ২২ নভেম্বর গুয়াহাটির স্থানীয় সময় ৯টায় শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট।

ম্যাচ শুরুর সময় এগিয়ে আনার কারণে টসটাও হবে ৩০ মিনিট আগে। গুয়াহাটি টেস্টের টস হবে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত হবে প্রথম সেশনের খেলা। এরপর ২০ মিনিটের চা পানের বিরতি থাকবে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থাকবে বেলা ১টা ২০ মিনিট থেকে ২টা পর্যন্ত। স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা পর্যন্ত হবে দিনের খেলা। যদি কোনো কারণে ৩০ মিনিট বেশি দরকার হয়, সেটারও ব্যবস্থা করা হবে। গুয়াহাটি টেস্ট দিয়ে চালু হতে যাওয়া নতুন এই নিয়মের ব্যাপারে বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া ক্রিকইনফোকে নিশ্চিত করেছেন।

সাইকিয়ার মতে প্রথম সেশন শেষে ১১টায় লাঞ্চ করা ক্রিকেটারদের জন্য একটু আগেভাগে হয়ে যায়। ক্রিকইনফোকে বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘এটা একটা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। শীতকালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত অনেক তাড়াতাড়ি হয়। ৪টার সময় আলো অনেক কমে যায়। যার ফলে বেশিক্ষণ খেলা সম্ভব না। এ কারণে আমরা দ্রুত খেলা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খেলা শুরু হবে সকাল ৯টায়।’ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম আরেক ‘নতুন’-এর সাক্ষী হতে যাচ্ছে। এই টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথমবারের মতো কোনো ম্যাচ হতে যাচ্ছে গুয়াহাটিতে। এখন পর্যন্ত ২ ওয়ানডে ও ৪ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়েছে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে শুক্রবার। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে সিরিজের প্রথম টেস্ট স্থানীয় সময় ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিষয়:

খেলাটেস্ট সিরিজক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
